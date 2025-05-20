أحدث توسعات IBM watsonx Code Assistant في أتمتة البنية التحتية

20 مايو 2025
مع تزايد اعتماد الشركات على أطر عمل رقمية قوية لدعم عملياتها، أصبحت الحاجة إلى أدوات فعَّالة لإدارة البنية التحتية أوضح من أي وقت مضى. وفقًا لتقرير حديث من IDC، تؤمن 77% من المؤسسات التي شملتها الدراسة أن البنية التحتية الرقمية تُعَد أساسية لنجاح استراتيجيات أعمالها الرقمية. تُعَد أتمتة البنية التحتية العمود الفقري لتطوير البرمجيات، حيث تساهم في دفع هذه الاستراتيجيات من خلال ضمان نشر التطبيقات بشكل صحيح بالإضافة إلى تكوينها بدقة لتلبية المتطلبات الخاصة بمختلَف البيئات.
لدعم ذلك، يسعى IBM watsonx Code Assistant إلى توسيع قدراته في أتمتة تكنولوجيا المعلومات لتشمل Terraform، ما يعزز إدارة البنية التحتية عبر دورة حياة البرمجيات.
تخيل فريقًا مخصصًا من المطورين يعمل بلا كلل للحفاظ على سلامة بنية تكنولوجيا المعلومات الخاصة به. يواجه العديد من التحديات، بدءًا من نقص الموظفين المهرة ووصولًا إلى إدارة البيانات وقابلية التوسع. تُشير 38% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع، وفقًا لتقرير IDC، إلى أن نقص الكوادر الحديثة في تكنولوجيا المعلومات وعمليات السحابة، إلى جانب المهارات والأتمتة، من أبرز التحديات التي تواجهها. وهذا يشبه وجود مدينة بها عدد غير كافٍ من المهندسين للحفاظ على طرقها ومبانيها. يجب على المطورين التعامل مع كميات هائلة من البيانات بكفاءة والتأكد من إمكانية توسُّع أنظمتهم لتلبية الطلبات المتزايدة. كما أن دمج التقنيات الجديدة في الأنظمة الحالية والتحسين المستمر للعمليات للحفاظ على الأداء يزيد من تعقيد مهمتهم. وتتطلب مواجهة هذه التحديات حلولًا مبتكرة يمكنها أتمتة العمليات وتبسيطها وتحقيق التكامل السلس والتميز التشغيلي.
وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي. يساعد IBM watsonx Code Assistant على أتمتة دورة حياة تطوير البرمجيات مع دعم متوافق لمختلَف بنى تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك لغات مثل Ansible. يركز Ansible على إدارة التكوين ونشر التطبيقات. يتم استخدامه لتكوين البرامج والإعدادات على الخوادم أو البنية التحتية الأخرى التي قدمها Terraform (على سبيل المثال تثبيت الحِزَم أو إعداد المستخدمين أو نشر التطبيقات). يستفيد watsonx Code Assistant من النماذج المدرَّبة على مجموعات بيانات Ansible عالية الجودة والمنسقة بعناية (وليس البيانات العامة العشوائية) لتزويد المطورين بالقدرة على الاستفادة من الأدلة وتوليد الأدوار بلغة طبيعية، وشروحات تفصيلية ونموذج قابل للتخصيص يوفر توصيات مخصصة لتلبية احتياجات العمل من حيث الامتثال وتوسيع نطاقه.
مع استمرار المؤسسات في التطور واعتماد تقنيات جديدة، تزداد الحاجة إلى حلول قوية للبنية التحتية كرمز (IaC). من المقرر أن تُضاف لغة Terraform الخاصة بشركة HashiCorp كإحدى اللغات المدعومة مستقبلًا في IBM watsonx Code Assistant، ما يَعِد بثورة جديدة في أتمتة البنية التحتية.
تتفوق Terraform في إدارة البنية التحتية عبر منصات سحابية متعددة، ما يُتيح للمطورين تعريف وتوفير البنية التحتية باستخدام لغة تكوين عالية المستوى. سيمكِّن التكامل القادم مطوري watsonx Code Assistant من توليد قوالب ونصوص Terraform لتوفير البنية التحتية، واستخدام Ansible لتكوينها - ما يُتيح أتمتة كاملة لدورة حياة البنية التحتية. تتضمن مزايا استخدام Terraform قدرته على إدارة التبعيات المعقدة، وتحقيق تكوينات متسقة، وتسهيل التعاون بين الفِرَق.
