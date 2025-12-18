تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لخدمات تصميم التجارب وخدمات بناء التجارب.

نحن نصمّم تجارب تكيّفية - تتعلم وتستبق الأحداث وتحسِّن نفسها تلقائيًا عبر جميع القنوات. من البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي إلى أنظمة المحتوى الديناميكية ووصولًا إلى رحلات العملاء الوكيلة، نحن نطبِّق الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وقابلة للتوسع وعلى مستوى المؤسسات - وليس كأمر تجريبي.
في IBM، نحن نعزز رؤى المستهلكين ونزيد القيمة المتصورة للعملاء. مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لطريقة تفاعل الناس مع العلامات التجارية، تحتاج المؤسسات إلى تجارب لا تكتفي بتلبية التوقعات فحسب، بل تتطور معها. هذا هو الأفق الذي تعمل الفِرق لدينا بالفعل على تصميمه.
يجب أن تكون القيمة مرئية، وقابلة للقياس، وسريعة التحقيق. استثماراتنا في أدوات مثل Experience Orchestrator ومهام سير العمل الذكية تهدف مباشرةً إلى زيادة العائد على الاستثمار، وتقليل الوقت للوصول إلى السوق، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر دورة حياة العملاء والموظفين.