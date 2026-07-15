يوفر IBM Turbonomic إمكانات ذكية لتحديد الأحجام المناسبة لموارد Azure Databricks All Purpose Compute

تعتمد المؤسسات على Azure Databricks لدعم التحليلات التفاعلية ودفاتر الملاحظات وعملية صنع القرار القائمة على البيانات. ومع ذلك، لا تزال فِرق عديدة تواجه تحديًا شائعًا يتمثل في ضمان تحديد الأحجام المناسبة لموارد الحوسبة. فالمجموعات التي تُخصص لها موارد أكبر من حاجتها تهدر الأموال، في حين قد تؤدي البيئات ذات الموارد غير الكافية إلى إبطاء الأداء والتأثير في إنتاجية المستخدمين.

يساعد IBM Turbonomic الآن على مواجهة هذا التحدي من خلال تقديم توصيات ذكية لتحديد الأحجام المناسبة لموارد Azure Databricks All Purpose Compute (APC).