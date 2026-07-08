IBM Turbonomic Parking Edition: تقليل الإنفاق السحابي على الموارد غير النشطة من خلال إيقاف أحمال العمل مؤقتًا

يساعد IBM Turbonomic Parking Edition الفرق على إيقاف أحمال العمل السحابية عند عدم الحاجة إليها، ثم إعادة تشغيلها عند عودة متطلبات العمل.
ويساعد IBM Turbonomic Parking Edition الفرق على أتمتة إيقاف أحمال التشغيل السحابية عند عدم الحاجة إليها، وإعادة تشغيلها عند الحاجة. وصُمم لمساعدة المؤسسات على خفض الإنفاق السحابي غير الضروري من خلال إيقاف أحمال التشغيل غير النشطة مؤقتًا لفترات زمنية محددة، ثم إعادة تشغيلها عند الحاجة.
وغالبًا ما يبدأ تحسين تكاليف السحابة بسؤال مألوف: إلى أين تذهب الأموال؟ لكن بالنسبة إلى كثير من المؤسسات، يكمن التحدي الأكبر في معرفة ما ينبغي فعله بعد الوصول إلى الإجابة.
وعبر البيئات السحابية المتعددة، قد يرتفع الإنفاق السحابي لأسباب مشروعة، مثل التطبيقات الجديدة، وزيادة عدد المستخدمين، ونمو البيانات، وتجارب الذكاء الاصطناعي، وتسارع دورات التطوير. لكن ليست كل زيادة في الإنفاق مرتبطة بقيمة أعمال حقيقية. فبعض الإنفاق ينتج عن موارد تُترك قيد التشغيل رغم عدم حاجة أي جهة إليها.
ويختبئ الهدر السحابي غالبًا على مرأى من الجميع. فقد تظل بيئة تطوير تعمل طوال عطلة نهاية الأسبوع بعد انتهاء دورة الاختبارات يوم الجمعة. وقد يبقى نظام الصيانة متصلًا بعد اكتمال أعمال الصيانة. وقد تستمر قاعدة بيانات غير إنتاجية في استهلاك الميزانية رغم انخفاض الطلب عليها منذ فترة طويلة. وقد تبدو هذه الموارد، كلٌ على حدة، محدودة التأثير. لكنها قد تتحول، عند توزيعها عبر الفرق المختلفة، والحسابات السحابية، والمناطق الزمنية، وتبعيات التطبيقات، إلى نفقات تشغيلية متكررة.
تستمر البحث في إظهار أن السحابة المهدرة يظل مشكلة مستمرة. تقرير حالة نفايات السحابة لعام 2026 من SpendArk يفيد بأن مجموعة تهدر ما يقدر بنسبة 27٪ من الإنفاق السحابي، مع تحديد الحوسبة الخمولة كأكبر فئة نفايات. الرقم الدقيق يختلف حسب المنظمة، لكن النمط مألوف: بيئات التطوير والاختبار تعمل بين عشية وضحاها، وتبقى أنظمة الصيانة متصلة بعد انتهاء العمل، وتستمر الموارد غير الإنتاجية في استهلاك الميزانية لفترة طويلة بعد انخفاض الطلب.
بالنسبة إلى مديري تقنية المعلومات (CIOs) ومديري التقنية (CTOs)، تثير تكلفة الموارد السحابية غير النشطة قضية تتعلق بالحوكمة. أما بالنسبة إلى فرق FinOps، فإنها تزيد من تعقيد المساءلة المتعلقة بالميزانية. وبالنسبة إلى فرق العمليات السحابية، فإنها تخلق تحديًا على مستوى التنفيذ. أما مالكو التطبيقات، فيواجهون تحديًا يتعلق بالثقة، إذ يحتاجون إلى الاطمئنان إلى أن ضوابط التكلفة لن تعطل الأعمال التي تعتمد عليها فرقهم.
ولهذا السبب، لا تقتصر مشكلة تكلفة الموارد السحابية غير النشطة على نقص الرؤية. بل تمثل أيضًا مشكلة في نموذج التشغيل.
ويمنح IBM Turbonomic Parking Edition الفرق أسلوبًا منظمًا لإيقاف أحمال التشغيل السحابية مؤقتًا عند الطلب، من خلال الجداول الزمنية وسياسات الإيقاف المؤقت. وتوقف عمليات الإيقاف المؤقت الموارد السحابية لفترة زمنية محددة للمساعدة على خفض النفقات السحابية، ثم تعيد تشغيل تلك الموارد عند الحاجة إليها لاحقًا. ويساعد ذلك الفرق على الانتقال من مجرد تحديد مصادر الإنفاق غير الضروري إلى اتخاذ إجراءات خاضعة للحوكمة.
