IBM® watsonx.ai v2.4: توسيع نطاق تطوير الذكاء الاصطناعي المُحوكم للمؤسسات

يُوسع هذا الإصدار نطاق الوصول المُحوكم إلى النماذج، ويُعزز عمليات المنصة المشتركة، ويُضيف الدعم لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي الناشئة، كما يمنح العملاء مساراً أكثر وضوحاً لتحديث الأصول المتأثرة أثناء انتقالهم نحو مرحلة الإنتاج.
تم تصميم IBM watsonx.ai v2.4 لمساعدة العملاء على بناء وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مع توفير خيارات أكثر للنماذج، وحوكمة أقوى، وبيئات تشغيل حديثة، ومرونة أكبر عبر البيئات الهجينة. يُوسع هذا الإصدار نطاق الوصول المُحوكم إلى النماذج، ويُعزز عمليات المنصة المشتركة، ويُضيف الدعم لأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي الناشئة، كما يمنح العملاء مساراً أكثر وضوحاً لتحديث الأصول المتأثرة أثناء انتقالهم نحو مرحلة الإنتاج.
بينما تتجه الشركات نحو نموذج تشغيل الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج إلى أكثر من أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية. هم بحاجة إلى ذكاء موثوق من بيانات المؤسسات، وإجراءات محوكمة عبر النماذج والتطبيقات، والتحكم التشغيلي عبر البيئات الهجينة، والثقة المدمجة في كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وتوسيع نطاقه. Watsonx.ai v2.4 هذا الأساس من خلال مساعدة الفرق على الوصول إلى النماذج، وإعداد البيانات، وحوكمة الاستخدام، وتحديث أوقات التشغيل، وإدارة عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر أماناً عبر بيئات المؤسسات.
تُعدّ التوسعة المستمرة لـ Model Gateway واحدة من أهم التحديثات في إصدار watsonx.ai v2.4. فمع تزايد استخدام المؤسسات لنماذج الأساس عبر عدد أكبر من مزودي الخدمة وبيئات الاستضافة، قد يصبح الوصول إلى هذه النماذج مُشتتاً وغير مترابط. قد يرغب المطورون في المرونة، بينما يحتاج المسؤولون إلى ضوابط متسقة فيما يتعلق بالوصول والسياسات والاستخدام والتدقيق.
يساعد Model Gateway في مواجهة هذا التحدي من خلال منح الفرق وسيلة موحدة للاتصال واستخدام النماذج الأساسية عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) مشتركة ومتوافقة مع OpenAI. مع هذا الإصدار، يضيف Model Gateway القدرات، بما في ذلك:
بالنسبة للعملاء، يعني هذا توفير خيارات أكثر من النماذج دون التنازل عن التحكم المؤسسي. بإمكان المطورين العمل مع النماذج التي تتناسب مع حالات استخدامهم، بينما يمكن للمسؤولين تطبيق سياسات أكثر اتساقاً للحوكمة والوصول والتدقيق عبر مختلف موفري النماذج وبيئات العمل.
يعكس Watsonx.ai v2.4 أيضاً توجهاً أوسع للمنصة مع Red Hat Enterprise AI.
تم تصميم حزمة watsonx.ai الجديدة مع Red Hat AI Enterprise للجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي من Red Hat AI Enterprise وقدرات التعلم الآلي التقليدية من watsonx.ai. من الآن فصاعدًا، من المتوقع أن يتم تلبية متطلبات النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) المتعلقة بقدرات مثل فهم المستندات وتوليد البيانات الاصطناعية غير المنظمة من خلال مكوّن Red Hat AI Inference التابع لمنصة Red Hat AI Enterprise، والمترابط عبر Model Gateway.
بالنسبة للعملاء، يؤدي ذلك إلى إنشاء بنية ذكاء اصطناعي أكثر وضوحًا للمؤسسات:
يدعم هذا النهج البنية التحتية المفتوحة والهجينة للذكاء الاصطناعي مع مساعدة العملاء على الحفاظ على ضوابط المؤسسة للوصول إلى النماذج واستخدامها ونشرها.
