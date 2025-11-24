اختيرت IBM ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant for Metadata Management بفضل watsonx.data intelligence.

مع توسّع المؤسسات عبر البيئات الهجينة ومتعدّدة السُحُب، يزداد تعقيد مشهد البيانات بشكل هائل. لا يتمثّل التحدّي في إدارة البيانات فقط، بل في فهمها أيضًا. وهنا تصبح البيانات الوصفية، أي "البيانات عن البيانات"، هي النسيج الرابط الذي يحدّد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي والتحليلات سيفيان بوعودهما.

إدارة البيانات الوصفية ليست مجرّد متطلّب للامتثال، بل هي الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي الموثوق. تعتمد المؤسسات على البيانات الوصفية لتتبّع دورة حياة البيانات، وضمان جودتها، وتوفير الشفافية في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لهذه البيانات. كما يستفيد watsonx.data intelligence من الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف البيانات الوصفية وتصنيفها وإثرائها باستمرار عبر مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة.

وتكون المحصّلة نظامًا بنائيًا حيًّا للبيانات تتعايش فيه الحوكمة مع الابتكار. يمكن لمستخدمي الأعمال العثور على البيانات المناسبة والثقة بها بسرعة أكبر، ويمكن لمهندسي البيانات تقليل الوقت الذي يستغرقونه في تنظيم البيانات يدويًا، كما تستطيع فرق الذكاء الاصطناعي الوصول إلى مجموعات بيانات موثوقة وغنية بالسياق لتدريب النماذج وضبطها بمسؤولية.