IBM® watsonx.ai v2.4: توسيع نطاق تطوير الذكاء الاصطناعي المُحوكم للمؤسسات

بينما تتجه الشركات نحو نموذج تشغيل الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج إلى أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية. هم بحاجة إلى ذكاء موثوق من بيانات المؤسسات، وإجراءات محوكمة عبر النماذج والتطبيقات، والتحكم التشغيلي عبر البيئات الهجينة، والثقة المدمجة في كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وتوسيع نطاقه. Watsonx.ai v2.4 هذا الأساس من خلال مساعدة الفرق على الوصول إلى النماذج، وإعداد البيانات، وحوكمة الاستخدام، وتحديث أوقات التشغيل، وإدارة عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر أماناً عبر بيئات المؤسسات.

تُعدّ التوسعة المستمرة لـ Model Gateway واحدة من أهم التحديثات في إصدار watsonx.ai v2.4. فمع تزايد استخدام المؤسسات لنماذج الأساس عبر عدد أكبر من مزودي الخدمة وبيئات الاستضافة، قد يصبح الوصول إلى هذه النماذج مُشتتاً وغير مترابط. قد يرغب المطورون في المرونة، بينما يحتاج المسؤولون إلى ضوابط متسقة فيما يتعلق بالوصول والسياسات والاستخدام والتدقيق.

يساعد Model Gateway في مواجهة هذا التحدي من خلال منح الفرق وسيلة موحدة للاتصال واستخدام النماذج الأساسية عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) مشتركة ومتوافقة مع OpenAI. مع هذا الإصدار، يضيف Model Gateway القدرات، بما في ذلك:

واجهة مستخدم (UI) إدارية لتكوين المزودين والنماذج والمعلومات السرية والسياسات وضوابط الاستخدام

التكامل مع Prompt Lab

دعم واجهات برمجة تطبيقات الاستدلال المتوافقة مع OpenAI

الوصول إلى النماذج المستضافة محليًا من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة

دعم قوالب المطالبات

سجلات تدقيق قياسية متوافقة مع CADF

واجهة برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة مسؤول المستأجرين لإدارة مقدمي الخدمات، والنماذج، والاستخدام

دعم موسع لموفري النماذج، بما في ذلك Mistral و Cohere و xAI

مصادقة مستندة إلى حساب المستخدم للوصول الآمن

بالنسبة للعملاء، يعني هذا توفير خيارات أكثر من النماذج دون التنازل عن التحكم المؤسسي. بإمكان المطورين العمل مع النماذج التي تتناسب مع حالات استخدامهم، بينما يمكن للمسؤولين تطبيق سياسات أكثر اتساقاً للحوكمة والوصول والتدقيق عبر مختلف موفري النماذج وبيئات العمل.