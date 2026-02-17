صُنفت IBM كشركة رائدة في تقرير ‎ Gartner® Magic Quadrant™‎ لعام 2026 الخاص بحلول جودة البيانات المعزّزة

مع تسارع المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الذكية، أصبحت جودة البيانات تشكل الركيزة الأساسية للأداء المؤسسي. تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي ومنصات التحليل وسير عمل الوكلاء على بيانات دقيقة وخاضعة للحوكمة وغنية بالسياق. الأساليب التقليدية—إنشاء القواعد يدويًا والتنقية التفاعلية والأدوات المنعزلة—ليست مصممة بما يتناسب مع حجم وتعقيد منظومات البيانات الحديثة.

يعتمد نهج IBM في تعزيز جودة البيانات، الذي توفره منصة watsonx.data intelligence، على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وذلك لمساعدة المؤسسات على إدارة الثقة بشكل استباقي طوال دورة حياة البيانات.