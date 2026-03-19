IBM® Cloud  Key Protect Dedicated: تم تصميمه لتحقيق ضمان عالي لأحمال التشغيل السحابية

عزل التشفير والتحكم المملوك للعميل، حسب التصميم.
مع تزايد الضغط حول سيادة البيانات، وقابلية التدقيق، والامتثال الإقليمي، يحتاج قادة الأمن إلى ثقة مطلقة بأن مفاتيح التشفير الخاصة بهم هي لهم وحدهم، وغير متاحة لمزود السحابة أو لأي طرف خارجي.
يقدم IBM Cloud Key Protect Dedicated بالضبط ذلك: نموذج مستأجر واحد، ونموذج "احتفظ بمفتاحك الخاص"، ونشر يركز أولاً على العزل لخدمة إدارة المفاتيح السحابية من IBM، مع نطاقات (HSM) مخصصة ونموذج ثقة صارم يملكه العميل.
يوفر Key Protect Dedicated ضمانًا تقنيًا رفيع المستوى من خلال عزل المفاتيح عن مشغلي السحابة بشكل تشفيري باستخدام وحدات HSM مخصصة ووصول يتحكم به العميل. يضمن هذا التصميم الفصل بين الواجبات ويضمن أن العميل هو الوحيد الذي يمكنه الوصول إلى مفاتيح التشفير أو تشغيلها.
يوفر IBM Cloud Key Protect Dedicated ملكية حقيقية للمفاتيح وعزلها لأكثر أعباء العمل السحابية حساسية ويلتزم بالامتثال التنظيمي. إليك كيف تم بناؤه لتحقيق ضمان عالي على نطاق واسع.
لقد نسجنا الأنماط الأكثر شيوعًا التي نراها عبر العملاء الخاضعين للوائح. استخدم هذه النقاط كنقاط انطلاق لبرامجك وبنيتك المرجعية.
تواجه البنوك ومزودو خدمات الدفع ضوابط رئيسية مجزأة، وتهديدات داخلية/بنية تحتية، والتزامات إقليمية، مثل DORA وC5 وISMAP وغيرها. بفضل نموذج "احتفظ بمفتاحك الخاص" أحادي المستأجر ونطاقات HSM المخصصة، يمكنك تركيز الحوكمة عبر مسارات المدفوعات والتداول والتحليلات؛ مما يربط بين الأنظمة القديمة والسحابة مع الالتزام بمتطلبات FS Cloud ومعايير PCI.
والنتيجة: رقابة أقوى، وعمليات تدقيق أنظف، وتحديث أكثر أماناً.
يحتاج مقدمو الخدمات إلى التشفير المتسق عبر السجلات الصحية الإلكترونية، والتصوير، والرعاية الصحية عن بعد، والذكاء الاصطناعي السريري- بالإضافة إلى سجلات دقيقة للتقييمات HIPAA/HITRUST. Key Protect Dedicated يوفر عمليات نشر مخصص لكل منطقة، وعزل المفاتيح بمستأجر واحد، وتسجيل موحد حتى تعرف دائما من يمكنه الوصول لأي مورد، وتتمكن من إثبات ذلك.
النتيجة: امتثال مبسط، تقليل احتكاك التدقيق، ونشر أسرع لخدمات الصحة الرقمية.
تمتد خطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر بحيرات البيانات ومخازن المتجهات ومستودعات النماذج - غالبًا مع التشفير غير المتسق ولا يوجد مالك واحد. طبق BYOK/KYOK عبر watsonx.ai وأصول watsonx.data مع مفاتيح مخصصة مدعومة من HSM لفرض النسب والإقامة مع تسريع وضع RAG المعتمد مسبقا.
النتيجة: ذكاء اصطناعي محكم مع تسليمات أمنية أقل وأدلة أوضح.
غالبًا ما تختلط طرق AIX وDB2 وSAP والنسخ الاحتياطية مع عدم وجود مالك واضح. مع KYOK بمستأجر واحد ونطاقات HSM مخصصة، وترحيل LPAR آمن، وانتقال SAP إلى السحابة، وعمليات DR/النسخ الاحتياطي - مع الحفاظ على المفاتيح في المنطقة التي تحتاجها.
النتيجة: اعتماد أسرع لـ PowerVS مع تحكم وحوكمة يمكن التحقق منه.
استخدم Key Protect Dedicated لتوحيد التشفير لقواعد البيانات، Object Storage، والحاويات- مع وجود حواجز تفويض مزدوجة للإجراءات الحساسة مثل حذف المفاتيح أو مراسم المفاتيح الرئيسية. النتيجة: عدد أقل من عمليات التهيئة الخاطئة، وعمليات تدقيق أنظف، وأوقات إطلاق تنتقل من أسابيع إلى أيام.
يمنح Key Protect Dedicated المؤسسات حرية للتحرك بسرعة داخل السحابة - دون التخلي عن السيطرة على مفاتيحها أو حدودها أو ثقتها.