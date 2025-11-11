حصدت IBM watsonx Orchestrate جائزة Red Dot Design لعام 2025 تقديرًا لتميزها في تصميم الذكاء الاصطناعي للمؤسساتًا،

ورغم أن الجوائز ليست الهدف، إلا أن تكريم Red Dot يؤكد التزام IBM بضمان إمكانية تصميم الذكاء الاصطناعي وإدارته وثقته. يُشير هذا التكريم إلى أن الذكاء الاصطناعي المؤسسي لا يجب أن يكون صندوقًا أسود، بل يمكن أن يكون مسؤولاً وشفافًا ومتمحورًا حول الإنسان عن طريق التصميم.

ومع استمرار IBM في دفع عجلة الابتكار في الذكاء الاصطناعي الوكيل، تُبرز هذه الجائزة تضافر التميُّز في التصميم مع هندسة الذكاء الاصطناعي المسؤول لمساعدة المؤسسات على تبني هذه التقنيات بثقة وعلى نطاق واسع.

