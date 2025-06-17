أداة IBM® Terraform for Z وLinuxOne: تبسيط إدارة البنية الأساسية على نطاق واسع

17 يونيو 2025
تعمل أداة Terraform for Z على تمكين فرق العمل من خلال الاستفادة من البنية التحتية كتعليمات برمجية من خلال نهجها المتسق والقابل للتوسع. حيث يمكّن هذا الإصدار فرق العمل من التحرك بشكل أسرع والتكيف مع التغيير من خلال تبني الأتمتة وتقليل الاعتماد على المهارات المتخصصة.
مع توفر أداة Terraform for Z التي صدرت حديثًا، يمكن لفرق العمل تحويل تركيزها من العمليات اليدوية التي تستغرق وقتًا طويلًا إلى المبادرات عالية القيمة التي تعالج احتياجات العمل الديناميكية.
كما نجحت أداة IBM® Terraform for Z في إدارة وأتمتة البنية التحتية لـ IBM® Z أسهل من أي وقت مضى من خلال نهج برمجي وقابل للتوسع، باستخدام تقنيات مألوفة ذات المعايير القياسية.
كيف نجحت في إحداث تحول في تكنولوجيا معلومات المؤسسات؟
تُمكِّن أداة IBM® Terraform for Z المؤسسات من إدارة بنيتها التحتية باستخدام التعليمات البرمجية، واستبدال العمليات اليدوية التقليدية بسير عمل آلي قابل للتكرار. ولا يقلل هذا النهج التوضيحي من الأخطاء البشرية فحسب، بل يسرّع أيضًا من توفير الموارد وتوسيع نطاقها عبر مختلف البيئات.
من خلال دمج الأدوات الحديثة والمسارات الحديثة، يمكن لفرق الحواسيب المركزية أن تتواءم بشكل أفضل مع ممارسات عمليات التطوير لإنشاء دورة إدارة الإلزامية للبنية التحتية، مما يتيح عمليات نشر محكومة وقابلة للتكرار. فمن خلال تحويل أفضل ممارسات البنية الأساسية إلى تعليمات برمجية (التكويد)، يمكن لفرق العمل التعاون مع الإصدار والتدقيق والوصول المستند إلى الأدوار، وضمان التوحيد القياسي مع إعادة استخدام التكوينات والسياسة كتعليمات برمجية والتطبيق التلقائي للسياسة، والتوسع مع الخدمة الذاتية ومعالجة أي انحراف في التكوين.
ومن المزايا الرئيسية لذلك التمكن من تقليل المهارات المتخصصة المطلوبة لتقديم البنية التحتية وإدارتها مما يتيح لفرق العمل التحرك بشكل أسرع والتركيز على الابتكار، وتقليل الوقت المناسب للقيمة وزيادة سرعة الأعمال، دون أي مخاطر على الأمن.
التوحيد القياسي هو سر نجاح إدارة البنية التحتية بكفاءة. فقد نجحت أداة IBM® Terraform for Z في تعزيز التوحيد القياسي باستخدام نهج متسق قائم على التعليمات البرمجية لتحديد البنية التحتية وإدارتها. وسواء أتم نشر هذه الأداة محليًا أم في البيئات السحابية، يمكن للمؤسسات الاستفادة من عمليات سير العمل Terraform ذاتها، مما يقلل من مخاطر انحراف التكوين كما يعزز موثوقية النظام بشكل عام.
تُمكِّن أداة IBM® Terraform for Z الشركات من تسريع التحول الرقمي والتكيف بسرعة مع المشهد التقني المتغير. حيث يمكن للمؤسسات تحديث إدارة البنية التحتية دون تنازل عن موثوقية أنظمتها الأساسية وأمنها. وهذا يدعم عمليات قابلة للتوسع وآمنة ومؤتمتة، مما يساعد المؤسسات على الابتكار مع الحفاظ على التحكم والاستمرار في الاستفادة من استثماراتها التقنية الحالية.
توفر كلٌّ من أداة Terraform وAnsible، عند استخدامهما معًا، حلًا كاملًا لإدارة البنية التحتية والتكوين. حيث يتم استخدام أداة Terraform لتوفير البنية التحتية وإدارتها عبر الأنظمة الأساسية، بما في ذلك الخوادم الافتراضية IBM® Z و LinuxONE والموارد المرتبطة بها، ويقوم Ansible بتنسيق وأتمتة تكوين التطبيقات والعمليات على رأس تلك البنية التحتية الأساسية. ومثل هذا المزيج يوفر إدارة كاملة لدورة حياة البنية الأساسية ويخلق بيئة أتمتة متسقة وموثوقة وقابلة للتوسع، مع تقليل التعقيد والمخاطر.
دعنا نتحقق من نموذج سيناريو:
حالة الاستخدام: توفير وتكوين بيئة z/OS حسب الطلب.
السيناريو: تخيل أنك تقوم بتطوير وحدة وظيفية جديدة لتطبيق أساسي من تطبيقات z/OS ومن أجل اختبار التحسينات التي أجريتها تحتاج إلى إنشاء بيئة جديدة عند الطلب بسرعة لتطبيق z/OS. فبدلًا من الاضطرار إلى المرور بعملية يدوية، فإنك تتبع نهجا مبسطًا وآليًا باستخدام البنية التحتية كتعليمات برمجية.
طريقة العمل:
يدعم هذا الإصدار ما يلي:
تعد أداة IBM® Terraform for Z و LinuxONE أكثر من مجرد أداة؛ فهي عامل تمكين استراتيجي لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات. فمن خلال معالجة فجوة المهارات، والمواءمة مع معايير الصناعة وتبسيط إدارة البنية التحتية، يساعد ذلك المؤسسات على إطلاق الإمكانات الكاملة لبنيتها التحتية.
