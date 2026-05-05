يوفر IBM Z Database Assistant عمليات ذكية تناسب عصر الذكاء الاصطناعي

وتنتقل المؤسسات بسرعة من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة اعتماده على نطاق واسع. ومع ذلك، ومع تقدم المؤسسات في هذه الرحلة، يبرز تحدٍّ جديد، لا يتعلق بالطموح، بل بالجاهزية التشغيلية. فعبر مختلف القطاعات، يواجه مسؤولو قواعد البيانات تحديًا مشتركًا يتمثل في الوقت الكبير الذي يقضونه في المراقبة، واستكشاف المشكلات وإصلاحها، وإدارة البيئات التي تزداد تعقيدًا باستمرار.

ويقع على عاتق مسؤولي قواعد البيانات عبء إدارة هذا التعقيد المتزايد، مما يترك لهم وقتًا محدودًا للتركيز على الأعمال الأعلى قيمة. وكثيرًا ما تكون الإشارات الحيوية، مثل اختناقات الأداء، وتنازع الأقفال، وقيود الموارد، موزعة عبر أدوات متعددة، بما يتطلب خبرة عميقة وجهدًا يدويًا لتفسيرها. ومع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، لم يعد هذا النموذج قابلًا للتوسع.

ويغير IBM Z Database Assistant هذه المعادلة من خلال إدخال الذكاء مباشرة إلى إدارة قواعد بيانات Db2 وIMS في بيئات الكمبيوتر المركزي. فهو يقيّم باستمرار سلامة قواعد البيانات، ويبرز أكثر الجوانب أهمية، ويشرح المشكلات في سياقها، ويوجه الفرق نحو الإجراءات الصحيحة. ولا يتعلق الأمر هنا بإضافة طبقة أخرى من المراقبة. بل يتعلق بتقليل الحاجة إلى التفسير اليدوي وتمكين الفرق من التحرك بسرعة أكبر وثقة أعلى.

والنتيجة هي انتقال من الإدارة التفاعلية إلى عمليات أكثر استباقية وانسيابية، حيث يقضي مسؤولو قواعد البيانات وقتًا أقل في استكشاف مشكلات قواعد البيانات يدويًا، والاستجابة إلى تنبيهات مثل تراجع الأداء وتعطل التطبيقات، والتعامل مع المهام المتكررة مثل التزويد، وإلغاء التزويد، وإعادة بناء الفهارس، أو النسخ الاحتياطي للسجلات. بدلًا من ذلك، يمكنهم تخصيص مزيد من الوقت للأولويات الاستراتيجية، مثل تحسين جودة البيانات، وتعزيز الأمن، وتصميم مهام سير عمل مرنة. وتزيل إدارة قواعد البيانات الذكية والمؤتمتة العوائق التشغيلية، بما يمكّن بيانات IBM Z من دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.