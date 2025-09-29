تقديم IBM MaaS360 Fast Start: إدارة بسيطة للأجهزة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

يجب ألَّا تزيد إدارة هواتف الموظفين وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم من عبء عملك. لهذا السبب أنشأنا IBM MaaS360 Fast Start: حلًا لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) مصممًا خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى حماية بمستوى المؤسسات وبساطة بمستوى المستهلك.

يساعدك Fast Start على حماية بيانات العمل الحساسة على أجهزة الموظفين (خاصةً مع سياسات استخدام الأجهزة الشخصية والعمل عن بُعد)، ويمنع فقدان البيانات الناتج عن الأجهزة المفقودة أو المسروقة.