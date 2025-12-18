الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لخدمات تصميم التجارب وخدمات بناء التجارب.

تُعَد IBM واحدة من القلائل القادرين على تقديم تحوُّل شامل في تجربة العملاء من البداية إلى النهاية -من الرؤية إلى التنفيذ ووصولًا إلى الاعتماد- مع نتائج قابلة للقياس بسرعة.

تاريخ النشر 18 ديسمبر 2025
أربعة زملاء في مكتب يعملون على سبورة بيضاء بها الكثير من الملاحظات اللاصقة الملونة.

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في كلٍّ من تقرير IDC MarketScape: Worldwide Experience Design Services 2025 Vendor Assessment (المستند رقم US52973225، أكتوبر 2025) وIDC MarketScape: Worldwide Experience Build Services 2025 Vendor Assessment (المستند رقم US52973125، أكتوبر 2025)، بعد أن تم تصنيفها سابقًا كشركة رائدة في تقييمات البائعين لهذه الأسواق لعامَي 2023 و2024.

أبرزت IDC أن "شركة IBM تجمع بين قدرات واسعة ومتعمقة في خدمات تكنولوجيا المعلومات مع قدرات تصميم وبناء التجارب، خاصةً في وحدة IBM iX، التي هي جزء من IBM Consulting".

هذا التقدير لا يُعَد مجرد مجاملة. نحن نرى أن هذا التقدير يمثِّل تأكيدًا لشيء أكثر أهمية بكثير: شركة IBM هي واحدة من الشركاء القلائل القادرين على تقديم تحوُّل شامل لتجربة العملاء من البداية إلى النهاية -من الرؤية إلى البناء ووصولًا إلى الاعتماد- مع نتائج قابلة للقياس بسرعة.

ما الذي يعنيه هذا التقدير بالنسبة إلى الإدارة العليا اليوم؟

تواجه جميع فِرق الإدارة التنفيذية مجموعة من الضغوط المألوفة: تحقيق نمو ربحي وتعزيز الولاء، وتوسيع نطاق التخصيص، وتحديث المنصات دون تعطيل العمليات، وضمان جاهزية البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويعملون على توحيد البيانات والتحليلات وآليات التنفيذ، بحيث يمكن للاستراتيجية أن تتحرك أخيرًا بالسرعة التي تحتاجها الأعمال. كما يسعون إلى تمكين موظفيهم بأساليب عمل جديدة تعزز الإنتاجية وتسريع تبنّي التحول الرقمي.

نعتقد أن IBM تتفوق عندما تحتاج المؤسسات إلى تحوُّل يمكن تحقيقه فعليًا، ليس كعرض تقديمي نظري، بل كنظام قابل للتوسع يتم تنفيذه في الواقع الفعلي.

وفقًا لتقرير IDC MarketScape لخدمات تصميم التجارب، تم تقدير شركة IBM لما تتمتع به من نقاط القوة التالية:

  • "تتمتع IBM بشبكة ابتكار واسعة وتقدِّم خدمات تصميم تجارب رائدة ومتطورة".
  • "تتمتع IBM بقدرات قوية في تصميم العروض الرقمية وتصميم المنتجات المادية، بالإضافة إلى مهارات متقدمة في إدارة التغيير التنظيمي".
  • "في المحادثات مع عملاء IBM المرجعيين، كانت المجالات الثلاثة التي أشاد فيها المشترون بخدمات تصميم التجربة بشكل كبير هي: القدرات الخاصة بالصناعة، وجودة المتخصصين، وريادة الفكر في تجربة العملاء (CX)".

كيف نقدِّم النتائج؟

التجارب الاستثنائية التي تبني التواصل لا تحدث بالصدفة. فهي مصممة بعناية ومبنية بدقة - مدعومة بالأفكار المستنيرة، ومرتكزة على البيانات، ومفعَّلة من خلال التميز التقني العميق.

تعمل ممارسة استراتيجيات وتصميم التجربة العالمية لدينا في 177 دولة، بمشاركة 280,000 خبير في مجالات الاستراتيجية والتصميم والهندسة والبيانات والذكاء الاصطناعي - مدعومة بأكثر من 65 مركز ابتكار للعميل، و55 استوديو تصميم، و18 مختبرًا للبحث.

لكن ما يُحدث الفرق الحقيقي للعملاء هو طريقة عملنا:

التفكير التصميمي المؤسسي وIBM Garage

تعمل أساليبنا المثبتة -من الخيط الذهبي إلى تنسيق القيمة- على توحيد الأطراف المعنية وتسريع اتخاذ القرار والحفاظ على تركيز الفِرق بدقة على النتائج القابلة للقياس للمستخدمين والأعمال.

الاستشارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على الأصول

نحن نستخدم أدوات تسريع قابلة لإعادة الاستخدام وقدرات الذكاء الاصطناعي ليس فقط لتجربة الأفكار، بل لبناء التجارب الحقيقية وإدارتها وتحسينها.

  • IBM Consulting Experience Orchestrator لبنى تجارب معيارية وقابلة للتوسع.
  • نظام التصميم Carbon لواجهات مستخدم سريعة الأداء وسهلة الوصول.
  • الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لنقل النماذج من مرحلة إثبات المفهوم إلى الإنتاج.
  • IBM Design Maturity Assessment لقياس مستوى نضج وقدرات العملاء وتعزيزها.

هذا النهج القائم على الأصول يمنح العملاء ما يريده كل قائد: سرعة أكبر ومخاطر أقل وعائد استثمار أعلى.

المحطة التالية التي نتوجه إليها: الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة.

نحن نصمّم تجارب تكيّفية - تتعلم وتستبق الأحداث وتحسِّن نفسها تلقائيًا عبر جميع القنوات. من البحث المعزز بالذكاء الاصطناعي إلى أنظمة المحتوى الديناميكية ووصولًا إلى رحلات العملاء الوكيلة، نحن نطبِّق الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وقابلة للتوسع وعلى مستوى المؤسسات - وليس كأمر تجريبي.

في IBM، نحن نعزز رؤى المستهلكين ونزيد القيمة المتصورة للعملاء. مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لطريقة تفاعل الناس مع العلامات التجارية، تحتاج المؤسسات إلى تجارب لا تكتفي بتلبية التوقعات فحسب، بل تتطور معها. هذا هو الأفق الذي تعمل الفِرق لدينا بالفعل على تصميمه.

يجب أن تكون القيمة مرئية، وقابلة للقياس، وسريعة التحقيق. استثماراتنا في أدوات مثل Experience Orchestrator ومهام سير العمل الذكية تهدف مباشرةً إلى زيادة العائد على الاستثمار، وتقليل الوقت للوصول إلى السوق، وتحسين الكفاءة التشغيلية عبر دورة حياة العملاء والموظفين.

ما الخطوات التالية؟

وبينما نحن فخورون بهذا التقدير، فإننا نركز أكثر على الخطوات التالية. مهمتنا هي مساعدة المؤسسات على تصميم وبناء تجارب تحقق نتائج أعمال قابلة للقياس وترفع مستوى ما يمكن للتحول أن يحققه.

تنزيل مقتطف من تقرير IDC MarketScape 

استكشِف خدمات IBM Consulting

Billy Seabrook

Senior Partner, Global Chief Design Officer and ES&D Offering Leader

IBM