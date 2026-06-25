صُنِّفت IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant™ لعام 2026 لمنصات الذكاء الاصطناعي في مجالات علم البيانات والتعلم الآلي

تتمثل خارطة طريق منتجات IBM في مساعدة المؤسسات على تفعيل الذكاء الاصطناعي الوكيل وإدارة بيئات الذكاء الاصطناعي التي تزداد تعقيداً.
صُنِّفت IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant™ لعام 2026 لمنصات الذكاء الاصطناعي في مجالات علم البيانات والتعلم الآلي (DSML)، للسنة الثانية على التوالي. تؤمن IBM بأن هذا التكريم يعكس تركيز المؤسسة المستمر على مساعدة الشركات في تفعيل الذكاء الاصطناعي مع ضمان الحوكمة والمرونة وتحقيق نتائج أعمال ملموسة.
بينما تنتقل المؤسسات من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، فإنها تحتاج إلى منصات قادرة على دعم التوسع، وإدارة التعقيدات، وضمان الاستخدام المسؤول. تم تصميم محفظة watsonx لتلبية هذه الاحتياجات من خلال تمكين الفرق من بناء ونشر وإدارة الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة بثقة.
تجمع محفظة منتجات الذكاء الاصطناعي watsonx بين watsonx.ai، و watsonx.data، و watsonx.governance و watsonx Orchestrate و watsonx BI و IBM Bob في مجموعة متكاملة من الذكاء الاصطناعي. تدعم التعاون بين فرق البيانات والهندسة والأعمال، لتحويل بيانات المؤسسات إلى ذكاء اصطناعي محكم وشفاف وقيّم.
نزّل التقرير لمعرفة المزيد عن هذا التكريم.
تقدم IBM لعملائها مجموعة شاملة من القدرات عبر محفظة watsonx، تشمل البيانات والذكاء الاصطناعي والحوكمة.
تواصل شركة IBM الاستثمار في محفظة watsonx لدعم الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، مع التركيز على توسيع نطاق وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي الجاهزة، وتعزيز القدرات اللازمة لإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بالإضافة إلى تعظيم القيمة التي تجنيها المؤسسات من استثماراتها الحالية في الذكاء الاصطناعي. تهدف خارطة طريق منتجات IBM إلى مساعدة المؤسسات على تفعيل الذكاء الاصطناعي الوكيل وإدارة بيئات الذكاء الاصطناعي التي تزداد تعقيداً.
يعد IBM Bob مبادرة رئيسية لشركة IBM في عام 2026. Bob هو نظام تنفيذ للذكاء الاصطناعي وشريك وكيل يعمل على تعزيز الإنتاجية عبر دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل—حيث يقوم بتنسيق النماذج والوكلاء والأدوات لأتمتة العمل بما يتجاوز مجرد توليد الأكواد البرمجية.
من الحلقة الداخلية إلى الحلقة الخارجية، يغطي IBM Bob كل شيء: التحرير، والبناء، وإعادة الهيكلة، وتعزيز الأمان، والاختبار، والتوثيق، والتحديث، و CI/CD على نطاق واسع. يقوم بتحسين تنفيذ الذكاء الاصطناعي باستمرار من خلال مطابقة النموذج المناسب مع المهمة المناسبة، مع موازنة ذكية بين التكلفة والجودة والأداء. لا يقدم IBM Bob المزيد من النماذج فقط—بل يقدم نتائج أفضل بأقل تكلفة ضرورية، مع حوكمة مدمجة وعدم تجميع أي تعقيدات لفرقك. هذا يتماشى بشكل مباشر مع مبادئ شركة IBM في الانفتاح، والنهج الهجين، والمسؤولية.
أحدث ابتكارات IBM في watsonx.data و Confluent تعالج بشكل مباشر الحاجة إلى طبقة سياق موحدة في أنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء. من خلال الجمع بين السياق الدلالي، والبث المباشر للبيانات، و OpenRAG، و OpenSearch، وذكاء البيانات المُدار عبر البيئات الهجينة، تعمل IBM على تمكين المؤسسات من تفعيل ذكاء اصطناعي موثوق وواعٍ بالسياق على نطاق واسع.
النسب: Gartner، تقرير Magic Quadrant لمنصات الذكاء الاصطناعي لمنصات علم البيانات والتعلم الآلي، Yogesh Bhatt، Afraz Jaffri، Diarmuid Curran، 17 يونيو 2026
العلامة التجارية: Gartner و Magic Quadrant هما علامتان تجاريتان لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها.
إخلاء مسؤولية: لا تدعم Gartner أي شركة أو بائع أو منتج أو خدمة واردة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التكنولوجيا باختيار البائعين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي مسميات أخرى فقط. تتألف منشورات Gartner من آراء مؤسسة رؤى الأعمال والتكنولوجيا التابعة لـ Gartner، ولا ينبغي تفسيرها على أنها حقائق ثابتة. تخلي Gartner مسؤوليتها عن كافة الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بصلاحية العرض للبيع أو الملاءمة لغرض معين.