تقدم IBM مساعدة الوكيل في برنامج Watsonx Orchestrate لإحداث نقلة نوعية في أداء مراكز الاتصال

أعلنت IBM عن توفر مساعدة الوكيل بشكل عام في IBM watsonx Orchestrate، وهي قدرة جديدة تقدم إرشادات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي لوكلاء خدمة العملاء في أثناء التفاعلات المباشرة مع العملاء. صُممت هذه الميزة لتقليل أوقات التعامل مع المكالمات، وزيادة معدلات حل الاتصال الأول، ومساعدة مراكز الاتصال على توسيع نطاق الخبرة عبر جميع وكلائها.

تم دمج مساعدة الوكيل في watsonx Orchestrate دون الحاجة إلى عمليات شراء إضافية. إنه يعمل بسلاسة مع Genesys Cloud، إحدى منصات خدمة العملاء الرائدة في العالم، حيث يظهر كشف النية، وتفعيل العمليات الآلية، وتوصيات لأفضل إجراء داخل مساحة عمل الوكلاء التي تستخدمها الفرق بالفعل. تعمل هذه القدرة في قنوات الصوت والدردشة.

ويعكس هذا الإعلان استراتيجية IBM الأوسع نطاقًا لنشر الذكاء الاصطناعي ليس كبديل للعمال البشريين، ولكن كمضاعف للقوة يتعامل مع الأعمال الروتينية لخدمة العملاء حتى يتمكن الوكلاء من التركيز على الحكم والتعاطف والحل. ينضم مساعدة الوكيل إلى مجموعة متزايدة من القدرات القائمة على الوكلاء في watsonx Orchestrate التي تتيح للمؤسسات أتمتة سير العمل من البداية إلى النهاية مع إبقاء البشر مسؤولين عن كل قرار مؤثر.