مع دمج Terraform في IBM watsonx Code Assistant، ستتمكن المؤسسات من أتمتة عمليات توفير البنية التحتية، والنشر، والصيانة بشكل أكثر فاعلية، ما يضمن تحسين بيئات تكنولوجيا المعلومات لديها والحفاظ عليها محدَّثة دائمًا.
من أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات التي تعتمد على Terraform حاليًا هي كيفية إدارة تحديثات الوحدات والمزودين. يتم تحسين هذه العناصر بشكل متكرر بميزات جديدة وتحسينات في الأداء. ومع ذلك، فإن العديد من الفرق تؤخر الترقيات بسبب الجهد اليدوي والمخاطر التي ينطوي عليها تحديث رمز البنية التحتية.
غالبًا ما يؤدي ذلك إلى تراكم الديون التقنية وفقدان فرص التحسين. يمكن أن يساعد توسُّع IBM watsonx Code Assistant لدعم Terraform على حل هذه المشكلة عبر أتمتة إجراءات الترقية. فهو يعمل على تحليل تكوينات Terraform الحالية، ويحدِّد الوحدات والمزودين القدماء، ويقترح تحديثات متوافقة. ومن خلال توليد رمز محدَّث وتقديم شروحات واضحة للتغييرات، يقلِّل من مخاطر الأخطاء ويسرِّع اعتماد القدرات الجديدة.
من السيناريوهات الشائعة أيضًا نشر تطبيق جديد تم بناؤه حديثًا. قد يحتاج المطور إلى توفير البنية التحتية لهذا التطبيق في بيئة محددة - سواء أكانت AWS، أو بيئة محلية، أو حتى في حالة الانتقال من مزود سحابي إلى آخر، مثل الانتقال من AWS إلى Azure. باستخدام watsonx Code Assistant وTerraform، سيتمكن المطورون من وصف متطلبات النشر الخاصة بهم بلغة طبيعية، وستُنشئ الأداة رمز Terraform للمساعدة على توفير البنية التحتية. بمجرد إعداد البنية التحتية، يتولى Ansible مسؤولية تهيئة البيئة - تثبيت البرامج، وإعداد المستخدمين، ونشر التطبيق.
يمكن أن تساعد هذه الأتمتة المتكاملة على تقليل الوقت والتعقيدات التي ينطوي عليها إطلاق خدمات جديدة، خاصةً في البيئات الهجينة أو متعددة السحابة.
يمكن أن يساعد امتلاك أدوات قوية مزودة بالذكاء الاصطناعي على تحويل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات إلى آلة تعمل بسلاسة وكفاءة. أصبح كلٌّ من IBM watsonx Code Assistant وAnsible وTerraform أبطال هذه القصة، وذلك من خلال أتمتة المهام التي كانت تحتاج إلى جهود يدوية كبيرة في السابق. بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي من watsonx Code Assistant، وإدارة التهيئة السلسة من Ansible، والتوفير القوي للبنية التحتية من Terraform، يمكن للمطورين التركيز على الابتكار بدلًا من الصيانة. وأثناء نشرهم للتطبيقات عبر بيئات متنوعة، تتولى الأتمتة مهام التهيئة والتحسين. يَعِد تكامل Terraform بكفاءة أعلى تجعل إدارة البنية التحتية المعقدة أمرًا بسيطًا. يمثِّل watsonx Code Assistant مستقبل تقنية المعلومات، حيث يمكِّن المؤسسات من بناء ونشر وصيانة بيئتها الرقمية بسهولة وموثوقية.
ما الجديد في رسالة IBM الإخبارية
تعرَّف على أبرز المنتجات والميزات الجديدة التي أعلنت عنها IBM، بما في ذلك محادثات الفيديو الأخيرة حول المنتجات والعروض التعليمية من IBM وشركائنا في التدريب. راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM.