تقديم IBM Envizi Emissions Calculations in Excel: الخطوة الأولى نحو محاسبة انبعاثات قابلة للتوسع

يسرنا أن نعلن عن برنامج IBM Envizi Emissions Calculations in Excel، المصمم لفرق الاستدامة والمؤسسات التي تعتمد على جداول البيانات لحساب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، سواء كانت في بداية إعداد تقارير الانبعاثات أو تدير بيانات النطاق 3 المعقدة.
غالبًا ما يكون Excel هو المكان الأول الذي تقوم فيه فرق الاستدامة بحساب هذه الانبعاثات لأنه مرن ومألوف ويسهل الوصول إليه. ولكن مع نمو المتطلبات، قد يصبح من الصعب توحيد جدول البيانات وتوسيع نطاقه وتدقيقه.
تم تصميم هذا الحل لتلبية احتياجات الفرق وهي في مكانها الحالي، مع مساعدتها على الانتقال نحو نهج أكثر تنظيماً وقابلية للتدقيق في محاسبة الانبعاثات. يقدم الحل حسابات موحدة في مهام سير العمل في Excel كخطوة أولى ويوفر مسارًا واضحًا نحو إدارة الانبعاثات على مستوى فئة المؤسسات بمرور الوقت.
أصبحت إدارة الكربون أولوية تجارية تتجاوز فرق الاستدامة. تقوم المزيد من المؤسسات بقياس الانبعاثات للوفاء بمتطلبات الموردين، والاستعداد لالتزامات إعداد التقارير، ودعم احتياجات الشؤون المالية، وتحديد فرص الكفاءة. في سلسلة التوريد، يُتوقع من الموردين بشكل متزايد تقديم بيانات الكربون لدعم إعداد تقارير النطاق 3 والمتطلبات التنظيمية المتطورة.
بالنسبة إلى العديد من المؤسسات، خاصةً تلك التي تعمل من خلال انبعاثات الموردين وسلسلة القيمة، يظل برنامج Excel جزءًا مهمًا من هذه العملية. وغالبًا ما يكون الأداة الأساسية، حيث تتطلب من الفرق إنشاء حسابات من البداية، وتفسير المنهجيات وعوامل الانبعاثات يدويًا، مما قد يستغرق وقتًا طويلاً ويصعب توحيده دون دعم إضافي.
تُعد جداول البيانات مألوفة ومرنة، ولهذا السبب لا تزال العديد من الفرق تعتمد عليها في الأعمال المتعلقة بالانبعاثات. ومع ذلك، فإن ما يبدأ كحل عملي يمكن أن يصبح من الصعب توحيده وصيانته بمرور الوقت.
يمكن أن تكون الأساليب القائمة على جدول البيانات وسيلة عملية للبدء في حسابات الانبعاثات، مما يوفر مرونة ومعرفة للفرق. ولكن مع زيادة أحجام البيانات واعتماد المزيد من الأطراف المعنية على المخرجات، يمكن أن تصبح إدارة هذه الأساليب أكثر صعوبة في الممارسة العملية. غالبًا ما تتعامل الفرق مع منهجيات غير متسقة عبر الملفات، واختيار عامل الانبعاثات يدويًا، والحسابات غير المترابطة التي يصعب التوفيق بينها. يصبح توحيد النتائج من أجل التقارير مستهلكاً للوقت، وتجعل قابلية التدقيق المحدودة من الصعب التحقق أو شرح كيفية استخراج الأرقام.
يساعد IBM Envizi Emissions Calculations in Excel في معالجة هذه التحديات من خلال استبدال الإعداد اليدوي بمنطق حساب محدد مسبقًا ومتوافق مع المعايير وعوامل انبعاث مدمجة مباشرة داخل Excel. وهذا يمكّن الفرق من العمل بشكل أكثر اتساقًا مع تقليل الجهد اليدوي - ويوفر مسارًا عمليًا نحو محاسبة أكثر تنظيمًا للانبعاثات مع تطور المتطلبات.
