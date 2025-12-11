اختيرت شركة IBM كشركة رائدة في تقرير ™Magic Quadrant الصادر عن ®Gartner لعام 2025 لأدوات تكامل البيانات للسنة العشرين على التوالي

وفقا لاستطلاع أجرته شركة Gartner، فإن 63% من المؤسسات إما ليس لديها أو غير متأكدة مما إذا كان لديها الممارسات الصحيحة لإدارة البيانات في الذكاء الاصطناعي. ومع زيادة أحجام البيانات وتنوع التنسيقات، تواجه المؤسسات تحديات متزايدة:

نقص المهارات: نقص موارد هندسة البيانات يبطئ التكامل.

نقص موارد هندسة البيانات يبطئ التكامل. انتشار الأدوات: دمج أدوات التكامل المجزأة مكلف وغير فعال.

دمج أدوات التكامل المجزأة مكلف وغير فعال. عبء مسارات البيانات: يؤدي كل تحول في تكنولوجيا تخزين البيانات إلى جعل مسارات البيانات الحالية عتيقة وغير صالحة للاستخدام.

يؤدي كل تحول في تكنولوجيا تخزين البيانات إلى جعل مسارات البيانات الحالية عتيقة وغير صالحة للاستخدام. ثغرات في الأداء والجودة: محدودية الرؤية في الموثوقية والتكلفة والأداء.

هذه ليست مجرد عقبات تشغيلية، بل هي عوائق استراتيجية أمام نجاح الذكاء الاصطناعي.

في IBM، التزمنا بتطوير التكامل ليصبح العمود الفقري الذكي للذكاء الاصطناعي للمؤسسات. هذا التركيز هو ما نعتقد أنه جعل IBM رائدة في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لأدوات تكامل البيانات للعام العشرين على التوالي.

اقرأ مقتطفات من تقرير Gartner هنا.