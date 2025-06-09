توسِّع IBM Planning Analytics نطاق حضورها السحابي من خلال إطلاقها على AWS في منطقة مومباي.

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

9 يونيو 2025

المؤلفون

Andrea Duncan

Data and AI Product Manager

Soumya Singh

Product Marketing Manager - Data & AI

أصبحت IBM Planning Analytics متاحة الآن على AWS في منطقة مومباي، ما يشكِّل محطة مفصلية في توسعنا العالمي وخطوة استراتيجية متقدمة للمؤسسات في مختلف أنحاء الهند.

لم تَعُد IBM تقتصر على توفير التوافر السحابي فحسب، بل تقدِّم تخطيطًا مؤسسيًا متطورًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي لاستخلاص الرؤى، وقدرات وكيلة لاتخاذ الإجراءات، وكل ذلك مدعوم بحوكمة مصممة خصيصًا لتناسب خصوصيات بيئة الأعمال في الهند. يأتي هذا بعد إطلاق الخدمة في سنغافورة في أبريل 2025، وقبل التوسع المرتقب في منطقة AWS باليابان، ما يعزز التزامنا تجاه عملائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال عمليات نشر سحابية محلية مصممة للأداء والامتثال وقابلية التوسع.

تخطيط أكثر دقة، الآن في متناول يدك

مع تسارع التحول الرقمي لدى الشركات في الهند، أصبحت الحاجة إلى تخطيط سريع قائم على البيانات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. من التمويل إلى سلاسل التوريد ووصولًا إلى العمليات، تواجه المؤسسات ضغوطًا متزايدة للتكيّف بسرعة، والتخطيط بذكاء، والامتثال للّوائح المحلية.

تلبّي IBM Planning Analytics هذا الاحتياج بشكل مباشر من خلال توفرها في منطقة AWS مومباي، ما يمنح العملاء القدرة على:

  • زمن انتقال أقل ودورات اتخاذ قرار أسرع: بفضل استضافة البيانات والمعالجة محليًا، تحصل الفرق على وصول فوري إلى الخطط والتوقعات - دون تأخير أو انتظار. المعالجة الأسرع تؤدي إلى قرارات أسرع.
  • سيادة البيانات والامتثال المحلي: يتم تخزين ومعالجة جميع بيانات العملاء ونسخهم الاحتياطية داخل الهند. يساعد ذلك المؤسسات على تلبية متطلبات حماية البيانات، والإقامة المحلية، والتدقيق في الهند بكل ثقة.
  • الموثوقية، الأمان، والاستعداد المؤسسي: يستند هذا الحل إلى بنية تحتية قوية من IBM وAWS، ويوفر توفرًا عاليًا، وأمانًا بمستوى المؤسسات، ومرونة تشغيلية ضرورية لقطاعات مثل البنوك والاتصالات والتصنيع.

مميزات IBM: ما هو أبعد من البنية التحتية

رغم أن الآخرين قد يقدِّمون استضافة محلية، إلا أن IBM Planning Analytics تتميّز في أربعة جوانب حاسمة.

  1. ذكاء مدمج، وليس مجرد تخزين: تُدمج IBM خبرات عقود في الذكاء الاصطناعي بمجالات التنبؤ، والتشخيص، وقابلية التفسير مباشرةً داخل البرنامج. لا يقتصر الأمر على إتاحة الوصول، بل يحصل العملاء على إجابات فعلية.
  2. امتثال دون تنازلات: صُممت IBM لتلبية احتياجات الصناعات شديدة التنظيم، حيث توفِّر قدرات متقدمة للتدقيق، وضوابط أمنية قوية، وأطر حوكمة على مستوى المؤسسات، بما يتجاوز معايير الاستضافة الأساسية.
  3. قابلية توسّع موثوق بها مع محرك TM1: تتعامل IBM Planning Analytics مع التخطيط المعقد وعالي الحجم على نطاق واسع - عبر التمويل وسلاسل التوريد والعمليات. تم اختبارها ميدانيًا في أكثر البيئات تطلبًا حول العالم.
  4. منظومة مترابطة ومسؤولية موحدة: تُعَد IBM Planning Analytics جزءًا من مجموعة موحَّدة للذكاء الاصطناعي والتحليلات، تشمل الذكاء الاصطناعي الوكيل (watsonx Orchestrate)، والذكاء الاصطناعي التوليدي (watsonx.ai)، وCognos Analytics، وApptio، وEnvizi، وغيرها. دون تجميع أدوات. دون فجوات. فقط تكامل سلس ومساءلة شاملة من شريك واحد موثوق به.

لا يتعلق الأمر بقرب السحابة فقط. بل توفِّر IBM Planning Analytics إمكانية التخطيط الذكي في بيئتك المؤسسية.

يقول Viswanath Ramaswamy، نائب الرئيس والقائد التقني في مبيعات IBM للتكنولوجيا في الهند وجنوب آسيا: "يجب أن تواكب التكنولوجيا الطموح حيثما وُجد". "ومن خلال هذا الإطلاق، نضع الأساس الرقمي الذي سيساعد المؤسسات الهندية على التحول من التخطيط التقليدي الثابت إلى تخطيط أعمال متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يوفر أداءً مستمرًا ومرونة عالية".

التخطيط الأكثر ذكاءً يبدأ من هنا

في جوهرها، تم تصميم IBM Planning Analytics لقيادة التحوُّل. حيث يعمل التنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحويل التعقيد إلى وضوح، ما يساعد الشركات على الاستجابة والتقدُّم بخطوة إلى الأمام.

يُتيح هذا الإطلاق للمؤسسات الهندية أن تنفِّذ ما يلي:

  • اتخاذ قرارات أفضل من خلال الوصول السريع إلى الذكاء المدمج.
  • تبسيط العمليات وتقليل عدم الكفاءة وتعزيز عائد الاستثمار من خلال التخطيط الأفضل.
  • تخزين البيانات ومعالجتها داخل الهند، وتلبية المتطلبات التنظيمية بكل سهولة.
  • تمكين الفرق الموزعة والشركاء والمورِّدين من التخطيط المشترك في الوقت الفعلي - دون مشكلات في الأداء أو تأخيرات في نقل البيانات.
  • دعم حالات الاستخدام على مستوى المؤسسات دون أي تدهور في الأداء، بغض النظر عن مدى التعقيد أو حجم البيانات.

ليس محليًا فحسب، بل متوافق تمامًا مع السياق المحلي

لم يَعُد مركز البيانات الخاص بك مجرد بنية تحتية؛ إنها ميزة تنافسية. يتجاوز هذا الإطلاق البنية التحتية. لم يَعُد مركز البيانات الخاص بك مجرد بنية تحتية؛ بل أصبح ميزة تنافسية. هذا الإطلاق يتجاوز المفهوم التقليدي للبنية التحتية، ويعكس التزام IBM الجاد بخدمة الشركات الهندية من خلال حل تخطيط آمن ومتوافق وقابل للتوسُّع وذكي، بالقرب من مقرات أعمالها.

تمكِّن IBM Planning Analytics المؤسسات الهندية من اتخاذ قرارات أذكى وأسرع من خلال دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل مع الحوكمة المؤسسية وقابلية التوسُّع التي توفرها AWS، ما يعزز القدرة على القيادة بثقة في بيئة أعمال متغيرة.

لسنا بصدد الإطلاق في مومباي فقط، بل نلتزم بكامل طاقتنا. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اليوم.

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