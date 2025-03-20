20 مارس 2025
يُعَد انتهاء دعم المجتمع لتطبيقات Java 8 نقطة تحول كبيرة في مشهد تطبيقات المؤسسات، ما يدفع المؤسسات إلى تحديث تطبيقات Java 8 التابعة لها أو مواجهة تزايد المخاطر الأمنية والتشغيلية.
تشكِّل التطبيقات التي تعتمد على إصدارات Java القديمة عبئًا تقنيًا متزايدًا، ما يزيد من أعباء الصيانة ويستهلك وقت وجهد المطورين الذين يمكن أن يُسهموا في مشاريع أكثر استراتيجية وابتكارًا. وفي ظل سوق يتطلب سرعة الاستجابة وقابلية التوسع ومستويات عالية من الأمان، يصبح من الضروري أن تبادر المؤسسات إلى تقليل هذا العبء التقني للحفاظ على تنافسيتها. ويُسهم ذلك في تعزيز إنتاجية المطورين ويمنحهم المرونة اللازمة للابتكار بعيدًا عن قيود الأنظمة القديمة. فالديون التقنية تمثِّل عائقًا حقيقيًا أمام تبني الممارسات الجديدة وتحقيق أهداف العمل، وتمنع المؤسسات من الابتكار والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتحسين الكفاءة الإجمالية.
لمعالجة هذا التحدي، نقدِّم IBM Enterprise Application Runtimes (اختصارًا EAR)، وهو حل برمجي مصمم لتبسيط تطوير ونشر تطبيقات Java مع توفير أدوات قوية للتحديث ومرونة لوقت التشغيل. وبالاعتماد على امتداد IBM Modernized Runtime Extension for Java ومسرّع IBM Application Modernization Accelerator، يُعَد IBM EAR حلًا شاملًا يعالج تعقيدات تطوير تطبيقات Java وتحديثها ونشرها.
لقد أثبتت عمليات التحديث صعوبتها نظرًا لما تواجهه المؤسسات من تحديات متعارضة: ارتفاع تكاليف الانتقال إلى إصدارات وبيئات تشغيل أحدث من Java، والمخاطر التي قد تهدد استقرار العمليات واستمرارية الأعمال أثناء عمليات الانتقال. قد تسعى فرق التطوير لديك إلى تشغيل تطبيقات حديثة باستخدام أحدث أعباء عمل Java، بينما يحتاج مسؤولو الأنظمة إلى التركيز على الحفاظ على استقرار وأمان البنية التحتية الحالية.
يقدِّم IBM Enterprise Application Runtimes (اختصارًا EAR) امتداد IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) ضمن مجموعته، ما يُتيح للمؤسسات تحقيق المزيد ضمن نموذجها التشغيلي الحالي عبر الاستفادة من استثماراتها القائمة في وحدة تحكم إدارة IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND)، مع تمكين إدارة أعباء عمل Java 8 وJava 17 ضمن نموذج تشغيلي موحد. ومن خلال IBM MoRE، يمكن لعملاء IBM WAS ND تحديث المزيد من التطبيقات وتمهيد الطريق نحو تقنيات أحدث دون تحمُّل التكاليف التشغيلية المرتفعة المرتبطة بالانتقال إلى نماذج تشغيل بديلة.
ركِّز جهودك على تحقيق المزيد من الابتكار، وزيادة الكفاءة، وتعزيز التعاون، مع تسريع تطوير التطبيقات الجديدة لدعم احتياجات العمل والسوق الحالية والمستقبلية.
يُعَد تحديث تطبيقات المؤسسات مهمة معقدة، حيث تشكِّل التعليمات البرمجية القديمة، والتبعيات المعقدة، والمخاطر التشغيلية تحديات تجعل العملية شاقة ومكلفة. وإدراكًا لذلك، عملت IBM على تقليل تعقيد التحديث بشكل كبير من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ويقدِّم IBM EAR أداة IBM Application Modernization Accelerator (اختصارًا AMA) لتبسيط وتسريع عملية التحديث إلى أي وجهة مدعومة.
يساعد IBM AMA على اكتشاف العلاقات والتبعيات الحالية وتصوُّرها، وتسريع جمع البيانات لتحديد الاستراتيجية الأنسب للتحديث، بالإضافة إلى تخصيص خطتك باستخدام الإرشادات الذكية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا لتطبيقاتك. علاوةً على ذلك، يعمل IBM AMA على تحسين تحليل عمليات ترحيل بيئة تشغيل Java، ما يقلل من الحاجة إلى تخصيص إعدادات بيئة تشغيل Java في البيئات الجديدة.
تحكَّم في رحلة التحديث الخاصة بك مع IBM AMA وتحرَّر من القيود، ما يُتيح لفرقك القدرة على البناء والنشر والابتكار بسرعة أكبر من أي وقت مضى.
بوصفه حزمة اشتراك، يُتيح IBM EAR للمؤسسات توسيع نطاق بنيتها التحتية وتخصيصها بناءً على المتطلبات الفريدة لكل مشروع أو تطبيق أو حالة استخدام. بالإضافة إلى مرونة الترخيص والاشتراك، يُدرك IBM EAR أهمية الاختيار في تحديد بيئة التشغيل الأنسب لأعباء العمل واحتياجات المطورين المختلفة.
اختَر من بين مجموعة من بيئات تشغيل IBM وRed Hat لتطوير تطبيقات Java ونشرها وتحديثها بشكل ديناميكي، ودعم بيئة Java الحالية والمستقبلية لديك.
سواء أكان الأمر يتعلق بالاستفادة من بيئة التشغيل الأنسب للأداء العالي أو الخدمات المصغرة أو الكفاءة، فإن هذه المرونة تُتيح للمؤسسات التكيف بسرعة مع تغيرات السوق دون الالتزام بالموارد غير الضرورية.
تواجه المؤسسات تحديات متزايدة بسبب قرب انتهاء دعم Java 8. يتطلب الانتقال معالجة الديون التقنية الكبيرة واتباع استراتيجيات التحديث التي لا تؤثِّر في استمرارية العمليات أو تترتب عليها تكاليف عالية.
بفضل IBM Enterprise Application Runtimes، يمكن للمؤسسات بدء رحلة التحديث الخاصة بها مع المرونة والأدوات اللازمة للتحديث، دون الحاجة إلى إعادة هيكلة العمليات التشغيلية أو تهديد استمرارية الأعمال. من خلال هذا النهج الشامل، يمكن للمؤسسات التنقل بفاعلية عبر تعقيدات تحديث الأنظمة، وتقليل المخاطر، وتهيئة نفسها لتحقيق النمو والابتكار المستمرَّين.