يُنشئ IBM Sovern Core بيئات سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي مع تحكم يمكن التحقق منه

تم تصميم IBM Sovereign Core للمؤسسات التي تحتاج إلى تشغيل الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل الأخرى بمزيد من التحكم والمرونة والأدلة.
يؤدي ظهور الذكاء الاصطناعي إلى تكثيف الضغط من أجل معالجة السيادة الرقمية، مع إعادة تشكيل ما تتطلبه المؤسسات منه.
لسنوات، تركزت نقاشات السيادة على مكان وجود البيانات. بينما لا يزال توطين البيانات ذا أهمية قصوى، فقد توسعت السيادة لتشمل مجموعة أوسع من المخاوف: من يدير المنصة، ومن يتحكم في الوصول، وما هي التبعيات التكنولوجية القائمة. وقد تعاظم ذلك بفعل اعتبارات الذكاء الاصطناعي: أي النماذج تُستخدم، وأين يتم تشغيلها، وكيف تتم حوكمة الاستدلال، وكيف يمكن إثبات الامتثال بشكل مستمر.
يتوفر الآن برنامج IBM Sovereign Core للمساعدة في معالجة هذه المخاوف. يتيح IBM Sovereign Core للمؤسسات والحكومات ومقدمي الخدمات إمكانية نشر وتشغيل بيئات سيادية جاهزة للذكاء الاصطناعي مع تحكم كامل من العملاء في البيانات والعمليات والحوكمة.
تتضمن السمة الرئيسية والقدرات الرئيسية الثمانية الرئيسية لـ IBM Sovereign Core ما يلي:
يجمع IBM Sovereign Core بين خدمات المنصة، ومستوى التحكم، وقدرات الأمان في نموذج نشر واحد. تم تصميم المنصة لتعمل على البنية التحتية التي يوفرها العميل عبر طبقات الحوسبة والتخزين والشبكة.
يتم نشر مستوى التحكم الذي يديره العميل داخل الحدود السيادية لإدارة عمليات التزويد والتكوين ودورة الحياة عبر خدمات المنصة وبيئات المستأجرين. تعمل الخدمات الأساسية للهوية، والتحكم في الوصول، وإدارة مفاتيح التشفير أيضا داخل الحدود، حيث تعمل السجلات وسجلات التدقيق داخل الحدود، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على السلطة التشغيلية على البيئة.
تتيح بنية IBM Sovereign Core المفتوحة والمعيارية للعملاء إمكانية توسيع البيئات السيادية مع الحفاظ على التحكم في البيانات والعمليات والتكنولوجيا داخل الحدود السيادية.
تم بناء IBM Sovereign Core على أساس مصدر مفتوح، ما يوفر للعملاء رؤية محسنة ويقين وتحكم في التقنية الرئيسية. ويحدد بيان التوجهات الذي نشرته شركة IBM التزامها بالمكونات الأساسية المفتوحة المصدر لمؤسسة البرمجيات، ما يعزز التزام IBM بالانفتاح والشفافية واختيار العملاء.
يجب أن تكون السيادة أكثر من مجرد بيان مرتبط بسياسة معينة. بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للتنظيم، يجب أن تكون قابلة للملاحظة والتنفيذ والإثبات.
يدعم IBM SovereignCore أهداف الامتثال من خلال المراقبة المتكاملة المستمرة، وتوليد الأدلة الآلي عبر أعباء العمل وعمليات النظام. يتم تطبيق ضوابط الامتثال أثناء وقت التشغيل، مع توليد الأدلة والاحتفاظ بها ضمن حدود السيادة.
أكثر من 160 إطار العمل وقوالب سياسات محملة مسبقًا تساعد الفرق على تقييم البيئات بسرعة مقابل متطلبات الامتثال. تتوفر أدلة جاهزة للتدقيق عند الطلب، مما يمنح الفرق رؤية لوضع الامتثال عبر بيئات التحكم والمستأجرين.
تقلل أدلة الامتثال المستمرة هذه من الاعتماد على التحقق اليدوي وعمليات التدقيق الثابتة، ما يساعد المؤسسة على دعم التوافق المتسق مع توسع البيئات.
لقد جعل الذكاء الاصطناعي السيادة شرطًا لوقت التشغيل.
تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة على البيانات الحساسة والنماذج وخطوط أنابيب الاستدلال والوكلاء والآثار التشغيلية. لا تحتاج المؤسسات إلى تنظيم أماكن تخزين البيانات فحسب، بل أيضًا أماكن تشغيل الذكاء الاصطناعي، وكيفية الوصول إلى النماذج، وكيفية تسجيل القرارات، ومن يملك السلطة على البيئة.
يتيح IBM SovereignCore للمؤسسات إمكانية نشر وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي (جاهزة أو مقدمة من العملاء)، وخدمات الاستدلال، والوكلاء، وأعباء العمل الخاصة بالتطبيقات ضمن حدود السيادية. يمكن توجيه معالجة الذكاء الاصطناعي وتنفيذ النماذج ليتم محليا، دون وصول مزود خارجي، مما يساعد المؤسسات على الحفاظ على الحوكمة والمساءلة والسيطرة على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعمل على بيانات حساسة.
يمكن توفير وحدات المعالجة المركزية، ووحدة معالجة الرسوميات، والأجهزة الافتراضية، وبيئات الاستدلال الذكاء الاصطناعي باستخدام قوالب موحدة وملفات تعريف تكوين مؤتمتة. ويتم نشر البنية الأساسية وأعباء العمل كخدمات مُدارة داخل المناطق السيادية، مما يساعد الفرق في الحفاظ على تكوين متسق يتماشى مع متطلبات السيادة والامتثال.
بالنسبة للمؤسسات التي تنقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى مرحلة الإنتاج، فهذا يعني أنه يمكن نشر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي في بيئات مصممة للتتبع وتوليد الأدلة والتحكم التشغيلي من البداية.
تحتاج المؤسسات إلى إدخال خدمات البرمجيات والذكاء الاصطناعي، ومنصات البيانات، والأدوات التشغيلية التي تدعم أعمالها دون المساس بالحدود السيادية.
يشتمل IBM Sovereign Core على كتالوج قابل للتوسيع يمكن للمؤسسات تنسيقه لمستخدميها، مع تطبيقاتها الخاصة، أو ملؤه ببرامج وخدمات IBM، وبرامج وخدمات طرف ثالث ومصدر مفتوح تم فحصها مسبقًا من منظومة من شركاء البرمجيات والبنية التحتية التي تشمل: AMD وATOS وCegeka وCloudera وDell وElastic وHCL وIntel وMistral وMongoDB وPalo Alto Networks.
يساعد الكتالوج المؤسسة على تسريع أعباء العمل التقليدية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيطرة على البيانات والعمليات والتكنولوجيا.
تم تصميم IBM Sovereign Core للمؤسسات التي تحتاج إلى تشغيل أعباء عمل حساسة بتحكم أكبر ومرونة وأدلة أكبر.
وفي جميع حالات الاستخدام هذه، فإن الهدف واحد: مساعدة مجموعة على الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على سلطة واضحة على الأنظمة والبيانات والعمليات والأدلة الأكثر أهمية.
يعد IBM Sovereign Core أساساً برمجياً سيادياً يوفر تحكمًا يديره العميل، وأدلة امتثال آلية، والذكاء الاصطناعي محكوماً ومنظومة قابلة للتوسيع.
تساعد القدرات مجتمعةً مجموعة على نشر بيئات جاهزة للذكاء الاصطناعي وتشغيلها مع التحكم والامتثال والاستقلالية التشغيلية على نطاق واسع.