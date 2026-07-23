IBM OpenPages 9.2.1: من إرساء أساس الذكاء الاصطناعي إلى تطبيقه على نطاق واسع

يستند هذا الإصدار إلى أساس الذكاء الاصطناعي الذي أرسته منصة OpenPages 9.2، مما يسهّل نشر الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي واستخدامها وتوسيع نطاقها.
صُممت منصة IBM OpenPages 9.2.1 لمساعدة المؤسسات على تفعيل الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من دون زيادة التعقيد. استنادًا إلى أساس الذكاء الاصطناعي الذي أرسته منصة OpenPages 9.2، يركز هذا الإصدار على ثلاث أولويات:
تساعد هذه التحسينات مجتمعةً المؤسسات على الانتقال من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في بيئة الإنتاج.
مع انتقال المؤسسات من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى تفعيله على مستوى المؤسسة، تواجه فرق الحوكمة تحديًا جديدًا يتمثل في توسيع نطاق الإشراف من دون زيادة التعقيد. يتعين على فرق الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مراجعة المزيد من الوثائق، وإدارة علاقات المخاطر المتزايدة تعقيدًا، والاستجابة بوتيرة أسرع للتغييرات التنظيمية والمخاطر الناشئة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة العمليات التي ينفذها البشر وتلك المستندة إلى الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. غالبًا ما تؤدي الأساليب التقليدية إلى معوقات تُبطئ عملية اتخاذ القرار وتزيد التعقيد التشغيلي.
تتمثل الخطوة الأولى لتفعيل الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إزالة العوائق التي تحول دون تبنيها. تساعد منصة OpenPages 9.2.1 المؤسسات على تحقيق ذلك من خلال قدرات ذكاء اصطناعي مهيأة مسبقًا، وبنية تحتية مُدارة للوكلاء، وتجارب أكثر ثراءً للذكاء الاصطناعي مضمّنة مباشرةً في مهام سير عمل الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC).
للمرة الأولى، تتضمن منصة OpenPages ثماني تهيئات محددة مسبقًا لنماذج الذكاء الاصطناعي، ويمكن للفرق تفعيلها بمجرد إدخال بيانات الاعتماد الخاصة بأحد مزودي خدمات الذكاء الاصطناعي المدعومين.
تدعم هذه النماذج المهيأة مسبقًا مجموعة من حالات الاستخدام الشائعة في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC)، ومنها كشف أوجه التشابه بين المشكلات، وإنشاء خطط التدقيق، وتصنيف بازل، وتحليل الموردين، وتلخيص المستندات، وكشف معلومات التعريف الشخصية (PII)، وتوليد إجابات الاستبيانات. يمكن للمسؤولين نشر هذه القدرات على الفور وتخصيصها حسب الحاجة، من دون كتابة تعليمات برمجية مخصصة أو إجراء هندسة للموجِّهات.
والنتيجة هي أسرع مسار للانتقال من استكشاف استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال GRC إلى دمجه في مهام سير العمل ضمن بيئة الإنتاج.
قدّمت منصة OpenPages 9.2 خادم OpenPages MCP مفتوح المصدر، مما أتاح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التفاعل بأمان مع بيانات الحوكمة والمخاطر والامتثال الخاضعة للحوكمة.
يوسع الإصدار 9.2.1 هذه القدرات من خلال خادم MCP مُدار بالكامل وقائم على بنية سحابية أصلية لعملاء SaaS على AWS وIBM Cloud، مما يلغي الحاجة إلى نشر البنية التحتية لبروتوكول MCP وصيانتها. تتيح القدرات الجديدة لواجهة REST API أيضًا سياقًا أكثر ثراءً للكائنات وعلاقاتها، مما يدعم إعداد تقارير وتحليلات أكثر تقدمًا وأتمتة مهام سير العمل.
نادرًا ما تستند قرارات الحوكمة إلى مستند واحد. غالبًا ما تتطلب تقييمات المخاطر ومراجعات الامتثال وتقييمات الموردين تحليل الأدلة المستمدة من مصادر متعددة.
تتيح منصة OpenPages 9.2.1 للمستخدمين تحميل ملفات متعددة وتحليلها ضمن تفاعل واحد مع الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الفرق على استخلاص رؤى من السياسات والتقارير والأدلة والوثائق الداعمة. وتتوفر هذه القدرة مع نماذج Gemini وOpenAI، وتساعد على تقليل الجهد اللازم للمراجعة اليدوية مع تحسين جودة التحليل.
تظل الاستبيانات من أهم الوسائل التي تستخدمها المؤسسات لجمع معلومات المخاطر والامتثال، لكنها قد تكون أيضًا من أكثرها استهلاكًا للوقت.
