تبسيط عمليات المؤسسات بكفاءة المستأجرين والدقة المبسطة مع IBM Software Hub 5.4

تعتمد IBM Software Hub Premium 5.4 على تركيز المنصة الأساسي على القابلية للتوسع، ووضوح العمليات، والجاهزية للمؤسسات.
يقدم هذا الإصدار تحسينات مستهدفة عبر إدارة المنصة، والعمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحوكمة الموارد، وذلك انعكاساً لآراء العملاء الذين يستخدمون Software Hub عبر فرق وبيئات عمل متعددة. تم تصميم التحديثات في الإصدار v5.4 لدعم اعتماد المنصة المشتركة، وتبسيط الإدارة اليومية، وتعزيز الأمان والموثوقية مع زيادة نطاق الاستخدام.
يقدم IBM Software Hub Premium 5.4 خاصية تعدد المستأجرين لمساعدة المؤسسات على تشغيل فرق عمل أو وحدات أعمال متعددة على منصة واحدة، مع الحفاظ على فصل البيانات والمستخدمين والإعدادات بشكل واضح. يسمح هذا بتسريع عملية الإعداد والاستخدام الأكثر كفاءة للخدمات المشتركة والبنية التحتية مثل watsonx.ai و Datastage، مع الحفاظ على معايير الأمان والحوكمة المتوقعة في بيئات العمل المؤسسية.
بفضل الدعم المدمج لإدارة الحسابات، والرؤية، وتوزيع التكاليف، تمنح ميزة تعدد المستأجرين لمالكي المنصات رقابة أفضل، وتوفر للفرق الاستقلالية التي يحتاجونها للعمل بسرعة. هذا يسهّل توسيع نطاق المنصات المشتركة بمسؤولية دون إضافة تعقيدات تشغيلية.
يقدم الإصدار 5.4 من مساعد الذكاء الاصطناعي تطورات في قدراته كوكيل، مما يعزز تحكم المستخدم، والمرونة، والتجربة العامة عبر القدرات الرئيسية. يجعل وكيل استكشاف الأخطاء وإصلاحها الجديد عملية التعامل مع المشكلات أكثر تنظيمًا وشفافية، وذلك من خلال خيارات محددة مسبقًا، وخطط بحث مرئية، وتنفيذ خاضع للرقابة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم MCP Gateway كنقطة دخول مركزية تسمح لـ Software Hub AI Assistant بالوصول إلى الأدوات من خوادم MCP داخلية وخارجية متعددة، مما يتيح تكاملاً وقابلية توسع أكبر.
يُتيح إعداد مساعد الذكاء الاصطناعي الآن استضافة نموذج لغوي كبير (LLM) والنماذج المضمنة التي تشغّل مساعد الذكاء الاصطناعي ذاتياً ضمن عملية نشر محلية بالكامل، مما يضمن تعزيز الأمان والامتثال.
تعمل التحسينات التي أُدخلت على Remote Data Plane على تحسين إدارة مهام Spark عبر البيئات الموزعة. تساعد حدود الموارد المحددة المؤسسات على تجنب الإفراط في الاستخدام، وتقليل التنافس على الموارد، والحفاظ على أداء متوقع، مع الاستمرار في دعم نماذج النشر الهجين ومتعدد السحابة.
يقدم IBM Software Hub 5.4 مشغل Software Hub Backup and Restore (BR) Operator لتبسيط وتسريع عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة، مما يقلل من التعقيد التشغيلي والجهد اليدوي. من خلال التخلص من الحاجة إلى خطوات متعددة وتقليل الاعتماد على الوصول المباشر للمسؤول، يساعد المشغل على تحسين الكفاءة والاتساق عبر البيئات. بالإضافة إلى ذلك، في Tech Preview، قمنا بتحسين مرونة الاستعادة، مما يمكّن الفرق من التحقق من النسخ الاحتياطية في مساحات أسماء معزولة لحماية بيئات الإنتاج وتنفيذ أنشطة الاسترداد بثقة أكبر وتقليل العبء التشغيلي.
يقدم هذا الإصدار تحسينات في الأداء تقلل من وقت التثبيت، حيث يمكن تركيب مكونات المنصة بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 35٪ مقارنة بالإصدارات السابقة. تفيد هذه التحسينات أيضًا في عمليات الترقية والاستعادة، ما يساعد على تقليل فترة التعطل.
توفر تحسينات إدارة الوصول رؤية أوضح لتغييرات وصول المستخدمين عبر المنصة. تضمن التحديثات تسجيل إضافات وإزالات الوصول بشكل أكثر اتساقاً، كما يمكن تتبعها بسهولة أكبر عبر الخدمات، مما يساعد فرق الأمن والامتثال على إجراء المراجعات بثقة أكبر. تعمل التحسينات الأمنية على تعزيز المنصة بشكل أكبر من خلال دعم المصادقة المستندة إلى الشهادات، مما يحسّن طريقة تأمين عمليات تكامل البريد الإلكتروني.
يعزز IBM Software Hub 5.4 قدرة المنصة على دعم التبني على مستوى المؤسسات من خلال تحسين الأداء، وتبسيط العمليات، وتعزيز الحوكمة. تساعد هذه التحديثات معاً المؤسسات على تشغيل منصات مشتركة بكفاءة أكبر، وتقليل النفقات التشغيلية، وتقديم تجارب أكثر موثوقية وأماناً مع استمرار توسع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والبيانات.
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