توسُّع IBM Technology Expert Labs إلى أسواق أستراليا وأوروبا عبر AWS Marketplace

نظرًا لازدياد اللوائح التنظيمية مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ومنظم الخصوصية في أستراليا (مكتب مفوض المعلومات الأسترالي - OAIC)، والذي ينشر إرشادات جديدة حول الخصوصية والذكاء الاصطناعي، يقترح محللون مثل Forrester أهمية الاستعانة بخدمات احترافية وشركات تكامل أنظمة لمساعدة المؤسسات على التنفيذ الناجح. "تشمل الخدمات التقنية للذكاء الاصطناعي تقديم حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتكرار والتوسع، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات والحوكمة والتدريب والابتكار داخل المؤسسة. والهدف هو إنشاء نظام موحَّد لا يدعم الاحتياجات الحالية فحسب، بل يكون أيضًا قابلًا للتوسع ومرنًا بما يكفي للتكيف مع المتطلبات المستقبلية المتغيرة".

لا تزال معظم الشركات المدرجة في قائمة Fortune 1000 تواجه اليوم تحديات قد تشمل المخاوف المتعلقة بالبيانات والخصوصية والأمن والفجوات في المهارات وهلوسة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكامل مع الأنظمة القديمة ونشر السحابة الهجينة. وقد يحول ذلك دون اعتمادها السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة للمساعدة على تسريع قدرتها التنافسية أو تحسين إنتاجية أعمالها.

يُبرز مقال Bytefeed لشهر يناير نتائج استطلاع قياس الأداء التنفيذي لقيادة الذكاء الاصطناعي والبيانات لعام 2025 بين شركات Fortune 1000: حيث أكَّد المشاركون أن 5% فقط منهم قد نفَّذوا تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في 2024، مع توقُّع أن تصل النسبة في النصف الأخير من 2025 إلى 25% إلى 47% لأولئك الذين يريدون الإسراع نحو "الإنتاج في المراحل المبكرة".

تسعى IBM Technology Expert Labs إلى مساعدة العملاء على تسريع هذا التحول نحو الإنتاج والوصول إلى مواقع متعددة في أسواق عالمية مختلفة، خاصةً مع عبور بعض المؤسسات للحدود.