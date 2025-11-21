الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تتوسع خدمة IBM OpenPages as a Service إلى IBM Cloud Germany، مما يعزّز قدرات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) المتمركزة حول الاتحاد الأوروبي.

تاريخ النشر 21 نوفمبر 2025
منظر جوي لحاويات مكدَّسة في صفوف.

أصبحت خدمة IBM OpenPages as a Service متاحة الآن من مركز بيانات IBM Cloud Germany، ما يمثّل توسّعًا مهمًا لمكانتنا العالمية في خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS).

يضيف هذا النشر قدرات إضافية داخل أوروبا القارية ويزوّد المؤسسات بحل للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مصمَّم لتلبية التوقّعات المتطوّرة للأداء والأمان وتخزين البيانات.

ويعكس طرح IBM Cloud Germany استثمار IBM المستمر في خيارات السحابة الإقليمية، بما يضمن لعملائنا في مختلف دول الاتحاد الأوروبي حرية اختيار مكان وكيفية استضافة أحمال تشغيل إدارة المخاطر لديهم دون التضحية بالمرونة أو بقابليّة التوسّع.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمؤسسات في المنطقة

تعمل العديد من المؤسسات الأوروبية في بيئات تنظيمية يخضع فيها موقع البيانات وسيادتها وقابليتها للتدقيق لمستوى متزايد من الفحص والتدقيق.

بفضل استضافة OpenPages الآن على IBM Cloud Germany:

  • تظل البيانات ضمن الولاية القضائية لألمانيا/الاتحاد الأوروبي، مما يدعم متطلّبات الامتثال المحلية.
  • ويحظى المستخدمون بأداء أفضل بفضل الوصول منخفض زمن الانتقال إلى المنصّة.
  • تحصل المؤسسات على خيار SaaS حديث يزيل عبء إدارة البنية التحتية مع الاستمرار في تلبية الضوابط الإقليمية.
  • يمكن للمؤسسات العالمية اعتماد استراتيجيات متعددة المناطق تضمن الاتساق عبر المناطق الجغرافية مع الحفاظ على مرونة خيارات الاستضافة الإقليمية.

OpenPages SaaS: منصة مصممة لحلول GRC الحديثة

توفر OpenPages as a Service جميع قدرات منصة OpenPages من خلال نموذج نشر سحابة أصلية يتم تحديثه باستمرار.

تستفيد المؤسسات مما يلي:

  • رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد فرق المخاطر والامتثال على تفسير البيانات بمزيد من الفعالية.
  • مهام سير عمل متكاملة تغطي المخاطر والامتثال وأمن تكنولوجيا المعلومات والمرونة التشغيلية والتدقيق الداخلي.
  • وحدات قابلة للتهيئة تتوافق مع أطر تنظيمية متنوّعة.
  • وتجربة استخدام مبسَّطة مصمَّمة لتقليل التعقيد لكلٍ من مستخدمي الأعمال والمستخدمين التقنيين.

ومع دخول مركز بيانات IBM Cloud Germany حيّز التشغيل، أصبحت هذه القدرات متاحة بسهولة للعملاء الذين يحتاجون أو يفضّلون تشغيل حلول SaaS داخل الاتحاد الأوروبي.

تعزيز حضور IBM في السحابة الأوروبية

يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود أوسع لتوسيع مناطق السحابة وتوفّر عروض SaaS من IBM، بما يمكّن العملاء من الجمع بين الوصول العالمي والتحكّم المحلي. وقد صُمِّم مركز بيانات IBM Cloud Germany ليوفّر أمنًا من فئة المؤسسات وتوفرًّا عاليًا والامتثال للمعايير الأوروبية، بما يعزّز التزام IBM بتشغيل سحابة مسؤولة.

يمكن للمؤسسات الراغبة في نشر OpenPages as a Service ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي البدء في الإعداد فورًا. يتوفّر ممثلو IBM وشركاؤها من شركاء الأعمال لمساعدة الفرق على تقييم خيارات البنية، وأساليب الترحيل، وأفضل ممارسات النشر.

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

Siva Varada

Senior Manager

IBM OpenPages