يقدم IBM Safer Payments حلول الكشف عن الغش المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل

تواجه عمليات منع الغش في المدفوعات ضغطًا للعمل بسرعة الآلة. تزداد هجمات الغش تكيفًا وأتمتةً، بينما تظل العديد من أنظمة كشف الغش الحالية مقيدة بقواعد ثابتة وسير عمل محدد سابقًا. وقد أدت هذه الفجوة إلى الحاجة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل القادرة على الاستدلال والتخطيط واتخاذ الإجراءات بشكل ديناميكي، والمرتكزة على معلومات موثوقة للكشف عن الغش في الوقت الفعلي.
ولمعالجة هذا التحدي، تقدم IBM Safer Payments خادم بروتوكول السياق النموذجي (MCP)، ما يتيح الكشف عن الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل. ومن خلال بروتوكول السياق النموذجي، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الاستعلام بشكل آمن من واجهات برمجة تطبيقات IBM Safer Payments مباشرةً، ما يرسّخ استدلالهم في معلومات الكشف عن الغش في الوقت الفعلي أثناء تقييمهم للمعاملات والتنبيهات وأنماط التهديد الناشئة.
يتم تقديم بروتوكول السياق النموذجي في IBM Safer Payments كقدرة معاينة مستقلة تُمكّن العملاء والشركاء من ربط الذكاء الاصطناعي الوكيل بعمليات النشر الحالية لـ Safer Payments. يتم تقديم ذلك دون تكلفة إضافية أو تغييرات على المنصة لعمليات نشر IBM Safer Payments الحالية. في هذه المرحلة، يوفر بروتوكول السياق النموذجي الأساس الآمن على مستوى الخادم لسير العمل الخاص بالذكاء الاصطناعي الوكيل، مع توفر عروض تطبيقية مباشرة وخطط لإتاحة إمكانات إضافية في الإصدارات المستقبلية.
توفّر هذه القدرة الأساس لتسريع عمليات الكشف والتحقيق والاستجابة، مع الحفاظ على الدقة والشفافية والتحكم المطلوبين في بيئات المدفوعات الخاضعة للتنظيم. لم يعد وكلاء الذكاء الاصطناعي المتوافقون مع بروتوكول السياق النموذجي مقيدين بنظام واحد فقط، بل يمكنهم العمل عبر مصادر بيانات موثوقة مع الحفاظ على الحوكمة وقابلية التدقيق.
وبالإضافة إلى الاستعلام من IBM Safer Payments للحصول على معلومات الكشف عن الغش في الوقت الفعلي، يمكن للوكلاء ربط الرؤى بإشارات من أنظمة ومصادر بيانات أخرى معتمدة، ما يتيح استدلالاً أوسع قائمًا على السياق مع الحفاظ على الحوكمة وقابلية التدقيق والاعتماد على بيانات موثوقة للكشف عن الغش.
تمكّن هذه البنية وكلاء الذكاء الاصطناعي المتوافقين مع بروتوكول السياق النموذجي من التنقل بسلاسة عبر بيانات الاحتيال دون الحاجة إلى استعلامات يدوية من المحللين، ما يقلّص دورات التحقيق من دقائق أو ساعات إلى ثوانٍ.
يعمل خادم بروتوكول السياق النموذجي كواجهة آمنة بين IBM Safer Payments ونماذج اللغة الكبيرة المتوافقة مع بروتوكول السياق النموذجي ووكلاء الذكاء الاصطناعي المتوافقين معه. من خلال بروتوكول السياق النموذجي، يمكن للوكلاء:
من خلال تضمين معلومات IBM Safer Payments بشكل أساسي في عملية الاستدلال التي يقوم بها الوكلاء، يضمن خادم بروتوكول السياق النموذجي أن يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات الدقيقة والمناسبة من حيث التوقيت والسياق نفسها التي يعتمد عليها المحللون البشريون، ما يوفر السرعة والدقة على نطاق واسع من أجل:
تقدّم هذه المعاينة بروتوكول السياق النموذجي وكيفية دمجه ضمن IBM Safer Payments كطبقة تمكين أساسية للذكاء الاصطناعي الوكيل. تُقدَّم قدرات المعاينة لأغراض التقييم وإبداء التعليقات فقط، ولا يتم دعمها للاستخدام في بيئات الإنتاج. قد تتغير الوظائف والتوافر والجداول الزمنية مع تطور هذه القدرة.