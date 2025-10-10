تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant for API Management لعام 2025.

يُعَد API Connect حلًا متكاملًا لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، يمكِّن العملاء من إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها ومشاركتها عبر البيئات المحلية والهجينة ومتعددة السحابات. بفضل مجموعة ميزاته القوية، بما في ذلك API Agent وAI Gateway وبوابة المطور (Developer Portal)، يقدِّم API Connect إدارة دورة حياة شاملة لواجهات برمجة التطبيقات التي تعزز التحول الرقمي.

يوفر API Connect، الخاص بإدارة واجهات برمجة التطبيقات ضمن IBM® webMethods Hybrid Integration، بيئة هجينة موحَّدة تُعيد تصوُّر التكامل لعصر الذكاء الاصطناعي. احصل على قيمة جديدة من IBM® webMethods Hybrid Integration بما في ذلك IBM Cloud Pak for Integration وIBM® App Connect وSterling وIBM MQ وبوابات الطرف الثالث؛ ما يمكِّن المؤسسات من توسيع حالات الاستخدام وتبسيط سير العمل ودعم أنظمة التطبيقات الحديثة باستخدام أساليب تكامل متعددة.