تبسيط عمليات المؤسسات بكفاءة المستأجرين والدقة المبسطة مع IBM Software Hub 5.4

يقدم IBM Software Hub Premium 5.4 خاصية تعدد المستأجرين لمساعدة المؤسسات على تشغيل فرق عمل أو وحدات أعمال متعددة على منصة واحدة، مع الحفاظ على فصل البيانات والمستخدمين والإعدادات بشكل واضح. يسمح هذا بتسريع عملية الإعداد والاستخدام الأكثر كفاءة للخدمات المشتركة والبنية التحتية مثل watsonx.ai و Datastage، مع الحفاظ على معايير الأمان والحوكمة المتوقعة في بيئات العمل المؤسسية.

بفضل الدعم المدمج لإدارة الحسابات، والرؤية، وتوزيع التكاليف، تمنح ميزة تعدد المستأجرين لمالكي المنصات رقابة أفضل، وتوفر للفرق الاستقلالية التي يحتاجونها للعمل بسرعة. هذا يسهّل توسيع نطاق المنصات المشتركة بمسؤولية دون إضافة تعقيدات تشغيلية.