IBM COBOL Elevate for z/OS: عصر جديد لتحسين تطبيقات COBOL وتحديثها

ولا تزال تطبيقات COBOL تمثل ركيزة أساسية للعديد من أهم أنظمة الأعمال في العالم. ومع استمرار المؤسسات في تحديث بيئات تقنية المعلومات لديها، تواجه ضغوطًا متزايدة لتحسين أداء التطبيقات، والحفاظ على مستويات البرمجيات المدعومة، وتقليل الاعتماد على المهارات المتخصصة، مع ضمان استمرارية عمليات الأعمال دون انقطاع.

ويساعد IBM COBOL Elevate for z/OS على مواجهة هذه التحديات من خلال الجمع بين الأتمتة، والتحليلات، والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في حل واحد. وصُمم هذا الحل للمؤسسات التي تشغّل تطبيقات COBOL على IBM Z، حيث يساعد على تبسيط جهود التحديث، ويهدف إلى تحسين جودة التطبيقات، وزيادة إنتاجية المطورين، ورفع الكفاءة التشغيلية.

تعد IBM z17 المنصة الرائدة في الصناعة لتطبيقات COBOL الحيوية للأعمال، حيث تجمع بين أجهزة متخصصة ومترجم COBOL من الجيل القادم لتقديم أداء ومرونة وكفاءة لا مثيل لها. استكشف IBM COBOL Elevate مع أنظمة z17 Single Frame وRack Mount الجديدة لتحقيق أقصى استفادة من استثماراتك الحالية والاستفادة من إمكانات COBOL الجديدة لتسريع رحلة التحديث.

اقرأ خطاب الإعلان الخاص بأنظمة z17 Single Frame وRack Mount..

