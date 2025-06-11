تم تصنيف IBM كشركة "رائدة" في تقرير BARC لعام 2025 لتخطيط الأعمال المتكاملة وإجراء التحليلات ذات الصلة بها.

11 يونيو 2025
تم تصنيف IBM كشركة "رائدة" في تقرير BARC Score لعام 2025 للتخطيط والتحليلات المتكاملة. يعكس هذا التقدير تركيز IBM المستمر على تمكين المؤسسات من خلال منصة تخطيط موحّدة وذكية - لا تواكب التغيُّرات فحسب، بل تساعدك على التقدُّم بخطوة نحو المستقبل.
في زمن أصبحت فيه التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد وتتسارع فيه دورات الأعمال بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت القدرة على التخطيط والتكيُّف واتخاذ القرارات الحاسمة ضرورة تنافسية. أصبحت عملية التخطيط في العديد من الشركات اليوم معطَّلة: فهي بطيئة للغاية، ومجزأة بشكل مفرط، وتتسم بردّ الفعل بدلًا من الاستباقية. يساعد IBM Planning Analytics على تغيير ذلك. وإليك الطريقة:
سواء أكنت تعيد النظر في استراتيجية التحول المالي، أو توسِّع نطاق التخطيط المتكامل للأعمال، أو تسعى إلى تسريع الأداء مع تقليل الخطوات اليدوية - فإن IBM Planning Analytics مصمَّم لمساعدتك على القيادة بثقة.
كما هو موضَّح في تقرير BARC، يوفر IBM Planning Analytics مرونة واسعة للمستخدمين المتقدمين في الأعمال لإنشاء تطبيقات مخصصة للتخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ، بالإضافة إلى تطبيقات التحليلات، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات داخلية عالية الأداء وقابلة للتوسع.كما يُشير تقرير BARC إلى استثمارنا المستمر في تجربة المستخدم، وأتمتة سير العمل، والذكاء الاصطناعي، والتكامل مع منصات مثل watsonx وILOG CPLEX.
دعونا نُعِد تعريف ما يمكن أن يقدمه التخطيط لأعمالك. اكتشِف كيف يُقارَن IBM Planning Analytics مع الحلول الأخرى، وجرِّبه بنفسك.