رسم توضيحي رقمي لعرض Enterprise Salesforce Transformation بخلفية زرقاء متدرجة وثلاثة أشكال شفافة باللونين البنفسجي والأزرق متراكبة فوق بعضها
الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

وفي هذا السياق، صُنفت IBM ضمن فئة الرواد في Everest Group Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026

ويعكس هذا التصنيف قدرة IBM على مساعدة المؤسسات في تحديث نماذج التشغيل الخاصة بالتسويق، وتحسين تجارب العملاء، وتسريع تبني قدرات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تاريخ النشر 9 يوليو 2026

تمتلك المؤسسات اليوم تقنيات تسويق أكثر، وبيانات أكثر، وقدرات أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بأي وقت مضى. ومع ذلك، لا يزال كثير منها يسعى إلى تحويل هذه الاستثمارات إلى تجارب أفضل للعملاء، وكفاءة أعلى، ونتائج أعمال قابلة للقياس.

وفي الوقت نفسه، يدخل القطاع مرحلة جديدة من تبني الذكاء الاصطناعي. إذ تسعى المؤسسات إلى تحقيق عائد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والانتقال إلى ما بعد المشروعات التجريبية. لكن معظم مديري التسويق (CMOs) يواجهون صعوبة في تحديد المسار المناسب. ومع بقاء الميزانيات ثابتة أو خاضعة للقيود، يتعرض قادة التسويق لضغوط متزايدة لإثبات الأثر الفعلي القابل للقياس لكل استثمار في التسويق، وتقنيات التسويق (MarTech)، والذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، صُنفت IBM ضمن فئة الرواد في Everest Group Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026.ويعكس هذا التصنيف قدرة IBM على مساعدة المؤسسات في تحديث نماذج التشغيل الخاصة بالتسويق، وتحسين تجارب العملاء، وتسريع تبني قدرات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووفقًا لـ Everest Group، يتميز الرواد بامتلاك القدرات القوية في مختلف جوانب تحول التسويق الشامل، من خلال الجمع بين الاستراتيجية، والخبرة، والبيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.

كيف تساعد IBM العملاء على تحويل عمليات التسويق

وتحتاج المؤسسات اليوم إلى الربط بين الاستراتيجية، والعمليات، وتجربة العملاء، والبيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس. وتساعد IBM العملاء على معالجة هذه الأولويات من خلال الجمع بين الخدمات الاستشارية، والتكنولوجيا، والخبرة المتخصصة في القطاعات المختلفة.

وتساعد IBM العملاء على تسريع تحول التسويق من خلال قدرات تشمل:

  • التحول على مستوى المؤسسة. تجمع IBM بين الاستراتيجية، والتصميم، والعمليات، لمساعدة المؤسسات على إعادة تصور آلية عمل التسويق على مستوى المؤسسة بأكملها، وليس بوصفه مجموعة من المبادرات المنفصلة، بل محركًا متكاملًا للنمو.
  • الخبرة المتخصصة حسب القطاع. بدءًا من البيع بالتجزئة، والخدمات المالية، ووصولًا إلى الرعاية الصحية، والإعلام، والسفر، تجمع IBM بين المعرفة العميقة بالقطاعات المختلفة وقدرات تحول التسويق، لمساعدة العملاء على مواجهة التحديات الفريدة في قطاعاتهم.
  • الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي. تساعد مجموعة قدرات IBM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك watsonx Orchestrate وIBM Consulting Advantage، المؤسسات على إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي، ونشرهم، وتنسيق عملهم عبر سير عمل التسويق. كما تساعد استثمارات IBM في منظومات البيانات والذكاء الاصطناعي الحديثة، بما في ذلك الحلول المطورة بالتعاون مع Confluent، العملاء على تفعيل البيانات والذكاء على نطاق واسع.
  • تجارب عملاء مترابطة. من خلال Experience Orchestrator، تساعد IBM المؤسسات على تبسيط تجارب التجارة القابلة للتركيب الشاملة، مما يتيح للعملاء رحلات أكثر سلاسة، ويعزز في الوقت نفسه المرونة في عمليات التسويق والتجارة.
  • نهج قوي قائم على المنظومة. يساعد النهج الذي تتبناه IBM والقائم على منظومة الشركاء العملاء على الجمع بين التقنيات، والمنصات، والشركاء اللازمين لتسريع التحول وتحقيق قيمة أكبر من استثماراتهم في التسويق.

كما طبقت IBM كثيرًا من هذه القدرات داخل مؤسسة التسويق التابعة لها، مما وفر لها خبرة عملية مباشرة في مساعدة العملاء على الانتقال من مرحلة التجريب إلى الاعتماد المؤسسي على نطاق واسع.

ما الذي يعنيه ذلك لقادة التسويق؟

لا تتعامل المؤسسات التي تحقق أكبر قيمة اليوم مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مبادرة مستقلة. بل تدمجه في سير العمل، وعمليات اتخاذ القرار، والتجارب التي تشكل أسلوب تفاعلها مع العملاء وإدارة أعمالها.

وبالنسبة إلى قادة التسويق، تكمن الفرصة في تجاوز حالات الاستخدام المنفصلة والتركيز على آلية عمل التسويق كنظام متكامل، من خلال مواءمة تجربة العملاء، والعمليات، والبيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي مع أهداف الأعمال المشتركة.

وهنا تساعد IBM العملاء على المضي قدمًا. من خلال الجمع بين القدرات الاستشارية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتكنولوجيا لتحديث عمليات التسويق وتجارب العملاء. ولا يقتصر الهدف على تطبيق قدرات جديدة فحسب، بل يمتد إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق قيمة أعمال حقيقية منها.

تعرّف على كيفية مساعدة IBM Consulting المؤسسات على تحويل عمليات التسويق وتجربة العملاء لتحقيق قيمة أعمال أكبر في عصر الذكاء الاصطناعي.

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Pierre Charchaflian نائب نائب الرئيس، الشريك الأول، قائد عروض التسويق العالمية، الشريك الأول، قائد عروض التسويق العالمية

Pierre Charchaflian

Vice President, Senior Partner, Global Marketing Offering Leader

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