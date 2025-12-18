تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لخدمات تصميم التجارب وخدمات بناء التجارب.

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في كلٍّ من تقرير IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (المستند رقم US52973225، أكتوبر 2025) وIDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (المستند رقم US52973125، أكتوبر 2025)، بعد أن تم تصنيفها سابقًا كشركة رائدة في تقييمات البائعين لهذه الأسواق لعامَي 2023 و2024.

أبرزت IDC أن "شركة IBM تجمع بين قدرات واسعة ومتعمقة في خدمات تكنولوجيا المعلومات مع قدرات تصميم وبناء التجارب، خاصةً في وحدة IBM iX، التي هي جزء من IBM Consulting".

هذا التقدير لا يُعَد مجرد مجاملة. نحن نرى أن هذا التقدير يمثِّل تأكيدًا لشيء أكثر أهمية بكثير: شركة IBM هي واحدة من الشركاء القلائل القادرين على تقديم تحوُّل شامل لتجربة العملاء من البداية إلى النهاية -من الرؤية إلى البناء ووصولًا إلى الاعتماد- مع نتائج قابلة للقياس بسرعة.