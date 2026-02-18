تستثمر IBM Ventures في SQK وQodeX Quantum لتسريع الابتكار في مجال الحوسبة الكمية

نحن، في IBM، نؤمن بأن برمجيات الحوسبة الكمية هي المفتاح لاستكشاف قيمة حقيقية من الحواسيب الكمية. ولهذا السبب، نحن ملتزمون بتطوير البرمجيات الكمية والحفاظ على مجموعة تطوير البرمجيات الكمية مفتوحة المصدر من Qiskit، إلى جانب الدخول في شراكات مع الشركات الناشئة الرائدة في التطبيقات الكمية والاستثمار فيها بهدف تسريع التبني وتحقيق التأثير.

بكل فخر نعلن عن أحدث استثماراتنا في SQK وQodeX Quantum، وهما شركتان ناشئتان في المراحل الأولى ضمن برنامج Duality لتسريع الشركات الناشئة الكمية، وقد وقع عليهما الاختيار للمرحلة الثانية من الدفعة الافتتاحية لبرنامج التسريع Alchemist Chicago .

تمثل هذه الشركات الموجة القادمة من الإنجازات في مجال البرمجيات الكمية، وتتميز بقدرتها على مواجهة التحديات الحساسة في مجالي الرعاية الصحية والتعلم الآلي. ويجسد عملهما دور الحوسبة الكمية في الدفع نحو تقديم حلول تحويلية للمجالات المختلفة.