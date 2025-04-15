مقدمة عن High Availability on IBM Cloud for VCF as a Service: تعزيز المرونة والتوافر لأعباء العمل ذات المهام الحساسة.

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

15 أبريل 2025

المؤلفين

Phil Fritz

Senior Product Manager

VMware Solutions

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

نحن متحمسون للإعلان عن توفُّر شبكات وأعباء عمل التوافر العالي (HA) الإقليمي IBM Cloud for VCF as a Service (VCFaaS)، لمساعدة الشركات على نشر التطبيقات ذات المهام الحساسة مع تحسين المرونة والتوافر. مع هذه الخيارات الجديدة، يمكنك:

  1. اختَر نشر الأجهزة الافتراضية (VMs) على بنية تحتية متوفرة بنسبة 99.99% وتديرها IBM في النموذج متعدد المستأجرين؛
  2. بناء بيئة التوافر العالي لأعباء العمل الإقليمية الخاصة بك في نموذج متعدد المستأجرين من خلال الاستفادة من ميزة VMware vSAN الممتدة لتمديد بيئتك عبر مركزَي بيانات في المنطقة نفسها، ما يضمن استمرار تشغيل تطبيقاتك حتى في حالة حدوث فشل على مستوى مركز البيانات؛
  3. أو نشر التوافر العالي للشبكة الإقليمية فقط في كل من النماذج أحادية المستأجر ومتعددة المستأجرين.

.

ما IBM Cloud for VCFaaS؟

يقدِّم IBM Cloud for VCF as a Service (اختصارًا VCFaaS) حلًا متكاملًا مُدارًا للأجهزة الافتراضية يُتيح للشركات نشر وإدارة مراكز البيانات الافتراضية والأجهزة الافتراضية من VMware بسهولة على السحابة، بدعم من بنية IBM التحتية المخصصة.

ما الذي يجعل هذا العرض فريدًا من نوعه؟

 
  • مُدار بواسطة IBM: تدير IBM مجموعة الأجهزة الافتراضية بأكملها نيابةً عنك، حتى تتمكن من التركيز على عملك بدلًا من التعقيدات المتعلقة بالبنية التحتية السحابية. لا داعي للقلق بعد الآن بشأن تسعير الأجهزة الافتراضية، والتحديثات، والتغييرات ذات الصلة بها - IBM تتولى كل شيء.
  • خيارات الاستهلاك المرنة: اختَر بين نموذج المستأجر الواحد لمزيد من الأمان والعزل، والنموذج متعدد المستأجرين للتوسع السريع - تم تصميم كل منهما لتلبية احتياجات الأعمال والميزانيات المحددة.
  • خيارات الفوترة المرنة: تتوفر نماذج تسعير الدفع حسب الاستخدام أو التسعير المحجوز، ما يمنحك المرونة اللازمة لتحسين التكاليف دون التضحية بالأداء. سواء أكنت بحاجة إلى مرونة عند الطلب أو تكاليف متوقعة لأعباء العمال، فلدينا ما يناسبك.
  • خيارات الحوسبة والتخزين الشاملة: يمكنك الوصول إلى مجموعة واسعة من خيارات الحوسبة والتخزين المصممة خصيصًا لتلبية متطلباتك، بما في ذلك الأجهزة المعتمدة من SAP لأعباء العمل ذات المهام الحساسة.

.

ما المقصود بالتوافر العالي (HA)؟

توفِّر ميزة التوافر العالي في VCFaaS للعملاء مرونةً في نشر أعباء العمل في بيئة ممتدة عبر مركزَي بيانات ضمن المنطقة نفسها. توفِّر هذه الميزة خيارَين رئيسيين:

  1. التوافر العالي للشبكة الإقليمية: يُتيح لك هذا الخيار تمديد شبكتك عبر منطقتين أو مركزَي بيانات داخل المنطقة، ما يوفر مرونة إضافية.
  2. التوافر العالي للحوسبة الإقليمية: يتطلب هذا الخيار شبكات ممتدة بالإضافة إلى تمديد أعباء العمل عبر كلا مركزَي البيانات، عبر تكرار vSAN، ما يضمن العمليات المستمرة حتى في حال تعرُّض أحد مراكز البيانات لانقطاع.

