11 أغسطس 2025
في عالم غارق في ضجيج الذكاء الاصطناعي، تأتي القيمة الحقيقية للأعمال من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
بينما تسعى المؤسسات وراء وعود الذكاء الاصطناعي، يظل معظمها عالقًا في فخ التجارب. وفقًا لمنشور في مدونة Forrester، "تستمر ثورة الذكاء الاصطناعي في النمو بوتيرة غير مسبوقة، حتى وسط بعض الشكوك هذا العام حول قيمة الأعمال التي يقدمها". ما الحقيقة؟ كشف استطلاع Forrester حول حالة الذكاء الاصطناعي لعام 2024 أن ثلثي المشاركين على استعداد لقبول عائد أقل من 50% على استثمارات الذكاء الاصطناعي، ما يُبرز تحوُّلًا مقلقًا في التوقعات.
تتبنى IBM موقفًا مختلفًا: فالذكاء الاصطناعي دون اتخاذ قرارات ذكية ليس سوى أتمتة مكلفة.
المشكلة ليست في التكنولوجيا، بل في الفجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الأعمال.
تقول Sharyn Leaver، كبيرة مسؤولي البحث في Forrester: "لم تحقق جميع مبادرات الذكاء الاصطناعي نتائج الأعمال المرجوة" في 2024 (توقعات Forrester للتكنولوجيا والأمن لعام 2025، أكتوبر 2024). في حين تسعى الصناعة غالبًا وراء الابتكار لأجل الابتكار، تركِّز IBM على ما يُحدِث فرقًا حقيقيًا: تحويل كل قرار أعمال إلى ميزة استراتيجية.
لهذا السبب تم تصنيف IBM كشركة رائدة في The Forrester Wave: منصات اتخاذ القرار بالذكاء الاصطناعي، الربع الثاني من عام 2025.
لم تكتفِ Forrester بتقييم التكنولوجيا فحسب، بل قامت بتقييم تأثير الأعمال أيضًا. يذكر ملف IBM كمورِّد في التقرير ما يلي:
هندسة قرارات عالمية المستوى. وفقًا لتحليل Forrester، تتفوق منصة IBM في مجال تأليف القرارات والاختبار، وخاصةً التحسين، حيث توفِّر أدوات متطورة للتعلم الآلي.
عملاؤنا لا يطبقون الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يعززون اتخاذ القرارات:
تحوُّل الخدمات المالية
تحوُّل جذري في تجربة العملاء
التميز التشغيلي
بينما يشهد سوق الذكاء الاصطناعي طفرة، تكمن القيمة الحقيقية في ذكاء القرارات:
ما وراء الأتمتة: ذكاء القرارات
تتخذ كل مؤسسة ملايين القرارات يوميًا. لا تقتصر IBM على أتمتتها فحسب، بل تجعلها ذكية وقابلة للتكيف ومتوافقة استراتيجيًا.
ما بعد التجارب: على نطاق الإنتاج
تزوِّد IBM أكبر المؤسسات في العالم بمنصات تتعامل مع التعقيد وتوسيع النطاق والحوكمة التي تتطلبها الأعمال الحقيقية.
ما وراء الوعود: نتائج مثبتة
بالنسبة لنا، تؤكِّد أبحاث Forrester ما يعرفه عملاؤنا بالفعل: عندما تكون القرارات في غاية الأهمية، تقدِّم IBM الأداء المطلوب.
تقدير Forrester اليوم هو مجرد البداية.
تقود IBM مستقبل اتخاذ القرار، حيث تتحول الأتمتة إلى ذكاء، وتستمر القرارات في التعلم والتكيف والتحسن. مع تطور الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من النماذج الثابتة، تحتاج المؤسسات إلى أنظمة تعمل على تحسين النتائج في الوقت الفعلي.
نحن نسعى إلى بناء مستقبل يتسم بالميزات التالية:
تتمتع IBM بمكانة فريدة لتحقيق هذه الرؤية - من خلال دمج ريادتها المثبتة في اتخاذ القرار مع قدرات watsonx للذكاء الاصطناعي وحوكمة المؤسسات التي تثق بها أكبر المؤسسات العالمية.
لأن المستقبل لن يكون للمؤسسات التي تملك أكبر قدر من الذكاء الاصطناعي، بل للمؤسسات التي تتخذ أذكى القرارات بأسرع وقت.
فالنجاح في عصر الذكاء الاصطناعي سيتم تحقيقه من خلال القرارات الأذكى، وليس الخوارزميات الأفضل فقط.
سواء أكنت قائدًا للمخاطر، أم مسؤولًا تنفيذيًا للعمليات، أم استراتيجيًا تقنيًا، تساعدك IBM على دمج الذكاء في جميع قرارات الأعمال.
جرِّبIBM Operational Decision Manager مجانًا
استكشِف IBM Automation Decision Services
إخلاء مسؤولية مهم: لا تقوم Forrester بتأييد أي شركة أو منتج أو علامة تجارية أو خدمة واردة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح أي شخص باختيار منتجات أو خدمات أي شركة أو علامة تجارية استنادًا إلى التقييمات الواردة في هذه المنشورات. تستند المعلومات إلى أفضل الموارد المتاحة، وتعكِس الآراء الحكم القائم في وقت النشر وهي قابلة للتغيير. للمزيد من المعلومات، اقرأ عن موضوعية Forrester هنا.