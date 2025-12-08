الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تم تصنيف IBM كشركة رائد في التقييم لعام 2025 من IDC MarketScape لمنصات حوكمة الذكاء الاصطناعي الموحدة العالمية لعام 2025

باستخدام IBM watsonx.governance، يمكنك إدارة النماذج والوكلاء والمخاطر عبر السحابات، ودمجها بمرونة ضمن التقنية الحالية لإدارة الذكاء الاصطناعي أينما كان. 

يسعدنا أن نعلن عن تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في تقييم IDC MarketScape: تقييم البائعين لمنصات الحوكمة الموحدة للذكاء الاصطناعي العالمية لعام 2025.  

بينما تسعى المؤسسات لتوسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها، وتساعد حوكمة الذكاء الاصطناعي على تسريع الاعتماد الموثوق للذكاء الاصطناعي. وبالنسبة لعملائنا وشركائنا، الخلاصة بسيطة: مع watsonx.governance يمكنك إدارة النماذج والوكلاء والمخاطر عبر السحابات، ودمجها بمرونة ضمن مجموعة التكنولوجيا الحالية لإدارة أي الذكاء الاصطناعي أينما كان.  

يشير التقرير إلى أنه "يجب على المجموعات أن تأخذ في الاعتبار IBM watsonx.governance عندما تحتاج إلى حوكمة ذكاء اصطناعي شاملة وغير مستقلة عن المنصات عبر التعلم الآلي التقليدي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي الوكيل ضمن بيئات السحابة المتعددة أو الهجينة. وإنه مثالي للصناعات الخاضعة للتنظيم مثل التمويل والرعاية الصحية والحكومة التي تتطلب الامتثال لإطار العمل مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي وNIST AI RMF وISO 42001. وتوفر المنصة مهام سير عمل مؤتمتة للامتثال، وضوابط قائمة على AI Risk Atlas، وحواجز حماية في الوقت الفعلي، مدعومة بالنشر المعياري، والتكاملات المفتوحة، والابتكارات المدعومة من IBM Research لضمان حوكمة قابلة للتوسيع وعلى مستوى المؤسسات.

تم تصميم نموذج تحليل البائع في IDC MarketScape لتقديم نظرة عامة على القدرة التنافسية للتقنية والموردين في سوق معين. وتستخدم منهجية البحث منهجية تقييم صارمة تعتمد على معايير نوعية وكمية، ما ينتج عنه توضيحًا بيانيًا واحدًا لموقع كل مورد في سوق معين. ويقيس مؤشر القدرات جودة منتجات الموردين، واستراتيجية دخول السوق، وتنفيذ الأعمال على المدى القصير. وتقيس درجة الاستراتيجية مدى مواءمة استراتيجيات الموردين مع متطلبات العملاء في إطار زمني يتراوح بين 3 و5 سنوات. يتم تمثيل حصة السوق لكل مورد بحجم الرموز.

لماذا تكتسب الحوكمة الموحدة للذكاء الاصطناعي أهمية أكبر الآن

تتنوع مجموعة الذكاء الاصطناعي بسرعة: تقع مسارات التعلم التقليدية (ML) بجانب نماذج لغوية كبيرة (LLM) دقيقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل. تستفيد الشركات من أصول من مصادر متعددة وتنشرها عبر منصات مختلفة. ولذلك، فإن الحوكمة التي تراقب نوعًا واحدًا فقط من الذكاء الاصطناعي لن تجدي نفعًا.  

يجب أن تشمل الحوكمة التعلم الآلي (ML)،و الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي الوكيل مع ضوابط في الوقت الحقيقي والامتثال المصمم. وتحتاج المؤسسات إلى حل لا يعتمد على المنصة يمكنه فرض السياسات، وإثبات الامتثال، وإدارة الضوابط عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات. ومع الضغوطات والتفويضات للقيام بمزيد من العمل بالذكاء الاصطناعي، أصبح هذا الأمر مطلبًا على مستوى مجلس الإدارة.  

ثلاث قوى تدفع هذه الضرورة: 

  1. توسيع الحاجة إلى التقييم والملاحظة:  مع نمو أنظمة التعلم الآلي (ML)، والتوليد، والوكالة، يزداد أيضًا تعقيد العمليات والمخاطر. وينتقل وكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة من مرحلة التجارب إلى الإنتاج، وتبحث المؤسسات بشكل متزايد عن طرق لتحسين مهام سير العمل مع تقليل التعرض وتحسين السيطرة. 
  2. الحاجة إلى المراقبة في الوقت الحقيقي: يتطلب الحقن الموجه، والتجاوزات، وتسرب البيانات، والهلوسة الآن تطبيق السياسات ومقيّمين في الحلقة وحواجز حماية في الوقت الفعلي، وليس الاكتفاء بالمراجعات غير المباشرة وبعد التنفيذ.
  3. الحاجة للامتثال للوائح المتطورة والمعقدة: يجب على المجموعات إثبات الامتثال لأُطر العمل مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، وNIST AI RMF، ومعيار ISO 42001 مع أدلة قابلة للتدقيق.  

