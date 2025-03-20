يُعَد انتهاء دعم المجتمع لتطبيقات Java 8 نقطة تحول كبيرة في مشهد تطبيقات المؤسسات، ما يدفع المؤسسات إلى تحديث تطبيقات Java 8 التابعة لها أو مواجهة تزايد المخاطر الأمنية والتشغيلية.

تشكِّل التطبيقات التي تعتمد على إصدارات Java القديمة عبئًا تقنيًا متزايدًا، ما يزيد من أعباء الصيانة ويستهلك وقت وجهد المطورين الذين يمكن أن يُسهموا في مشاريع أكثر استراتيجية وابتكارًا. وفي ظل سوق يتطلب سرعة الاستجابة وقابلية التوسع ومستويات عالية من الأمان، يصبح من الضروري أن تبادر المؤسسات إلى تقليل هذا العبء التقني للحفاظ على تنافسيتها. ويُسهم ذلك في تعزيز إنتاجية المطورين ويمنحهم المرونة اللازمة للابتكار بعيدًا عن قيود الأنظمة القديمة. فالديون التقنية تمثِّل عائقًا حقيقيًا أمام تبني الممارسات الجديدة وتحقيق أهداف العمل، وتمنع المؤسسات من الابتكار والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة وتحسين الكفاءة الإجمالية.

لمعالجة هذا التحدي، نقدِّم IBM Enterprise Application Runtimes (اختصارًا EAR)، وهو حل برمجي مصمم لتبسيط تطوير ونشر تطبيقات Java مع توفير أدوات قوية للتحديث ومرونة لوقت التشغيل. وبالاعتماد على امتداد IBM Modernized Runtime Extension for Java ومسرّع IBM Application Modernization Accelerator، يُعَد IBM EAR حلًا شاملًا يعالج تعقيدات تطوير تطبيقات Java وتحديثها ونشرها.