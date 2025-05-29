تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلم الآلي.

29 مايو 2025
يواجه علماء البيانات ومهندسو التعلم الآلي تحديات في مشروعات DSML في جميع أنحاء مؤسستهم. وتتضمن هذه التحديات ضمان تطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول، وامتلاك مجموعة مُحسّنة لإدارة التكاليف والتوسع، وإدخال الأتمتة إلى كل ركن من أركان المؤسسة. صُممت محفظة watsonx من IBM ومنتجات الابتكار الأخرى لتزويد علماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي بالأدوات التي يحتاجونها لتصميم التطبيقات ونشرها وإدارتها في جميع أنحاء المؤسسة.
نحن فخورون بالإعلان عن حصول شركة IBM على لقب رائد في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 لمنصات علم البيانات والتعلم الآلي (DSML). ويؤكد هذا التقدير على التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تُمكِّن علماء البيانات ومهندسي التعلم الآلي من تصميم حلول مؤثرة في أعمالهم ونشرها. كما تجتمع مجموعة منتجات IBM لتوفر نهجًا مرنًا ومبتكرًا يركز على الذكاء الاصطناعي في علم البيانات والتعلم الآلي. في عصر يجب أن ينتقل فيه الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجريب إلى التنفيذ، حيث تقود شركة IBM الطريق.
تحتاج الفرق إلى مجموعة من الأدوات وإطارات العمل لإنشاء منتجات مؤثرة لأعمالهم. توفر محفظة منتجات IBM لعلماء البيانات المرونة والخيارات التي يحتاجون إليها عند تصميم تقنية الذكاء الاصطناعي.
watsonx.ai من IBM هو استوديو للذكاء الاصطناعي مصمم للمؤسسات لبناء حلول الذكاء الاصطناعي ونشرها من خلال مجموعة موحدة من إطارات العمل والنماذج والأدوات وخيارات النشر ذات المصدر المفتوح والمملوكة من قِبل شركة IBM. إلى جانب عمليات التكامل السلس مع أدواتهم الحالية ولغاتهم وإطارات العمل، يمكن للفرق الاستفادة من حلول IBM أينما كانت بياناتهم، دون الاحتكار لمنتج معين. هذا المستوى من الاختيار يُمكّن علماء البيانات من اختيار التقنيات التي تناسب احتياجات المؤسسة الخاصة بهم على أفضل وجه.
البيانات هي الأصل الأكثر قيمة عند بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ولكن في كثير من الأحيان، يمنع تعقيدها علماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي من إلغاء القفل لإمكاناتها الكاملة.
لقد قامت شركة IBM بتبسيط مجموعة البيانات للذكاء الاصطناعي بشكل جذري، حيث منحت علماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي أدوات قوية ومبسطة لتوحيد البيانات المنظمة وغير المنظمة وحوكمتها وتنشيطها. Watsonx.data عبارة عن مستودع بحيرة بيانات مفتوح وهجين لعصر الذكاء الاصطناعي مع تتبع دورة حياة البيانات المدمجة وشفافيتها، كما تقدم IBM أيضًا قدرات شاملة للتكامل مع البيانات وذكاء البيانات. سيؤدي استحواذ IBM على DataStax إلى تعزيز ريادة IBM، وتعزيز ميزات البحث عن المتجهات مع تعزيز استثمار IBM في التقنية مفتوحة المصدر.
يزود ابتكار IBM المستمر علماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي بأدوات رائدة.
تُعد نماذج IBM Granite للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر وصغيرة الحجم وعالية الأداء، وتوفر كفاءة استدلالية استثنائية وتحكمًا كاملاً في خيارات التخصيص والنشر. وفي الوقت نفسه، يوفر BeeAI منصة مصدر مفتوح من دون رمز لاكتشاف الوكلاء وتصميمهم وتشغيلهم، كما يوفر watsonx.ai يُمكن AutoAI للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) أتمتة تطوير مسار بيانات RAG ونشرها. إن استثمار IBM في هذه المجالات الرئيسية المتمثلة في نماذج التأسيس والأتمتة والتوليد المعزز بالاسترجاع، يعمل على تمكين الابتكار المستمر من خلال منح علماء البيانات الأدوات التي يحتاجونها لنقل مشاريعهم من ساحة التجارب إلى الإنتاج.
اكتشف قدرات IBM الرائدة في مجال علم البيانات والتعلم الآلي في watsonx.
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