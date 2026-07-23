IBM OpenPages 9.2.1: من إرساء أساس الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقه على نطاق واسع

صُممت منصة IBM OpenPages 9.2.1 لمساعدة المؤسسات على تفعيل الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دون زيادة التعقيد. استنادًا إلى أساس الذكاء الاصطناعي الذي أرسته منصة OpenPages 9.2، يركز هذا الإصدار على ثلاث أولويات:

تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي

تحسين أساليب إنجاز العمل

تبسيط الإدارة وتوسيع النطاق

تساعد هذه التحسينات مجتمعةً المؤسسات على الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بيئة الإنتاج.