مع توسع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي عبر وحدات الأعمال والفرق والبيئات المختلفة، تحتاج العديد من المؤسسات إلى توسيع نطاق الوصول إلى المنصة دون إنشاء مثيلات معزولة لكل مجموعة.
تقدم منصة Watsonx.ai v2.4 دعماً لتعدد المستأجرين، مما يساعد المؤسسات على مشاركة مثيل واحد من المنصة بشكل آمن بين مستأجرين متعددين، مع ضمان عزل بيانات كل مستأجر وإعداداته وأعباء عمله بشكل مستقل. يمكن أن يساعد هذا في تحسين كفاءة التكلفة، وقابلية التوسع، واستخدام الموارد، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الفصل المطلوب لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي الخاضعة للحوكمة.
تم تفعيل دعم تعدد المستأجرين عبر مكونات watsonx.ai بما في ذلك Decision Optimization و Data Refinery و SPSS Modeler، و Synthetic Data Generator و RStudio و AutoAI للتعلم الآلي و Prompt Lab و Vector Index، و Document Understanding و Deep Learning Training و ML Inferencing و DL Inferencing.
أصبح watsonx.ai الآن متاحاً على منصات IBM Z و IBM LinuxONE مع إضافة IBM Spyre، مما يتيح للمؤسسات تشغيل استنتاجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في نفس المكان الذي تتواجد فيه بياناتها وأعمالها الحيوية.
بفضل دعم نماذج الأساس بما في ذلك Granite و Ministral، إلى جانب قدرات مثل Prompt Lab، و Guardrails، و Document Understanding، و AutoAI، و Jupyter Notebooks، و Watson Machine Learning، و Watson Studio، يمكن للعملاء بناء ونشر وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي مباشرة على المنصة.
يمكن أن يساعد هذا في تقليل نقل البيانات، وتعزيز الأمن وسيادة البيانات، ودعم نتائج ذكاء اصطناعي ذات زمن انتقال أقل لحالات الاستخدام بالغة الأهمية.
تضيف Watsonx.ai v2.4 أيضًا قدرات جديدة ومحسنة عبر مجموعة واسعة من المجالات، تشمل: اختيار النماذج، وإعداد البيانات، وتوليد البيانات الاصطناعية، والتحسين، وتجارب الدردشة، ودعم وقت التشغيل.
توسّع نماذج الأساس الجديدة نطاق الدعم لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي الناشئة، بما في ذلك حالات استخدام الكلام، والرؤية واللغة، والنماذج اللغوية الكبيرة ذات الكفاءة العالية. تُساعد هذه الإضافات الفرق على اختيار النماذج بناءً على الاحتياجات الخاصة بكل عبء عمل، مثل الأداء، وزمن الانتقال، والتكلفة، ونوع الوسائط، وقيود النشر.
تُقدّم تحسينات Synthetic Data Generator واجهة برمجة تطبيقات (API) للاستخدام البرمجي لتوليد البيانات الاصطناعية المنظمة، مما يتيح للمستخدمين إرسال البرامج النصية مباشرة ودمج عملية توليد البيانات الاصطناعية في مسارات عملهم الحالية. يضيف الإصدار أيضًا اختيار النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لتوليد البيانات الاصطناعية غير المنظمة.
يضيف Data Refinery دعماً لـ Spark 3.5، و Microsoft Azure Databricks، و Vertica، و job parameterization، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء الوظيفة أثناء بدئها، ودعم مجلدات المراجعة (Review Folders). تساعد هذه التحديثات مهندسي البيانات وعلماء البيانات على إعداد وإدارة البيانات بكفاءة أكبر عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات.
تتضمن ميزة Decision Optimization الآن خاصية مقارنة السيناريوهات، مما يتيح للمستخدمين مقارنة وتصور الاختلافات والتشابهات بين سيناريوهين. يمكن أن يساعد ذلك الفرق على تقييم خطط سلسلة التوريد، وخيارات الجدولة، واستراتيجيات تخصيص الموارد، وسيناريوهات التحسين الأخرى بشكل أوضح.
تُضيف واجهة برمجة تطبيقات الدردشة النصية (Text Chat API) دعماً للتعامل مع رموز الاستدلال في حمولة الإدخال، مما يساعد التطبيقات على الحفاظ على محادثات أكثر دقة ووعياً بالسياق عبر مراحل الحوار المختلفة.