.

من خلال الاستفادة من هذه الخيارات، يمكن للعملاء ضمان استمرار توفُّر ومرونة أعباء العمل ذات المهام الحساسة، مع تلبية متطلبات التوافر الصارمة اللازمة لها.

الفوائد الرئيسية للتوافر العالي:

 
  • توافر البنية التحتية بنسبة 99.99%: نشر أعباء العمل ذات التوافر العالي بثقة في بيئة موثوق بها ممتدة حيث تدير IBM تفاصيل الشبكات والتخزين والبنية التحتية الأساسية.
  • الإعداد السريع: من خلال النشر الفوري على بيئة عمل تم إنشاؤها مسبقًا والمُستضافة والمُدارة من قبل IBM، يمكنك توفير الوقت والاستفادة من خبرة IBM في تشغيل بيئات التوافر العالي في الأجهزة الافتراضية.
  • مرونة الشبكة ونطاقها: بفضل الشبكة الممتدة، يمكنك توزيع أحمال الشبكة عبر منطقتين، ما يساعد على توسيع نطاق الموارد أفقيًا لتحقيق أداء وتوافر أفضل.
  • المرونة أثناء الاضطرابات: يضمن التوافر العالي للحوسبة الإقليمية أنه في حالة حدوث فشل في مركز البيانات، يستمر تطبيقك في العمل دون انقطاع، مع تقديم هدف نقطة الاستعادة صفر (RPO) وهدف وقت الاستعادة (RTO) بالثواني أو الدقائق.
  • المرونة: اختَر من بين الشبكات الممتدة فقط أو كل من الشبكة الممتدة وأعباء العمل، وفقًا لاحتياجات عملك المحددة ومتطلبات أعباء العمل.

.

التوافر العالي للشبكة الإقليمية

 
  • يُتيح لك التوافر العالي للشبكة الإقليمية تمديد شبكة مركز البيانات الافتراضي (VDC) عبر مركزَي بيانات، ما يوفر شبكة منطقية واحدة تمتد عبر الموقعين. تكون هذه الشبكة خاصة فقط، ولكن يمكنك نشر حواف شبكة إضافية عالية التوافر مع واجهات عامة إذا لزم الأمر.
  • إذا قمت بتكوين شبكات عالية التوافر باستخدام مجموعات مراكز البيانات، يمكنك مشاركة حافة شبكة مخصصة، ما يزيد من الكفاءة من حيث التكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة مراكز بيانات افتراضية إضافية دون تحمل تكاليف إضافية.
  • يُعَد طلب حافة شبكة عالية التوافر أمرًا سهلًا للغاية، حيث سيقوم نظام الأتمتة لخدمة VCF بتنفيذ تكوين التوافر العالي دون أي تكلفة إضافية.

.

الفوائد الرئيسية:

 
  • تحسين المرونة: بالنسبة إلى التطبيقات التي تدعم تكوينات التوافر العالي بشكل أصلي (مثل قواعد البيانات SQL مثل IBM DB2)، فإن الشبكة الإقليمية ذات التوافر العالي هي الجزء المفقود لتحقيق التوافر العالي لتطبيقك. وبالدمج مع أداة موازنة الأحمال، فإنها تقلل من خطر تحميل الشبكة في مركز بيانات واحد.
  • التوافر الفعَّال من حيث التكلفة: يأتي هذا دون زيادة كبيرة في التكاليف - التكاليف الإضافية الوحيدة هي لأداة موازنة الأحمال الاختيارية وأي حركة مرور شبكية داخلة/خارجة، ما يجعلها وسيلة فعَّالة من حيث التكلفة لتعزيز التوافر والمرونة.

.