وتُعد أحمال التشغيل التي تصبح غير نشطة خلال فترات زمنية معينة، مثل ما بعد ساعات العمل، وكذلك أحمال التشغيل التي تخضع لصيانة دورية، مرشحة مثالية للإيقاف المؤقت. وبدلًا من الاعتماد على تذكيرات التقويم، أو البرامج النصية المخصصة لمرة واحدة، أو عمليات الإيقاف اليدوية عبر وحدات التحكم السحابية المنفصلة، يمكن للفرق اعتماد الإيقاف المؤقت بوصفه ممارسة تشغيلية قابلة للتكرار.
ولا تكمن القيمة في مجرد إمكانية إيقاف حمل التشغيل. بل في أن الإيقاف المؤقت يصبح متسقًا، وخاضعًا للحوكمة، ومتوافقًا مع أسلوب عمل الفرق.
ولنأخذ سيناريو شائعًا في المؤسسات. يدعم فريق المنصة عدة فرق تطبيقات تستخدم بيئات تطوير، واختبار، وصيانة قائمة على السحابة. وتُعد هذه البيئات ضرورية خلال ساعات العمل، أو نوافذ الإصدار، أو عمليات التحقق المجدولة. لكنها قد لا تحتاج إلى العمل باستمرار طوال الليل، أو في عطلات نهاية الأسبوع، أو خلال فترات التعطل المخطط لها. ومن دون نهج منظم، قد يتعامل كل فريق مع عمليات الإيقاف بطريقة مختلفة، أو قد لا ينفذها إطلاقًا. وعندها ترى الإدارة المالية التكلفة، وترى فرق العمليات التعقيد، بينما ترى الفرق الهندسية المخاطر.
ويوفر الإيقاف المؤقت لهذه الفرق نقطة تحكم مشتركة. فيمكن للجداول الزمنية دعم أنماط الاستخدام المتوقعة. كما تساعد السياسات الفرق على تطبيق الإيقاف المؤقت بصورة متسقة وعلى نطاق واسع. ولأن Turbonomic Parking Edition يكتشف أحمال التشغيل القابلة للإيقاف المؤقت من مزودي السحابة ويعرض حالتها في صفحة Parking، تستطيع الفرق العمل استنادًا إلى رؤية تشغيلية أوضح، بدلًا من الاعتماد فقط على عمليات الفحص اليدوية عبر وحدات التحكم السحابية.
وبالنسبة إلى التطبيقات الأكثر تعقيدًا، يدعم Turbonomic Parking Edition أيضًا مجموعات أحمال التشغيل. وتجمع مجموعات أحمال التشغيل أحمال التشغيل القابلة للإيقاف المؤقت، بحيث تتمكن الفرق من إدارة الموارد المرتبطة معًا أثناء عمليات الإيقاف المؤقت. فعلى سبيل المثال، يمكن للفرق تجميع الأجهزة الافتراضية وخوادم قواعد البيانات التابعة للتطبيق نفسه، ثم تكوين فترات تأخير عند التشغيل والإيقاف لدعم تسلسل أكثر سلاسة. ويكتسب ذلك أهمية لأن التطبيقات الفعلية لا تتكون دائمًا من مورد واحد. بل تضم غالبًا عناصر ينبغي إيقافها وإعادة تشغيلها بالترتيب الصحيح.
ويمكن أن يدعم IBM Turbonomic Parking Edition عدة حالات استخدام شائعة:
يساعد الإيقاف المؤقت على خفض تكاليف الحوسبة عند إيقاف أحمال التشغيل، إلا أن رسوم التخزين قد تستمر. ويكتسب هذا التمييز أهمية كبيرة. إذ يعتمد تحسين تكاليف السحابة بفعالية على الشفافية، وليس على توقعات مبالغ فيها.
ويساعد IBM Turbonomic Parking Edition على ربط استراتيجية تحسين التكاليف بالتنفيذ اليومي. وتحصل فرق FinOps على آلية لخفض الإنفاق غير الضروري. وتحصل فرق العمليات على أسلوب متسق لتنفيذ عمليات الإيقاف المؤقت. كما تتمكن فرق التطبيقات من مراعاة السلوك الفعلي لأحمال التشغيل وأنماط التبعيات. ويحصل المديرون التنفيذيون على مسار أوضح يربط بين حوكمة تكاليف السحابة والانضباط التشغيلي.
ولن تُحل مشكلة الهدر السحابي من خلال مشروع تنظيف واحد. بل تتطلب ممارسات تشغيلية تنسجم مع الطريقة التي تبني بها الفرق التطبيقات، وتشغلها، وتحكمها. ويُعد الإيقاف المؤقت إحدى هذه الممارسات؛ إذ يتسم بالتركيز، والعملية، والارتكاز إلى أسس تشغيلية.
تعرّف على كيفية مساعدة IBM Turbonomic Parking Edition مؤسستك على خفض الإنفاق السحابي غير الضروري.