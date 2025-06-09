توسِّع IBM Planning Analytics نطاق حضورها السحابي من خلال إطلاقها على AWS في منطقة مومباي.

أصبحت IBM Planning Analytics متاحة الآن على AWS في منطقة مومباي، ما يشكِّل محطة مفصلية في توسعنا العالمي وخطوة استراتيجية متقدمة للمؤسسات في مختلف أنحاء الهند.

لم تَعُد IBM تقتصر على توفير التوافر السحابي فحسب، بل تقدِّم تخطيطًا مؤسسيًا متطورًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي لاستخلاص الرؤى، وقدرات وكيلة لاتخاذ الإجراءات، وكل ذلك مدعوم بحوكمة مصممة خصيصًا لتناسب خصوصيات بيئة الأعمال في الهند. يأتي هذا بعد إطلاق الخدمة في سنغافورة في أبريل 2025، وقبل التوسع المرتقب في منطقة AWS باليابان، ما يعزز التزامنا تجاه عملائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال عمليات نشر سحابية محلية مصممة للأداء والامتثال وقابلية التوسع.