الحوسبة الإقليمية عالية التوفر

 
  • مع التوافر العالي للحوسبة عبر مركزَي بيانات، يتم تكرار بياناتك بشكل مستمر -من خلال vSAN الممتد- ما يضمن أنه في حالة حدوث فشل، يمكن تفعيل موارد الحوسبة الخاصة بك فورًا في مركز البيانات الثاني.
  • التبديل الفوري: في حال حدوث فشل على مستوى مركز البيانات أو VCD، سيتم تشغيل الحوسبة في مركز البيانات الثانوي على الفور. وتُعيد الشبكة توجيه الحركة تلقائيًا لضمان استمرارية تشغيل أعباء العمل دون انقطاع.
  • هدف نقطة الاستعادة صفر (RPO): يوفر vSAN الممتد عدم فقدان البيانات تمامًا من خلال تكرار البيانات بشكل مستمر، ما يضمن حماية أعباء العمل الخاصة بك.
  • هدف وقت الاستعادة المنخفض (RTO): يتم تقليل أوقات الاستعادة إلى ثوانٍ أو دقائق، مع إعادة تشغيل بسيطة للجهاز الافتراضي والتطبيق.

.

الفوائد الرئيسية:

 
  • تحقيق التوافر العالي دون عناء كبير: حتى إذا كان تطبيقك لا يدعم التوافر العالي بشكل طبيعي، يوفر VCF كخدمة مع vSAN الممتد وسيلة سهلة وفعَّالة لتحقيق التوافر العالي دون الحاجة إلى إعادة هيكلة التطبيقات أو شراء تراخيص إضافية للتوافر العالي.
  • مرونة سلسة: مع vSAN الممتد، تصبح أعباء العمل مرنة، وفي حالة حدوث فشل، يمكنها الاستمرار في العمل بسلاسة من مركز البيانات الاحتياطي مع الحد الأدنى من فترات التعطل.

.

لماذا تختار IBM’s VCF as a Service for High Availability؟

توفِّر خدمة VCF كخدمة من IBM مع التوافر العالي للشركات إمكانية نشر أعباء العمل بثقة، مع العلم أن البنية التحتية مصممة لضمان استمرار التطبيقات في العمل بأعلى أداء حتى في مواجهة الاضطرابات. سواء أكنت بحاجة إلى شبكات ممتدة لتوزيع الأحمال، أو أعباء عمل ممتدة بالكامل لقدرات التبديل الشامل، فإن خدمة VCF كخدمة توفِّر لك المرونة وقابلية التوسع والأداء الذي تحتاجه.

مع خدمة VCF كخدمة وIBM Cloud، يمكنك نشر أعباء العمل الحيوية والمتاحة بشكل عالٍ بسرعة في بيئة موثوق بها، مع الاستفادة من نماذج تسعير فعَّالة من حيث التكلفة ودعم لا مثيل له.

جرِّب مستقبل التوافر العالي مع خدمة VCF كخدمة اليوم، ودع IBM تتولَّ التعقيدات بينما تركز أنت على ما هو أهم - عملك.

البدء باستخدام IBM Cloud for VCF as a Service 

إذا كنت تبحث عن حل موثوق به لاستضافة أعباء العمل الحيوية الخاصة بالأجهزة الافتراضية في السحابة، فإن IBM Cloud for VCF as a Service قد يكون الحل المثالي، حيث يوفر مرونة وتوافرًا من الدرجة الأولى.

ولتسهيل بدء استخدام IBM Cloud for VCF as a Service على الأعمال، نقدم بعض العروض الترويجية المتميزة:

  • البدء: استخدم رمز العرض الترويجي VCFAAS1000 واحصل على 1,000 دولار أمريكي في رصيد السحابة عند بدء رحلتك مع IBM Cloud for VCF as a Service.
  • عروض العملاء الجُدُد: احصل على خصم يصل إلى 50% عند الالتزام بعقد لمدة سنة أو 3 سنوات
  • أسعار البدء المنخفضة: تبدأ عمليات النشر عند الطلب من أقل من 200 دولار أمريكي شهريًا، ما يجعلها ميسورة التكلفة للأعمال من جميع الأحجام للتوسع بسهولة.

.

لمزيد من التفاصيل أو لبدء رحلتك مع IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service، تواصَل مع فريقنا اليوم.

تعرّف على المزيد استكشِف VMware Cloud Foundation as a Service تواصَل مع فريقنا اليوم