إطار عمل تقييم IDC MarketScape

ويوفر إطار عمل تقييم IDC MarketScape الصارم تقييمًا موضوعيًا من طرف ثالث يمكن للمجموعات الوثوق به عند اتخاذ قرارات تقنية لتقييم نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بناءً على:  

  • القدرات: يفحص تقييم IDC MarketScape حوكمة الذكاء الاصطناعي الموحدة عبر دورة الحياة الكاملة للتعلم الآلي (ML) التقليدي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، الذكاء الاصطناعي الوكيل. ويقومون بتقييم القدرات التي تشمل تعريف المشكلات والتخطيط، وتطوير النماذج، والنشر، ومراقبة وقت التشغيل، وإدارة المخاطر والأمان والامتثال المستمرة. 
  • إثبات من العملاء: يتضمّن تقرير IDC MarketScape مراجع مباشرة من العملاء حول القيمة المقدمة، وسهولة الاستخدام، وتجربة التنفيذ، ورضا العملاء العام، ما يعمل على نقاط إثبات ملموسة تتجاوز العروض التوضيحية للمنتجات أو الاختبارات المخبرية.
  • الاستعداد للمستقبل: تقوم عدسة استراتيجية IDC MarketScape بتقييم مدى جاهزية البائع للسنوات الثلاث إلى الخمس القادمة، بالنظر إلى برامج نجاح العملاء، وتغطية التسليم، والوظائف المخطط لها، والحلول الصناعية، والنظام البنائي للشركاء، واستراتيجية النمو، ووتيرة البحث والتطوير.

كيف تفوز حوكمة IBM watsonx.governance

حوكمة شاملة وغير محددة المنصة: 

  • حوكمة الذكاء الاصطناعي بغض النظر عن مكان إنشائه (IBM، أو المصدر المفتوح، أو OpenAI، أو AWS، أو Meta، أو منصات أخرى) أو مكان تشغيله عبر IBM Cloud، أو AWS (بما في ذلك GovCloud)، وAzure، وOracle Cloud، والسحابة المحلية والسحابة الهجينة، دون إعادة إنشاء منصة. 

قابلية ملاحظة وكلاء الذكاء الاصطناعي

  • راقب أداء الوكيل بما يتجاوز مدة التشغيل. تتبع الدقة والهلوسات وملاءمة السياق من خلال القياس عن بُعد السلس والتقاط تتبع الاستدلال من أجل قابلية التدقيق الكاملة. 
  • قم بتقييم سلوك الوكيل باستمرار من خلال الاختبارات الآلية والمعايير لضمان السلامة والموثوقية وقابلية التكرار عبر التحديثات. 
  • وازن بين التكلفة وزمن الانتقال والأداء من خلال رؤى مرئية تحدد المشكلات، وتوصي بالتحسينات، وتتيح الضبط المستمر لأداء الوكيل. 

ضمان القرار في الإنتاج:  

  • تعامل مع الوكلاء على أنهم أصول خاضعة للرقابة؛ التقييم المستمر في الحلقة، وإنفاذ السياسة، والحظر/التوجيه/التراجع التلقائي عند الحاجة.
  • التوجيه الديناميكي، مثل تفعيل بحث خارجي تلقائيًا على الويب أو مهام سير عمل بديلة عندما تكون جودة السياق منخفضة. 

مدمج بشكل يضمن الامتثال والأمان: 

  • تقييمات المخاطر وخطط الامتثال المتكاملة لتحديد الالتزامات والضوابط بشكل استباقي لتقليل المخاطر وتسهيل الامتثال للسياسات الداخلية والمعايير واللوائح الصناعية.
  • يضيف التكامل مع Guardium AI Security ميزة اكتشاف الذكاء الاصطناعي الظلي ويوفر رؤية موحدة لمقاييس الحوكمة والأمان.

ما الذي يخبرنا به العملاء؟ 

يخبرنا العملاء باستمرار أن watsonx.governance يمكن يقلل من عمليات التدقيق، وتحسين الرقابة على وقت التشغيل، وإدارة أماكن وجود النماذج، وتوسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. تستخدم مجموعات مثل Deloitte هذه المنصة كطبقة حوكمة موحدة للذكاء الاصطناعي ضمن ممارسات المخاطر والامتثال الخاصة بها، إدارة الالتزامات التنظيمية ومخاطر الذكاء الاصطناعي والضوابط عبر دورة الحياة، واستخدامها كمخطط للعملاء الذين يرغبون في تفعيل الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع.

تشارك الشركات الرائدة الأخرى هذا الرأي أيضًا. على سبيل المثال، تعمل شركة EY على تضمين حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي في منصاتها الضريبية والمالية لمساعدة العملاء في تفعيل الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع.

وقال Christopher Aiken، رئيس منصات الضرائب في EY: "مع تسريع الوظائف الضريبية لاستخدامها للذكاء الاصطناعي، أصبحت أُطر عمل الحوكمة القوية ضرورية لضمان الثقة والشفافية والامتثال عبر كل نموذج وعملية". "في EY، نرى أن منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي مثل IBM watsonx.governance هي الأساس لمساعدة قادة الضرائب والشؤون المالية في نشر الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، حيث يربط بين الإشراف على النماذج والمواءمة التنظيمية وإدارة المخاطر التشغيلية. وهذا النهج الشامل لا يدير المخاطر فقط، بل يتيح للمجموعات توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة وتقديم نتائج ضريبية أكثر دقة وقابلية للتدقيق والثقة." 

نعتقد أن تقدير IDC MarketScape يسلط الضوء على حقيقة بسيطة: الانتقال من التجارب الأولية إلى الإنتاج يصبح أسرع وأقل مخاطرة عندما تتم الحوكمة بشكل صحيح. 

هل تريد التحليل الكامل؟ اقرأ مقتطف IDC MarketScape هنا واستكشف كيف يمكن لـ watsonx.governance أن يتناسب مع احتياجات حوكمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. 

Heather Gentile

Director of Product, watsonx.governance Risk and Compliance

IBM

Manish Bhide

Distinguished Engineer and CTO, watsonx.governance

IBM

Mehavarshni Sreethar

Product Marketing Manager

IBM watsonx.governance