تقديم IBM Aspera Lite: نقل الملفات بسرعة لحالات استخدام محددة وقابلة للتوسع

البرمجيات الوسيطة الحوسبة والخوادم

1 يوليو 2025

 

مؤلف

Rashmi Kaushik

Product Director, App Integration Portfolio, Core Software Automation

IBM

تواجه الشركات من جميع الأحجام ضغوطًا متزايدة لنقل كميات كبيرة من البيانات بسرعة وأمان وموثوقية. سواء أكان الهدف دعم الفرق الموزعة، أم تمكين التعاون عن بُعد، أم أتمتة نقل الملفات الحساسة للوقت، فإن الحاجة إلى تحريك البيانات بكفاءة لم تكن يومًا أكثر أهمية.

لكن بعض المؤسسات ليست مستعدة للبدء بنشر كامل على مستوى المؤسسة منذ اليوم الأول. العديد من الأقسام داخل الشركات الكبرى، فضلًا عن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMBs)، تبحث عن طريقة أبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة للبدء. سواء أكان فريق إعلامي يشارك ملفات عالية الدقة، أم وحدة بحثية تنقِل مجموعات بيانات، أم شركة صغيرة أو متوسطة تسعى إلى تبسيط سير العمل الأساسي، فإن هذه الفرق بحاجة إلى حل يلبّي احتياجاتهم في مكانهم الحالي دون التضحية بالسرعة أو الأمان.

وهنا يأتي دور IBM Aspera Lite

Aspera Lite هو حل نقل ملفات يعتمد على الاشتراك ومثبَت محليًا، تم تصميمه خصيصًا لعمليات النشر المبدئية والموجَّهة. يوفر قوة تقنية ®FASP الحاصلة على براءة اختراع من IBM Aspera -ما يضمن نقل ملفات سريع وآمن وقابل للتنبؤ- مصممة خصيصًا للفرق الصغيرة أو الأقسام أو المؤسسات التي بدأت للتو رحلتها نحو سير عمل بيانات أكثر تقدمًا.

مع Aspera Lite، يمكنك:

  • مشاركة الملفات الكبيرة واستقبالها بسرعة دون قيود الحجم أو المسافة.
  • أتمتة عمليات النقل الروتينية لتقليل الجهد اليدوي.
  • تمكين التعاون عالي السرعة بين المستخدمين الموزعين.
  • ابدأ صغيرًا وتوسَّع مع تطور احتياجاتك في نقل البيانات.

سواء أكنت قسمًا داخل شركة كبيرة أم شركة صغيرة أو متوسطة بموارد تكنولوجيا معلومات محدودة، يقدِّم لك Aspera Lite طريقة سريعة وآمنة وقابلة للتوسع لتحديث نقل الملفات وفق احتياجاتك.

مصمَّم للفرق ذات الاحتياجات المتزايدة من البيانات

تحتاج العديد من المؤسسات إلى نقل الملفات بسرعة وأمان، لكنها قد لا تحتاج، أو لا تكون مستعدة، للنطاق الكامل لنماذج النشر الكبيرة. يعالج IBM Aspera Lite هذا من خلال عرض قابل للتطوير يدعم ما يلي:

  • التعاون الأساسي ومشاركة البيانات من مراكز البيانات المحلية.
  • الأتمتة البسيطة لنقل البيانات بين المواقع المحلية ومع الشركاء.
  • سهولة النشر والإدارة من قِبَل فرق تكنولوجيا معلومات محدودة الموارد.
  • الأداء عالي السرعة الذي يتفوق على أدوات نقل الملفات التقليدية (MFT).

تغليف مبسَّط

يتضمن IBM Aspera Lite مجموعة مختارة من مكونات البرامج، تم اختيارها بعناية لدعم نقل ومشاركة الملفات بسرعة وأمان.

  • IBM® Aspera® High-Speed Transfer Endpoint: المحرك الأساسي الذي يُتيح نقل الملفات بسرعة وأمان بين نقاط النهاية باستخدام تقنية FASP من Aspera.
  • IBM® Aspera® Faspex: يسهِّل تبادل الملفات بشكل آمن باستخدام الحِزَم، مع واجهة ويب بديهية وسير عمل يشبه البريد الإلكتروني.
  • IBM® Aspera® Shares: يسمح للمستخدمين بتصفح الملفات والوصول إليها ومشاركتها عبر التخزين الموزع من خلال واجهة ويب بسيطة.
  • IBM® Aspera® Console: توفِّر مراقبة مركزية وأتمتة وتحكُّمًا مركزيًا عبر جميع عمليات النقل.
  • IBM® Aspera® Proxy: يُتيح نقل الملفات الآمن عبر جدار الحماية من خلال إخفاء عناوين IP الداخلية وفرض التحكم في الوصول.
  • IBM® Aspera® HTTP Gateway: تدعم عمليات نقل HTTPS المستندة إلى المستعرض للمستخدمين في البيئات المقيدة أو دون تثبيت برامج.

يمكن الاختيار من بين ثلاث خيارات للنطاق الترددي -100 ميجابت/ثانية، أو 500 ميجابت/ثانية، أو 1 جيجابت/ثانية- وفقًا لاحتياجات الأداء. تتضمن جميع الفئات حجم نقل بيانات غير محدود ويتم ترخيصها من خلال اشتراكات سنوية محددة المدة.

3 تأثيرات رئيسية في الأعمال

  1. تسريع التعاون: تمكين الفرق والشركاء من تبادل الملفات الكبيرة بسرعة وموثوقية، ما يقلل من الجداول الزمنية للمشروع.
  2. تقليل النفقات التشغيلية: تبسيط الإدارة والأتمتة، ما يجعل من السهل النشر والاستخدام حتى مع وجود موارد تقنية محدودة.
  3. القدرة على التنبؤ بالتكلفة والمرونة: توفير تسعير محدد المدة مع نقل بيانات غير محدود، ما يُلغي رسوم الاستخدام المتغيرة ويساعد على إدارة الميزانيات بثقة.

توسيع نطاق وصول IBM Aspera

يقدِّم IBM Aspera Lite قوة تقنية Aspera لنقل الملفات عالي السرعة إلى فئات وحالات استخدام جديدة. فهو يوفر نقطة دخول استراتيجية يمكن توسيعها تدريجيًا لتشمل نشرات أوسع ومنظومات شراكة تعاونية على المدى الطويل.

من خلال تلبية احتياجات المؤسسات ذات أعباء العمل الأصغر والميزانيات المحدودة، يُكمِل Aspera Lite مجموعة IBM Aspera الأوسع.

بدء استخدام IBM Aspera Lite

هل أنت مستعد لتبسيط عمليات نقل الملفات؟ أصبح IBM Aspera Lite الآن متاحًا كحل عالمي يعتمد على الاشتراك لنقل البيانات بسرعة وأمان. تفاصيل الطلب والوثائق والموارد متاحة على IBM Documentation.

لمعرفة المزيد، تواصَل مع ممثل IBM أو تفضَّل بزيارة صفحة منتج IBM Aspera.

تعرّف على المزيد معالجة تحديات نقل البيانات الكبيرة باستخدام IBM Aspera استكشِف IBM Aspera Lite من هنا