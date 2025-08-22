IBM watsonx BI متاح الآن بشكل عام على IBM Cloud: مستقبل القرارات الذكية يبدأ هنا.

سيكون مستقبل ذكاء الأعمال (BI) تفاعليًا، وسياقيًا، ومبنيًا على السحابة الأصلية. بحلول عام 2027، يتوقع 90% من المديرين التنفيذيين أن يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على نقل الفرق من التقارير الثابتة إلى التحليلات التنبؤية في الوقت الفعلي. ويعتقد أكثر من 75% أن هؤلاء الوكلاء سيقومون قريبًا بأتمتة سير عمل المعاملات بالكامل.

IBM watsonx BI مهيأ لتلبية احتياجات هذا العصر والمستقبل أيضًا. يمنح المستخدمين القدرة على طرح الأسئلة باللغة الطبيعية، وتسريع توليد الرؤى، وتعزيز ثقافة تعتمد على البيانات في المؤسسة، كل ذلك مع ضمان الثقة وقابلية التوسع. وبفضل دعمه للنماذج اللغوية الكبيرة المتعددة وقدرات التكامل التي تُتيح لك إمكانية التوصيل والتشغيل، فإنه يتكامل بسلاسة مع مهام سير العمل أو مستودع بحيرة البيانات أو أدوات إعداد التقارير الحالية، ما يوفر الثقة والسرعة والتوسع في كل ركن من أركان مؤسستك.