يقدم IBM Safer Payments حلول الكشف عن الغش المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل

يتم تقديم بروتوكول السياق النموذجي في IBM Safer Payments كقدرة معاينة مستقلة تُمكّن العملاء والشركاء من ربط الذكاء الاصطناعي الوكيل بعمليات النشر الحالية لـ Safer Payments. يتم تقديم ذلك دون تكلفة إضافية أو تغييرات على المنصة لعمليات نشر IBM Safer Payments الحالية. في هذه المرحلة، يوفر بروتوكول السياق النموذجي الأساس الآمن على مستوى الخادم لسير العمل الخاص بالذكاء الاصطناعي الوكيل، مع توفر عروض تطبيقية مباشرة وخطط لإتاحة إمكانات إضافية في الإصدارات المستقبلية.

توفّر هذه القدرة الأساس لتسريع عمليات الكشف والتحقيق والاستجابة، مع الحفاظ على الدقة والشفافية والتحكم المطلوبين في بيئات المدفوعات الخاضعة للتنظيم. لم يعد وكلاء الذكاء الاصطناعي المتوافقون مع بروتوكول السياق النموذجي مقيدين بنظام واحد فقط، بل يمكنهم العمل عبر مصادر بيانات موثوقة مع الحفاظ على الحوكمة وقابلية التدقيق.

وبالإضافة إلى الاستعلام من IBM Safer Payments للحصول على معلومات الكشف عن الغش في الوقت الفعلي، يمكن للوكلاء ربط الرؤى بإشارات من أنظمة ومصادر بيانات أخرى معتمدة، ما يتيح استدلالاً أوسع قائمًا على السياق مع الحفاظ على الحوكمة وقابلية التدقيق والاعتماد على بيانات موثوقة للكشف عن الغش.