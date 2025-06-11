تم تصنيف IBM كشركة "رائدة" في تقرير BARC لعام 2025 لتخطيط الأعمال المتكاملة وإجراء التحليلات ذات الصلة بها.

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

11 يونيو 2025

مؤلف

Ayushi Jain

Product Marketing Manager

Data & AI

تم تصنيف IBM كشركة "رائدة" في تقرير BARC Score لعام 2025 للتخطيط والتحليلات المتكاملة. يعكس هذا التقدير تركيز IBM المستمر على تمكين المؤسسات من خلال منصة تخطيط موحّدة وذكية - لا تواكب التغيُّرات فحسب، بل تساعدك على التقدُّم بخطوة نحو المستقبل.

كيف يُحدِث IBM Planning Analytics تحوُّلًا في مجال التخطيط

في زمن أصبحت فيه التقلبات هي الوضع الطبيعي الجديد وتتسارع فيه دورات الأعمال بوتيرة غير مسبوقة، أصبحت القدرة على التخطيط والتكيُّف واتخاذ القرارات الحاسمة ضرورة تنافسية. أصبحت عملية التخطيط في العديد من الشركات اليوم معطَّلة: فهي بطيئة للغاية، ومجزأة بشكل مفرط، وتتسم بردّ الفعل بدلًا من الاستباقية. يساعد IBM Planning Analytics على تغيير ذلك. وإليك الطريقة:

  1. مصمم لصنّاع القرار، وليس فقط لمعالجي البيانات: في جوهر IBM Planning Analytics يوجد محرك فائق السرعة يعمل في الذاكرة (TM1)، يمنح قادة الأعمال والفرق المالية القدرة على إعداد الخطط وتعديلها في الوقت الفعلي. بدءًا من إعداد الميزانيات إلى نماذج الاحتمالات، تحصل على الإجابات قبل أن يتمكَّن المنافسون حتى من تحديد السؤال.
  2. الذكاء الاصطناعي حيث يكون له الأثر الحقيقي: يسلِّط تقرير BARC الضوء على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدمجين في IBM، واللذين يمكنهما التنبؤ عبر سيناريوهات متعددة، واكتشاف الحالات الشاذة، والتنبيه إلى التباينات قبل أن تتحول إلى مشكلات. وهذا يعني مزيدًا من الثقة في بياناتك وقدرًا أقل من المفاجآت.
  3. مصمم للبشر: من خلال واجهة ويب حديثة، ومهام سير عمل مرئية سهلة الاستخدام، ومساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتفاعل مع اللغة الطبيعية، يجعل Planning Analytics التخطيط المتقدم متاحًا للجميع دون التفريط في العمق.
  4. مصمَّم بما يناسب أعمالك: على عكس الأدوات العامة، يتكيَّف IBM Planning Analytics مع نموذج عملك. سواء أكان الأمر يتعلق بالتخطيط المالي، أو سلسلة التوريد، أو القوى العاملة، أو المشاريع، يمكنك بناء ما تحتاج إليه، أو الاستفادة من مكتبة IBM وشركائها المتنامية من المحتوى الجاهز.
  5. اختيار طريقة النشر التي تناسبك: يتوافق IBM Planning Analytics مع بيئتك الحالية -سواء أكانت سحابية أم محلية أم هجينة- ويتوسَّع معك في المستقبل. وهو متاح عبر IBM Cloud وAWS وAzure.

موثوق به من قِبَل الشركات ومُعترَف به من قِبَل المحلِّلين

سواء أكنت تعيد النظر في استراتيجية التحول المالي، أو توسِّع نطاق التخطيط المتكامل للأعمال، أو تسعى إلى تسريع الأداء مع تقليل الخطوات اليدوية - فإن IBM Planning Analytics مصمَّم لمساعدتك على القيادة بثقة.

كما هو موضَّح في تقرير BARC، يوفر IBM Planning Analytics مرونة واسعة للمستخدمين المتقدمين في الأعمال لإنشاء تطبيقات مخصصة للتخطيط وإعداد الميزانية والتنبؤ، بالإضافة إلى تطبيقات التحليلات، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات داخلية عالية الأداء وقابلة للتوسع.كما يُشير تقرير BARC إلى استثمارنا المستمر في تجربة المستخدم، وأتمتة سير العمل، والذكاء الاصطناعي، والتكامل مع منصات مثل watsonx وILOG CPLEX.

دعونا نُعِد تعريف ما يمكن أن يقدمه التخطيط لأعمالك. اكتشِف كيف يُقارَن IBM Planning Analytics مع الحلول الأخرى، وجرِّبه بنفسك.

تنزيل التقرير

ابدأ مع إصدار تجريبي مجاني

تعرّف على المزيد تنزيل التقرير ابدأ مع إصدار تجريبي مجاني