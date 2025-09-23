نعتقد أن هذا التقدير يعكس التأثير المتزايد والابتكار المستمر لـ IBM watsonx.governance كما أنه يُظهر مدى التزام شركة IBM بتلبية المتطلبات الحديثة للذكاء الاصطناعي الموثوق به والقابل للتوسع والمسؤول.

ومما جاء في تقرير IDC MarketScape: "قد تجد الشركات التي لديها بيئة تقنية متنوعة أن شركة IBM تمثل موردًا محايدًا - فهي ليست مرتبطة بخدمة سحابية معينة مثلًا. كما أن الشركات التي تقدر المجموعة الأكبر من عروض IBM المجاورة، بما في ذلك الوثائق والحواجز الأمنية وعروض الأمان، يجب أن تفكر في IBM".