IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: تجربة حديثة للجيل القادم من تبادل الملفات بين الأعمال (B2B).

تمثِّل عمليات نقل الملفات الحديثة جوهر كل الأعمال الرقمية. ومع تزايد متطلبات الأمان وتعقُّد شبكات الشركاء ونمو حجم البيانات، تحتاج المؤسسات إلى منصة تكامل B2B تساعد على تبسيط الإدارة وتعزيز الرؤية وإتاحة التوسع بثقة.

يقدِّم الإصدار الأخير واجهة مستخدم إدارية من الجيل التالي من Sterling File Gateway، وهي إعادة تصميم كاملة مبنية باستخدام لغة التصميم Carbon من IBM. وتوفِّر الواجهة الجديدة مظهرًا نظيفًا وعصريًا يركِّز على سهولة الاستخدام والكفاءة.

تشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:

تبسيط التنقل ومهام سير العمل : تقليل عدد الشاشات والنقرات للمهام الشائعة.

: تقليل عدد الشاشات والنقرات للمهام الشائعة. الإدارة المتكاملة : لا حاجة إلى التبديل إلى لوحة معلومات B2B Integrator لأداء المهام الأساسية في Sterling File Gateway.

: لا حاجة إلى التبديل إلى لوحة معلومات B2B Integrator لأداء المهام الأساسية في Sterling File Gateway. إنجاز المهام بسرعة أكبر: من خلال تخطيط أكثر سهولة وإرشادات سياقية.

النتيجة هي تجربة متسقة وفعَّالة تُتيح للمسؤولين التركيز على العمليات بدلًا من التنقل بين الواجهات.