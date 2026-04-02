تعلن شركة IBM عن إنجازات جديدة في مجالي الأمن والامتثال لخدمة IBM Planning Analytics as a Service، مما يعزز دورها كحل تخطيط موثوق للمؤسسات التي تعمل في بيئات خاضعة للتنظيم والقوانين وتهتم بإدارة المخاطر.

تعكس بيانات التخطيط اليوم أكثر من مجرد أرقام. تشير التوقعات وخطط رأس المال وسيناريوهات القوى العاملة إلى أماكن استثمار المؤسسات وكيف تستعد القيادة للمستقبل. وفي هذا السياق، فإن الحوكمة ليست مجرد شرط للامتثال، بل هي أولوية تجارية.

ومع إضافة امتثال SOC 2 وتقييم IRAP على مستوى PROTECTED، توفر IBM Planning Analytics as a Service مستوى أقوى من الطمأنينة إلى أن بيئات التخطيط تظل آمنة، وخاضعة للضبط، وجاهزة للتدقيق مع توسعها.