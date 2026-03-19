IBM® Cloud  Key Protect Dedicated: تم تصميمه لتحقيق ضمان عالي لأحمال التشغيل السحابية

مع تزايد الضغط حول سيادة البيانات، وقابلية التدقيق، والامتثال الإقليمي، يحتاج قادة الأمن إلى ثقة مطلقة بأن مفاتيح التشفير الخاصة بهم هي لهم وحدهم، وغير متاحة لمزود السحابة أو لأي طرف خارجي.

يقدم IBM Cloud Key Protect Dedicated بالضبط ذلك: نموذج مستأجر واحد، ونموذج "احتفظ بمفتاحك الخاص"، ونشر يركز أولاً على العزل لخدمة إدارة المفاتيح السحابية من IBM، مع نطاقات (HSM) مخصصة ونموذج ثقة صارم يملكه العميل.

يوفر Key Protect Dedicated ضمانًا تقنيًا رفيع المستوى من خلال عزل المفاتيح عن مشغلي السحابة بشكل تشفيري باستخدام وحدات HSM مخصصة ووصول يتحكم به العميل. يضمن هذا التصميم الفصل بين الواجبات ويضمن أن العميل هو الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى مفاتيح التشفير أو تشغيلها.