تستثمر IBM Ventures في SQK وQodeX Quantum لتسريع الابتكار في مجال الحوسبة الكمية

نحن، في IBM، نؤمن بأن برمجيات الحوسبة الكمية هي المفتاح لاستكشاف قيمة حقيقية من الحواسيب الكمية. ولهذا السبب، نحن ملتزمون بتطوير البرمجيات الكمية والحفاظ على مجموعة تطوير البرمجيات الكمية مفتوحة المصدر من Qiskit، إلى جانب الدخول في شراكات مع الشركات الناشئة الرائدة في التطبيقات الكمية والاستثمار فيها بهدف تسريع التبني وتحقيق التأثير.
بكل فخر نعلن عن أحدث استثماراتنا في SQK وQodeX Quantum، وهما شركتان ناشئتان في المراحل الأولى ضمن برنامج Duality لتسريع الشركات الناشئة الكمية، وقد وقع عليهما الاختيار للمرحلة الثانية من الدفعة الافتتاحية لبرنامج التسريع Alchemist Chicago .
تمثل هذه الشركات الموجة القادمة من الإنجازات في مجال البرمجيات الكمية، وتتميز بقدرتها على مواجهة التحديات الحساسة في مجالي الرعاية الصحية والتعلم الآلي. ويجسد عملهما دور الحوسبة الكمية في الدفع نحو تقديم حلول تحويلية للمجالات المختلفة.
أبهرت شركة SQK، وهي شركة ناشئة مقرها سياتل تأسست عام 2023، شركة IBM بنهجها المبتكر في تطبيق خوارزميات هجينة تجمع بين الحوسبة الكمية والكلاسيكية لتحسين الصور الطبية، وهي من الإمكانات التي من شأنها أن تحدث تحويلاً جذريًا في تشخيص الأورام وأمراض القلب والأعصاب. ومن خلال تلبية واحدة من أكثر الاحتياجات إلحاحًا في مجال الرعاية الصحية، وهي تحسين الدقة والكفاءة في التصوير الطبي، أصبحت شركة SQK في وضع يمكنها من إحداث تأثير ملموس. ستدعم IBM شركة SQK بالموارد والتوجيه والروابط الإستراتيجية الضرورية لنموها.
تميزت شركة QodeX Quantum، وهي شركة ناشئة مقرها شيكاغو تأسست عام 2025، برؤيتها الجريئة لتمكين نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة على الحوسبة الكمية. ومن خلال تطوير منصة تدمج الحوسبة الكمية بسلاسة في سير عمل التعلم الآلي، تعمل QodeX على توسيع حدود الذكاء الاصطناعي الكمي، وهو مجال مهيأ لتغيير مفهوم التحليلات وصناعة القرار في المؤسسات. وبالمثل، تسعى IBM إلى مساعدة QodeX على تحقيق نمو مستدام طويل الأمد من خلال توفير الوصول إلى تقنيات IBM الكمية، وشبكاتها القيمة، ونظمها البنائية الخاصة بالعملاء.
يتمثل جزء من إستراتيجية IBM الكمية في تسريع نمو النظام البنائي للبرمجيات بهدف استكشاف الخوارزميات والتطبيقات التي يمكن أن تساعد على استكشاف إمكانات الحواسيب الكمية.
لتعزيز هذه الرؤية، دخلنا في شراكة مع Polsky Center في جامعة شيكاغو لدعم الشركات الناشئة في مجال البرمجيات الكمية والمشاركة في برنامج التسريع Alchemist Chicago المكون من مرحلتين:
من خلال الجمع بين الموارد التقنية وتوجيهات الأعمال ورأس المال، فإننا ننشئ نظامًا بنائيًا شاملاً يساعد الشركات الناشئة في مجال الحوسبة الكمية على سد الفجوة بين العلوم المتقدمة والتأثير الحقيقي.
تؤدي ولاية إلينوي دورًا محوريًا في تحقيق هذه الرؤية. فمع التخطيط لنشر نظام IBM Quantum System Two في منتزه Illinois Quantum and Microelectronics Park وإنشاء المركز الوطني للخوارزميات الكمية، تبرز المنطقة كمركز عالمي للابتكار في مجال الحوسبة الكمية. ومن خلال هذه الاستثمارات، توسع شركة IBM نطاق تعاونها في ولاية إلينوي، ما يضمن بقاء المنطقة منصة لطرح الإنجازات في مجال الحوسبة الكمية.
من خلال دعم المبتكرين في مجال البرمجيات الكمية مثل SQK وQodeX، بالإضافة إلى التعاونات البحثية طويلة الأمد في المنطقة ودعم المركز الوطني للخوارزميات الكمية، تبني IBM نظامًا بنائيًا فائقًا للحوسبة الكمية، ما يجعل وعد الحوسبة الكمية المفيدة أقرب إلى الواقع.
هذه الاستثمارات ليست سوى البداية؛ فنحن ملتزمون بالشراكة مع المؤسسين الذين يشكلون مستقبل الحوسبة الكمية. إذا كنت تعمل على تطوير تطبيقات كمية تحل تحديات واقعية، ندعوك للتواصل معنا واستكشاف كيف يمكننا تسريع النمو معًا.