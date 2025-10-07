IBM watsonx Assistant for Z: إضافة الذكاء والأتمتة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات على الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.

منذ إطلاقه في 2024، سعى watsonx Assistant for Z إلى تبسيط تجربة مستخدمي الكمبيوتر المركزي من خلال ذكاء اصطناعي حواري مدمج يستند إلى خبرة IBM Z والمعرفة المؤسسية. تمكَّن العملاء من ربط أتمتتهم الحالية بالدردشة الذكية في Assistant، المصممة للسماح للمستخدمين المصرح لهم بتشغيل سير عمل موثوق به وتبسيط المهام.

مع هذا الإصدار الجديد، نرتقي بالإنتاجية خطوة إضافية من خلال تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل. يتجاوز watsonx Assistant for Z الذكاء الاصطناعي التوليدي ليقدِّم ذكاءً قائمًا على البيانات وأتمتة سير عمل قابلة للتخصيص.