تُضيف عمليات النشر في Watson Machine Learning أيضاً دعماً لـ Spark 4.0، مما يساعد في تحديث حزمة النشر لأحمال تشغيل التعلم الآلي في بيئات الإنتاج. وفقا للمسودة، من المتوقع أن تتوفر هذه الميزة في نهاية الربع الثاني.
تتضمن Watsonx.ai v2.4 العديد من التغييرات المتعلقة بأوقات التشغيل وإدارة الحزم بالإضافة إلى تحديثات بشأن الميزات التي تم إيقاف دعمها أو إزالتها، والتي يجب على العملاء مراجعتها كجزء من خطة الترقية الخاصة بهم.
اعتباراً من 11 يونيو 2026، لن يتمكن العملاء من إنشاء دفاتر ملاحظات جديدة، أو بيئات مخصصة أو عمليات نشر باستخدام مواصفات البرامج القائمة على IBM Runtime 24.1. سيتم إنهاء دعم IBM Runtime 24.1 في كل من watsonx.ai Runtime و watsonx.ai Studio في 9 يوليو 2026. يجب على العملاء نقل الأصول ومهام سير العمل المتأثرة إلى IBM Runtime 25.1 لتجنب أي انقطاع في الخدمة.
مع هذا الإصدار، تمت إزالة حزم Anaconda واستبدالها ببيئات Python الافتراضية ومدير الحزم pip. يجب على الفرق مراجعة التبعيات، وتحديث دفاتر الملاحظات والمهام (jobs) عند الحاجة، والتأكد من أن عمليات تثبيت الحزم تعمل بشكل صحيح مع بيئات Python الافتراضية و pip.
ينبغي على العملاء أيضاً مراجعة القدرات والنماذج وأوقات التشغيل وميزات الاستخراج التي تم إيقافها أو التي سيتم الاستغناء عنها، وذلك لتحديد ما إذا كانت أعباء العمل الحالية ستتأثر بذلك. تشمل القدرات التي يجري إيقاف دعمها تمهيداً لإزالتها في المستقبل كل من: IFM، وTuning Studio، ونماذج تعلم آلي مختارة مبنية بإصدارات قديمة من scikit-learn، وSpark 3.5 وSpark 4 المخصصة للغة Python 3.11 و R 4.3، وبيئة التشغيل do_20.1، وميزة Generic KVP في استخراج النصوص. تم أيضاً إيقاف دعم العديد من نماذج الأساس، بما في ذلك mistral-medium-2505، و ministral-8b-instruct، و allam-1-13b-instruct، و codestral-2501، و granite-guardian-3-8b، و granite-guardian-3-2b، و granite-3-2-8b-instruct.
في هذا الإصدار، تتضمن العناصر التي تمت إزالتها Spark 3.4 مع Python 3.11 وR 4.3، وRuntime 24.1، وحزم Anaconda، بالإضافة إلى pixtral-12b وgranite-vision-3-2-2b. يتعين على العملاء الراغبين في مواصلة استخدام حزم Anaconda الحصول على اتفاقية ترخيص منفصلة وسارية مباشرة من Anaconda, Inc.
ينبغي على العملاء الذين يخططون للانتقال إلى الإصدار 2.4 من watsonx.ai التركيز على أربعة إجراءات:
مع watsonx.ai v2.4، تساعد IBM عملاءها على نقل تطوير الذكاء الاصطناعي للمؤسسات إلى مرحلة التطبيق الفعلي، وذلك من خلال توفير خيارات أوسع للنماذج، ومرونة أكبر في النشر، وحوكمة أقوى، وعمليات منصة مشتركة، بالإضافة إلى بنية أساسية حديثة تتيح التوسع.
بالنسبة للمؤسسات، فإن هذا المزيج مهم. أصبح تطوير الذكاء الاصطناعي تخصصاً خاضعاً للحوكمة وهجيناً وقائماً على الإنتاج. تساعد Watsonx.ai v2.4 الفرق على العمل بسرعة أكبر مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات التحكم والأمان والمرونة التي يتطلبها الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.