أحدث توسعات IBM watsonx Code Assistant في أتمتة البنية التحتية

تخيل فريقًا مخصصًا من المطورين يعمل بلا كلل للحفاظ على سلامة بنية تكنولوجيا المعلومات الخاصة به. يواجه العديد من التحديات، بدءًا من نقص الموظفين المهرة ووصولًا إلى إدارة البيانات وقابلية التوسع. تُشير 38% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع، وفقًا لتقرير IDC، إلى أن نقص الكوادر الحديثة في تكنولوجيا المعلومات وعمليات السحابة، إلى جانب المهارات والأتمتة، من أبرز التحديات التي تواجهها. وهذا يشبه وجود مدينة بها عدد غير كافٍ من المهندسين للحفاظ على طرقها ومبانيها. يجب على المطورين التعامل مع كميات هائلة من البيانات بكفاءة والتأكد من إمكانية توسُّع أنظمتهم لتلبية الطلبات المتزايدة. كما أن دمج التقنيات الجديدة في الأنظمة الحالية والتحسين المستمر للعمليات للحفاظ على الأداء يزيد من تعقيد مهمتهم. وتتطلب مواجهة هذه التحديات حلولًا مبتكرة يمكنها أتمتة العمليات وتبسيطها وتحقيق التكامل السلس والتميز التشغيلي.

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي. يساعد IBM watsonx Code Assistant على أتمتة دورة حياة تطوير البرمجيات مع دعم متوافق لمختلَف بنى تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك لغات مثل Ansible. يركز Ansible على إدارة التكوين ونشر التطبيقات. يتم استخدامه لتكوين البرامج والإعدادات على الخوادم أو البنية التحتية الأخرى التي قدمها Terraform (على سبيل المثال تثبيت الحِزَم أو إعداد المستخدمين أو نشر التطبيقات). يستفيد watsonx Code Assistant من النماذج المدرَّبة على مجموعات بيانات Ansible عالية الجودة والمنسقة بعناية (وليس البيانات العامة العشوائية) لتزويد المطورين بالقدرة على الاستفادة من الأدلة وتوليد الأدوار بلغة طبيعية، وشروحات تفصيلية ونموذج قابل للتخصيص يوفر توصيات مخصصة لتلبية احتياجات العمل من حيث الامتثال وتوسيع نطاقه.