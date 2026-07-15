يوفر IBM Turbonomic إمكانات ذكية لتحديد الأحجام المناسبة لموارد Azure Databricks All Purpose Compute

تساعد توصيات تحديد الأحجام المناسبة لموارد Azure Databricks All Purpose Compute في IBM Turbonomic المؤسسات على الحد من هدر الموارد السحابية، وتحسين أداء التحليلات، واتخاذ قرارات أذكى بشأن الموارد من خلال رؤى تستند إلى معدلات الاستخدام.
تعتمد المؤسسات على Azure Databricks لدعم التحليلات التفاعلية ودفاتر الملاحظات وعملية صنع القرار القائمة على البيانات. ومع ذلك، لا تزال فِرق عديدة تواجه تحديًا شائعًا يتمثل في ضمان تحديد الأحجام المناسبة لموارد الحوسبة. فالمجموعات التي تُخصص لها موارد أكبر من حاجتها تهدر الأموال، في حين قد تؤدي البيئات ذات الموارد غير الكافية إلى إبطاء الأداء والتأثير في إنتاجية المستخدمين.
يساعد IBM Turbonomic الآن على مواجهة هذا التحدي من خلال تقديم توصيات ذكية لتحديد الأحجام المناسبة لموارد Azure Databricks All Purpose Compute (APC).
غالبًا ما تُكوَّن مجموعات Azure Databricks APC باستخدام أنواع ثابتة من المثيلات لم تعد تتوافق مع المتطلبات الفعلية لأحمال التشغيل. ومع تغيّر احتياجات الأعمال، قد تنخفض كفاءة هذه المجموعات، ما يؤدي إلى تكاليف سحابية غير ضرورية أو يسبب معوقات في الأداء.
باستخدام هذه الإمكانية الجديدة، يحلل IBM Turbonomic باستمرار أنماط الاستخدام الفعلية لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة عبر عُقد برنامج التشغيل والعُقد العاملة في Databricks. واستنادًا إلى السلوك الفعلي لأحمال التشغيل، يوصي Turbonomic بنوع مثيل الجهاز الافتراضي الأمثل لدعم الأداء مع الحد من هدر الموارد.
وبدلًا من الاعتماد على المراجعات اليدوية أو إرشادات تحديد الأحجام الثابتة أو استكشاف المشكلات بعد وقوعها، تحصل فِرق المنصات وFinOps على توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ تساعدها على اتخاذ قرارات التحسين بثقة.
يتمثل أحد أكبر العوائق أمام التحسين في فهم الأثر المالي للتغيير. ويعالج Turbonomic هذا التحدي من خلال ربط كل توصية برؤية واضحة للتكاليف والقيمة المتوقعة.
يمكن للعملاء معرفة المواضع التي تتجاوز فيها الموارد الاحتياجات الفعلية، وتحديد فرص خفض الإنفاق، وفهم الوفورات المحتملة قبل اتخاذ أي إجراء. ومن خلال مواءمة قرارات البنية التحتية مع طلب التطبيقات، تستطيع المؤسسات تحسين الكفاءة من دون التأثير سلبًا في تجربة المستخدم.
يركز الإصدار الأولي على بيئات Azure Databricks All Purpose Compute المستخدمة لأحمال التشغيل التفاعلية، مثل دفاتر الملاحظات والتحليلات المخصصة. يتيح هذا النهج الموجّه للعملاء اغتنام فرص تحسين سريعة ومنخفضة المخاطر، مع تعزيز ثقتهم في التحسين المستمر لبيئات Databricks.
يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نحو توسيع إمكانات التحسين التي يوفرها Turbonomic عبر منصات البيانات والتحليلات الحديثة. ومن خلال البدء بتوصيات عالية التأثير ومنخفضة المخاطر للتوسع الرأسي، يمكن للعملاء تحقيق قيمة سريعة وبناء الثقة في رؤى التحسين المؤتمتة.
ومع مواصلة المؤسسات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتحليلات ومنصات البيانات القائمة على بنية سحابية أصلية، تزداد أهمية الحفاظ على أداء يتسم بالكفاءة من حيث التكلفة. يساعد Turbonomic الفِرق على تجاوز قابلية الملاحظة نحو تحسين قابل للتنفيذ يدعم نتائج الأعمال والكفاءة التشغيلية معًا.
يمكن للعملاء اليوم استخدام إمكانات تحديد الأحجام المناسبة لموارد Azure Databricks APC والبدء في اكتشاف فرص التحسين عبر بيئات Databricks لديهم.
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