تقدم منصة OpenPages 9.2.1 ميزة الإجابة بمساعدة الذكاء الاصطناعي مباشرةً ضمن تجربة الاستبيان. يمكن للذكاء الاصطناعي توليد إجابات أولية استنادًا إلى البيانات الحالية والمستندات المحمّلة، مع استمرار خضوعها للمراجعة والموافقة البشريتين.
ويقدم الإصدار أيضًا أنواعًا جديدة من الاستجابات المنظمة، تشمل حقول الأعداد والأعداد العشرية والتواريخ، مما يساعد المؤسسات على جمع بيانات تقييم أكثر اتساقًا وقابلية لاتخاذ إجراءات بناءً عليها.
تواصل لوحة GRC Canvas تطورها بوصفها وسيلة فعالة لتمثيل العلاقات بصريًا بين المخاطر والضوابط والسياسات والأصول والموردين وغيرها من بيانات الحوكمة.
يقدم الإصدار 9.2.1 عدة تحسينات تسهّل تهيئة لوحة Canvas ومشاركتها وإدارتها. يمكن للمستخدمين الآن توسيع مجموعة البيانات المحددة في لوحات Canvas الخاصة بهم، والتراجع عن التغييرات وإعادتها أثناء تصميم اللوحات، ونسخ اللوحات الحالية، ومعاينة التهيئات قبل النشر، وتصدير تهيئات Canvas أو استيرادها بين البيئات. تسهّل هذه التحسينات مجتمعةً على الفرق إنشاء تجارب مرئية للحوكمة وتحسينها ومشاركتها وتوسيع نطاقها على مستوى المؤسسة.
وتقدم منصة OpenPages 9.2.1 أيضًا عدة تحسينات لقابلية الاستخدام، صُممت لتقليل العقبات في العمل اليومي. ومن أبرز هذه التحسينات:
تساعد هذه التحسينات المستخدمين على تقليل الوقت المستغرق في التنقل داخل المنصة، وتخصيص مزيد من الوقت لاتخاذ إجراءات استنادًا إلى الرؤى.
استنادًا إلى ميزة Configuration Packaging التي قدمتها منصة OpenPages 9.2، يضيف هذا الإصدار إمكانات مقارنة إصدارات الحزم، والتحقق من صحة الاعتماديات، والبحث السريع والتصفية، فضلًا عن دعم كامل لواجهة REST API لأتمتة إنشاء الحزم.
تساعد هذه القدرات المسؤولين على نقل التهيئات بين البيئات بثقة أكبر، مع تقليل مخاطر النشر والعبء التشغيلي.
تقدم منصة OpenPages 9.2.1 أيضًا تحسينات لإدارة التسلسلات الهرمية لكائنات OpenPages. يمكن للمسؤولين الآن نقل الكائنات وجميع الكائنات التابعة لها تلقائيًا عند تغيير علاقة الكائن الأصل الأساسي، وتنفيذ بعض عمليات نقل الكيانات من دون الحاجة إلى استخدام وضع مسؤول النظام (System Admin Mode). تُبسّط هذه التحسينات إعادة الهيكلة التنظيمية وتقلل الجهد الإداري.
تجعل التحسينات التي يقدمها الإصدار 9.2.1 في مجالات إنشاء الحزم والأتمتة وإدارة الكائنات وSaaS منصة OpenPages أسهل إدارةً وتوسيعًا. سواء كانت المؤسسات تطبق الحوكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمرة الأولى أم توسّع برامجها الحالية، تساعد هذه القدرات على تقليل التعقيد مع تعزيز الاتساق والتحكم.
أرست منصة OpenPages 9.2 الأساس للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تركز منصة OpenPages 9.2.1 على تسهيل تفعيل هذا الأساس ووضعه موضع التشغيل.
يمكن للمؤسسات تفعيل الذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي المهيأة مسبقًا، وتوسيع نطاق الحوكمة ليشمل مهام سير العمل القائمة على الوكلاء باستخدام بنية MCP التحتية المُدارة، وتبسيط العمل اليومي بفضل استبيانات أكثر ذكاءً، وقدرات محسّنة للتمثيل المرئي، وتحسينات الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، يتمتع المسؤولون بقدر أكبر من التحكم في كيفية تجميع التهيئات في حزم، ونقلها بين البيئات، وإدارتها.
يتمثل القاسم المشترك بين جميع هذه التحسينات في التبسيط: تبسيط تبني الذكاء الاصطناعي، وتبسيط تنفيذ الحوكمة، وتبسيط توسيع النطاق. والنتيجة منصة أكثر ترابطًا وذكاءً وتركيزًا على التنفيذ، تساعد المؤسسات على تطبيق الحوكمة بسرعة أكبر، واستنادًا إلى رؤى أعمق، وبثقة أعلى.
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