بينما يظل برنامج Excel مفيدًا لحسابات المراحل المبكرة، إلا أنه ليس مصممًا لدعم مستوى التحكم والاتساق وإمكانية التتبع المطلوب عندما تصبح محاسبة الانبعاثات أكثر حساسية للأعمال. مع نضوج برامج الانبعاثات، يمكن أن تزداد صعوبة إدارة الأساليب القائمة على جدول بيانات. قد تواجه الفرق منهجيات غير متسقة عبر الملفات والمستخدمين، وتعتمد على اختيار عوامل الانبعاثات يدوياً وصيانتها، وتواجه تحديات في توحيد النتائج من أجل التقارير أو التحليل، مع محدودية قابلية التدقيق والتتبع.
يمكن أن تزيد هذه التحديات من الجهد اليدوي وتجعل من الصعب الحفاظ على الاتساق والاستجابة لمتطلبات إعداد التقارير وعرض بيانات الانبعاثات بثقة. على الرغم من أن Excel يظل مفيدًا، إلا أنه غير مصمم ليكون بمثابة نظام تسجيل طويل الأجل لحساب الانبعاثات.
يساعد IBM Envizi Envizi Emissions Calculations in Excel الفرق على اتخاذ الخطوة الأولى نحو محاسبة الانبعاثات بشكل أكثر تنظيماً من خلال إدخال منطق حسابي متوافق مع المعايير مباشرةً في جدول البيانات الذي يستخدمونه بالفعل. يمكن للحل أن يمكّن المستخدمين من حساب انبعاثات الكربون باستخدام عوامل الانبعاثات العالمية والإقليمية المتوافقة مع المعايير المعترف بها، دون الحاجة إلى إدارة مكتبات العوامل أو منهجيات الحساب يدويًا.
ويشمل:
يتوفر هذا الحل من خلال Microsoft App Marketplace كمكون إضافي لبرنامج Excel، وهو يجلب حسابات الانبعاثات الموحدة وعوامل الانبعاثات المضمنة والقوالب الموجهة مباشرةً إلى برنامج Excel، مما يساعد الفرق على تطبيق منهجيات متسقة ضمن جداول البيانات التي يستخدمونها بالفعل. ويوفر طريقة عملية للابتعاد عن الحسابات اليدوية وغير المتسقة نحو نهج أكثر اتساقاً وقابلية للتكرار دون تعطيل مهام سير العمل الحالية.
بمرور الوقت، تبدأ العديد من المؤسسات في النمو بما يتجاوز العمليات القائمة على جداول البيانات. يتطلب التعقيد المتزايد والتوقعات المتزايدة لإعداد التقارير وقابلية التدقيق نهجاً أكثر تنظيماً. يدعم Envizi هذا التقدم إلى ما بعد Excel.
يمكن للمؤسسات توسيع حسابات الانبعاثات إلى مهام سير عمل وعمليات تشغيلية أوسع باستخدام Envizi Emissions API، أو اعتماد Envizi Emissions Accounting لدعم عمليات إعداد تقارير مؤسسية قوية وحوكمة وتدقيق، مع دمج بيانات الانبعاثات في نظام سجل واحد متماسك. وهذا يسمح لهم بالانتقال من الحسابات اليدوية المجزأة إلى قدرة محاسبة الانبعاثات القابلة للتطوير والتدقيق.
يوفر IBM Envizi تقدمًا واضحًا للمؤسسات في مراحل مختلفة من النضج:
يمكن أن يكون برنامج Excel نقطة بداية مفيدة لحسابات الانبعاثات ولكنه غير مصمم لدعم المتطلبات المتزايدة للتقارير والاتساق وقابلية التدقيق. ومع زيادة هذه المتطلبات، تحتاج المؤسسات في كثير من الأحيان إلى نهج أكثر تنظيماً ومركزية.
يساعد IBM Envizi في سد هذه الفجوة من خلال إدخال الهيكل والتوحيد القياسي إلى مهام سير عمل جداول البيانات اليوم، مع تمكين الانتقال إلى محاسبة الانبعاثات المؤسسية مع مرور الوقت.
النتيجة هي قضاء وقت أقل في إدارة جداول البيانات ووقت أكبر في التركيز على فهم بيانات الانبعاثات والتصرف بناءً عليها.
