تم الاعتراف بشركة IBM كشركة رائدة في خدمات حماية البيانات وحوكمتها IDC MarketScape 2025

نعتقد أن شركة IBM تتميز من خلال نهجها الشامل لحماية البيانات والخصوصية والحوكمة. وبصفتها شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به في عمليات التحول المؤسسي واسعة النطاق، تجمع IBM بين الخبرة العميقة في المجال والتكنولوجيا الرائدة في الصناعة والتركيز المستمر على نتائج الأعمال. ومن استراتيجيتنا السيبرانية والحوكمة الإلكترونية ومرورًا بأمن البيانات، نتجاوز الحلول النقطية، ونقدم إستراتيجيات شاملة مصممة خصوصًا لتلبية احتياجات كل عميل.

تشمل نقاط القوة الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير IDC MarketScape ما يأتي:

تقديم الخدمات التي تركز على قيمة الأعمال: توفر IBM مقاربات منهجية ومبرمجة لتحول أمن البيانات، ما يساعد العملاء على تجنب الوقوع في مأزق شائع يتمثل في "تجاهل/أو التقليل من تأثير الضوابط في الأعمال". وتضع شركة IBM تركيزًا كبيرًا على إدارة التغيير والتعاون في مجال الحوكمة بين مختلف الأطراف المعنية ودوائر الأعمال من أجل تحقيق تحول فعال في أمن البيانات.

في استطلاع IDC لخدمات حماية البيانات والحوكمة في أغسطس 2025 (n = 1،018)، حصلت IBM على تقييمات قوية من العملاء في مجالات مثل إدارة دورة حياة البيانات، وتشفير البيانات، وترميزها ودورة حياة البيانات ومصدرها، وتصميم برنامج الخصوصية، ورسم خرائط الخصوصية والتقييم. يسلط هذا التقدير الضوء على قدرات خصوصية البيانات القوية لشركة IBM جنبًا إلى جنب مع أمن البيانات. وحصلت شركة IBM على تصنيف ممتاز، خاصةً في ما يتعلق بقدرات حوكمة الذكاء الاصطناعي وخدمات تقييم مخاطر بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل وضعها التنافسي القوي في هذه المجالات. ابتكار DLP بالذكاء الاصطناعي متعدد العوامل: يمثل هذا ابتكارًا كبيرًا في خدمات حماية البيانات من خلال أنظمة إدارة التنبيهات الذكية التي تقلل من النفقات التشغيلية الزائدة وتسرّع الاستجابة للحوادث. ويعمل نهج IBM متعدد العوامل على تحويل تطبيقات DLP التفاعلية التقليدية إلى أنظمة استباقية ذاتية التعلم توفر توصيات استجابة تلقائية وتقلل من معدلات الاستجابة الإيجابية الخاطئة التي عادةً ما ترهق فرق العمليات الأمنية.

يعتمد نهج IBM على توقع التغيير، سواء في التقنية أو اللوائح أو التهديدات. وبفضل الأساس القوي في حوكمة الذكاء الاصطناعي والتشفير المتقدم ونماذج الخدمات المتوافقة مع الأعمال، تمكّن IBM المجموعات من حماية ما هو أكثر أهمية الآن وفي المستقبل.