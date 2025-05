لقد أثبتت عمليات التحديث صعوبتها نظرًا لما تواجهه المؤسسات من تحديات متعارضة: ارتفاع تكاليف الانتقال إلى إصدارات وبيئات تشغيل أحدث من Java، والمخاطر التي قد تهدد استقرار العمليات واستمرارية الأعمال أثناء عمليات الانتقال. قد تسعى فرق التطوير لديك إلى تشغيل تطبيقات حديثة باستخدام أحدث أعباء عمل Java، بينما يحتاج مسؤولو الأنظمة إلى التركيز على الحفاظ على استقرار وأمان البنية التحتية الحالية.

يقدِّم IBM Enterprise Application Runtimes (اختصارًا EAR) امتداد IBM Modernized Runtime Extension for Java ‏(MoRE) ضمن مجموعته، ما يُتيح للمؤسسات تحقيق المزيد ضمن نموذجها التشغيلي الحالي عبر الاستفادة من استثماراتها القائمة في وحدة تحكم إدارة IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND)‏، مع تمكين إدارة أعباء عمل Java 8 وJava 17 ضمن نموذج تشغيلي موحد. ومن خلال IBM MoRE، يمكن لعملاء IBM WAS ND تحديث المزيد من التطبيقات وتمهيد الطريق نحو تقنيات أحدث دون تحمُّل التكاليف التشغيلية المرتفعة المرتبطة بالانتقال إلى نماذج تشغيل بديلة.

ركِّز جهودك على تحقيق المزيد من الابتكار، وزيادة الكفاءة، وتعزيز التعاون، مع تسريع تطوير التطبيقات الجديدة لدعم احتياجات العمل والسوق الحالية والمستقبلية.