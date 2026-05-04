تقديم HCP Terraform powered by Infragraph: متوفِّر الآن في المعاينة العامة

وكان من المفترض أن يجعل الانتقال إلى السحابة توفير البنية التحتية وإدارتها أكثر سهولة. بالنسبة إلى كثير من المؤسسات، تبدو الصورة على أرض الواقع أكثر تعقيدًا. وقد ظهرت تحديات جديدة تقوض السرعة والأمان وقابلية التوسع التي يفترض أن توفرها السحابة.

لننظر إلى "الوضع المعتاد" لدى المؤسسات اليوم: بيانات البنية التحتية مخزنة في صوامع منفصلة. ونتيجة لذلك، نادرًا ما تتوافر رؤية موحدة لما يحدث عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات. وعوضًا عن ذلك، تضطر فرق المنصات إلى تجميع هذه الصورة بنفسها أو إلى شراء أدوات متفرقة للمساعدة، مما يزيد المشهد تشتتًا. وتواجه المؤسسات صعوبة في تتبع مالكي الموارد المختلفة وتحديد المسؤولية عنها. ويزداد تطبيق التصحيحات الأمنية وتخفيف المخاطر صعوبة، كما يتفاقم التعقيد وترتفع التكاليف.

وهنا تبرز أهمية HCP Terraform powered by Infragraph. يوفر Infragraph، بصفته رسمًا بيانيًا معرفيًا مركزيًا قائمًا على الأحداث، الرؤية الموحدة التي تُبقي التركيز في موضعه الصحيح: تمكين المؤسسات من تأمين البنية التحتية وتحسينها. وتحل التحديثات الديناميكية محل الرؤى الثابتة، مستندة إلى بيانات مستمدة من البيئة الكاملة للمؤسسة. وسيوفر هذا مستقبلًا الأساس الذي تحتاج إليه الشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة مهام سير العمل الأساسية.

يسرنا أن نعلن خلال مؤتمر IBM Think إتاحة HCP Terraform المدعوم بتقنية Infragraph في المعاينة العامة لعملاء HCP Terraform المؤهلين.وفي هذه المدونة، سنوضح لماذا يمثل Infragraph موردًا أساسيًا لفرق المنصات وهي تتعامل مع التحديات المتزايدة باستمرار في إدارة البنية التحتية المعقدة في عصر الذكاء الاصطناعي. كما سنوضح كيف يمكن لعملاء HCP Terraform البدء في استخدام هذه الإمكانية من الآن.