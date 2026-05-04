تقديم HCP Terraform powered by Infragraph: متوفِّر الآن في المعاينة العامة

تؤدي البيئات الهجينة ومتعددة السحابات إلى ظهور صوامع بيانات. ويوفر HCP Terraform powered by Infragraph مصدرًا واحدًا للحقيقة، بما يساعد على تحسين البنية التحتية وتأمينها.
وكان من المفترض أن يجعل الانتقال إلى السحابة توفير البنية التحتية وإدارتها أكثر سهولة. بالنسبة إلى كثير من المؤسسات، تبدو الصورة على أرض الواقع أكثر تعقيدًا. وقد ظهرت تحديات جديدة تقوض السرعة والأمان وقابلية التوسع التي يفترض أن توفرها السحابة.
لننظر إلى "الوضع المعتاد" لدى المؤسسات اليوم: بيانات البنية التحتية مخزنة في صوامع منفصلة. ونتيجة لذلك، نادرًا ما تتوافر رؤية موحدة لما يحدث عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات. وعوضًا عن ذلك، تضطر فرق المنصات إلى تجميع هذه الصورة بنفسها أو إلى شراء أدوات متفرقة للمساعدة، مما يزيد المشهد تشتتًا. وتواجه المؤسسات صعوبة في تتبع مالكي الموارد المختلفة وتحديد المسؤولية عنها. ويزداد تطبيق التصحيحات الأمنية وتخفيف المخاطر صعوبة، كما يتفاقم التعقيد وترتفع التكاليف.
وهنا تبرز أهمية HCP Terraform powered by Infragraph. يوفر Infragraph، بصفته رسمًا بيانيًا معرفيًا مركزيًا قائمًا على الأحداث، الرؤية الموحدة التي تُبقي التركيز في موضعه الصحيح: تمكين المؤسسات من تأمين البنية التحتية وتحسينها. وتحل التحديثات الديناميكية محل الرؤى الثابتة، مستندة إلى بيانات مستمدة من البيئة الكاملة للمؤسسة. وسيوفر هذا مستقبلًا الأساس الذي تحتاج إليه الشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أتمتة مهام سير العمل الأساسية.
يسرنا أن نعلن خلال مؤتمر IBM Think إتاحة HCP Terraform المدعوم بتقنية Infragraph في المعاينة العامة لعملاء HCP Terraform المؤهلين.وفي هذه المدونة، سنوضح لماذا يمثل Infragraph موردًا أساسيًا لفرق المنصات وهي تتعامل مع التحديات المتزايدة باستمرار في إدارة البنية التحتية المعقدة في عصر الذكاء الاصطناعي. كما سنوضح كيف يمكن لعملاء HCP Terraform البدء في استخدام هذه الإمكانية من الآن.
وبالنسبة إلى فرق المنصات، ظل الوصول إلى حقيقة موحدة أمرًا عسيرًا منذ وقت طويل. ففي المتوسط، تستخدم معظم الشركات خمس خدمات أو أكثر لإدارة بيئتها السحابية، وفقًا لأبحاث HashiCorp.
يتطلب الوصول إلى صورة دقيقة تجميع البيانات من مختلف الأنظمة البنائية، ومهام سير العمل، والتطبيقات، وغالبًا عبر عمليات يدوية مرهقة ومعقدة. وبحلول الوقت الذي تصبح فيه البيانات جاهزة للتحليل، تكون قد فقدت حداثتها بالفعل. وتؤدي هذه الرؤية الثابتة إلى إبطاء الاستجابة وظهور نفقات غير متوقعة. ولا يبدو أن المشكلة في طريقها إلى الانحسار، ولا سيما مع تزايد وتيرة التغييرات في البنية التحتية، وتسارع ظهور وسائل استغلال الثغرات، وخروج التكاليف عن السيطرة بوتيرة أسرع.
فعلى سبيل المثال، عندما يتيح الذكاء الاصطناعي للمخترقين استهداف الثغرات بسرعة ودقة لافتتين، يصبح من الضروري اكتشاف أي ثغرات أمنية وتصحيحها في الوقت الفعلي. وللحفاظ على سقف التكاليف، تحتاج فرق المنصات إلى التحقيق في الارتفاعات غير المتوقعة في الاستخدام قبل أن تتضخم الفاتورة. لكن بدلًا من التنبيهات الاستباقية، كثيرًا ما تترك النهج التقليدية لإدارة البيئات الهجينة ومتعددة السحابات المؤسسات أمام ما يمكن وصفه ببيانات غير موثوقة، أي معلومات متقادمة مصدرها الخوادم، والأجهزة الافتراضية، والأنظمة السحابية.
وفي Infragraph، تُحدَّث الأصول بانتظام عبر اتصالات مباشرة بكل نظام بنائي، كما تتوفر Terraform Search من أجل تدفقات بيانات أعمق أو مخصصة. وبمجرد وصول البيانات إلى AWS أو Azure أو GCP أو الأنظمة المحلية، يمكن تحديث Infragraph، بما يمنح فرق المنصات أخيرًا الرؤية الموحدة للبنية التحتية التي كانت تسعى إليها.
ولا تزال عمليات مثل تصحيح البيئات السحابية، وإدارة الانحراف، والامتثال، وإعداد التقارير، والتدقيق تتم في كثير من المؤسسات بأساليب مخصصة ويدوية ومرتفعة التكلفة. ويُهدر الوقت الذي كان ينبغي أن يُخصص لاكتشاف المشكلات بصورة استباقية في التنقل بين صوامع البيانات.
حتى مع توافر قدرات أقوى في مجال الأمن والبيانات، فإن تشتت البيانات يبقي الشركة في وضع رد الفعل المتأخر عند تحديد المشكلات ومعالجتها والوقاية منها. ومثل البشر، يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي صعوبة في التنقل بين الصوامع عبر البيئات الهجينة أو متعددة السحابات ما لم تُعالَج مشكلة تجزؤ البيانات من جذورها.
ويوفر Infragraph رؤية أوضح لتخصيص الموارد وملكيتها، بما يساعد على تحسين الإنفاق على البنية التحتية. ويمكن لفرق CloudOps والمنصات والأمن الحصول على رؤى من خلال استعلامات باللغة الطبيعية. ومع توجه مزيد من الشركات إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي، سيؤدي Infragraph دور الأساس المعرفي الموحد الذي يدعم مهام سير عمل مؤتمتة وموثوقة.
وكما أُعلن في مؤتمر IBM Think 2026، سيتمكن عملاء HCP Terraform الحاليون، اعتبارًا من 8 مايو 2026، من الوصول إلى المعاينة العامة لتطبيق HCP Terraform المدعوم بتقنية Infragraph.
وللبدء في استخدام Infragraph، سجّل الدخول إلى حسابك على مؤسسة HCP، ثم انقر على بطاقة Infragraph لإعداد الاتصالات، وتهيئة الاستعلامات، وإضافة المستخدمين.
