يخبرنا العملاء باستمرار أن watsonx.governance يمكن يقلل من عمليات التدقيق، وتحسين الرقابة على وقت التشغيل، وإدارة أماكن وجود النماذج، وتوسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. تستخدم مجموعات مثل Deloitte هذه المنصة كطبقة حوكمة موحدة للذكاء الاصطناعي ضمن ممارسات المخاطر والامتثال الخاصة بها، إدارة الالتزامات التنظيمية ومخاطر الذكاء الاصطناعي والضوابط عبر دورة الحياة، واستخدامها كمخطط للعملاء الذين يرغبون في تفعيل الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع.

تشارك الشركات الرائدة الأخرى هذا الرأي أيضًا. على سبيل المثال، تعمل شركة EY على تضمين حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي في منصاتها الضريبية والمالية لمساعدة العملاء في تفعيل الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع.

وقال Christopher Aiken، رئيس منصات الضرائب في EY: "مع تسريع الوظائف الضريبية لاستخدامها للذكاء الاصطناعي، أصبحت أُطر عمل الحوكمة القوية ضرورية لضمان الثقة والشفافية والامتثال عبر كل نموذج وعملية". "في EY، نرى أن منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي مثل IBM watsonx.governance هي الأساس لمساعدة قادة الضرائب والشؤون المالية في نشر الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، حيث يربط بين الإشراف على النماذج والمواءمة التنظيمية وإدارة المخاطر التشغيلية. وهذا النهج الشامل لا يدير المخاطر فقط، بل يتيح للمجموعات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة وتقديم نتائج ضريبية أكثر دقة وقابلية للتدقيق والثقة."

نعتقد أن تقدير IDC MarketScape يسلط الضوء على حقيقة بسيطة: الانتقال من التجارب الأولية إلى الإنتاج يصبح أسرع وأقل مخاطرة عندما تتم الحوكمة بشكل صحيح.

هل تريد التحليل الكامل؟ اقرأ مقتطف IDC MarketScape هنا واستكشف كيف يمكن لـ watsonx.governance أن يتناسب مع احتياجات حوكمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.