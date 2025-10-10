للمرة العاشرة على التوالي، تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant for API Management لعام 2025.
اقرأ تقرير Gartner Magic Quadrant for API Management لعام 2025.
بالنسبة إلينا، يسلِّط هذا التقدير الضوء على الثقة التي يمنحنا إياها عملاؤنا ومهمتنا المستمرة لتقديم حلول آمنة وقابلة للتوسع ومبتكرة لواجهات برمجة التطبيقات.
تنويه: تم نشر هذا الرسم البياني لـ Magic Quadrant من قِبَل Gartner, Inc. كجزء من مذكرة بحثية أكبر، وينبغي تقييمه ضمن سياق التقرير الكامل. يتوفر تقرير Gartner عند الطلب من IBM.
يُعَد تقرير Critical Capabilities for API Management تقريرًًا مكمِّلًا لتقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 ويوفر نظرة أعمق على عروض مقدمي الخدمة من خلال التركيز على 12 قدرة رئيسية في إدارة واجهات برمجة التطبيقات، والتي تغطي 6 حالات استخدام.
اقرأ تقرير Gartner Critical Capabilities for API Management لعام 2025.
يُعَد API Connect حلًا متكاملًا لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، يمكِّن العملاء من إنشاء واجهات برمجة التطبيقات وإدارتها وتأمينها ومشاركتها عبر البيئات المحلية والهجينة ومتعددة السحابات. بفضل مجموعة ميزاته القوية، بما في ذلك API Agent وAI Gateway وبوابة المطور (Developer Portal)، يقدِّم API Connect إدارة دورة حياة شاملة لواجهات برمجة التطبيقات التي تعزز التحول الرقمي.
يوفر API Connect، الخاص بإدارة واجهات برمجة التطبيقات ضمن IBM® webMethods Hybrid Integration، بيئة هجينة موحَّدة تُعيد تصوُّر التكامل لعصر الذكاء الاصطناعي. احصل على قيمة جديدة من IBM® webMethods Hybrid Integration بما في ذلك IBM Cloud Pak for Integration وIBM® App Connect وSterling وIBM MQ وبوابات الطرف الثالث؛ ما يمكِّن المؤسسات من توسيع حالات الاستخدام وتبسيط سير العمل ودعم أنظمة التطبيقات الحديثة باستخدام أساليب تكامل متعددة.
تعتمد الأعمال الحديثة على واجهات برمجة التطبيقات. تأكَّد من أن حلولك محمية وقابلة للاستخدام التجاري وجاهزة للتوسع. يوفر API Connect ما يلي:
إلى جانب إشادة المحللين، نفخر بتسليط الضوء على عملائنا حول العالم الذين يحققون نتائج تدعم نجاحهم.
نعتقد أن هذا التقدير من Gartner يُبرز ريادة IBM في مساعدة المؤسسات على تحويل واجهات برمجة التطبيقات إلى أصول استراتيجية تسرِّع النمو والابتكار.
اقرأ تقرير Gartner Critical Capabilities for API Management لعام 2025.
اقرأ تقرير Gartner Critical Capabilities for API Management لعام 2025.
استكشِف API Connect لمعرفة كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة التطبيقات.
Gartner، تقرير Gartner Magic Quadrant for API Management لعام 2025، 7 أكتوبر 2025، بواسطة Shameen Pillai وJohn Santoro وSteve Schwent وNicholas Carter. كان عنوان التقرير "Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management" للفترة من 2016 إلى 2022، و"Magic Quadrant for Application Services Governance" للفترة من 2013 إلى 2015.
تُعَد GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وحول العالم، وتُعَد Magic Quadrant علامة تجارية مسجلة لشركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها وتُستخدَم هنا بإذن. جميع الحقوق محفوظة.
لا تصادق Gartner على أي بائع أو منتج أو خدمة منصوص عليها في منشوراتها البحثية، ولا توصي مستخدمي التقنية باختيار مورِّدين حاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة أبحاث Gartner، وينبغي ألّا يتم تفسيرها على أنها بيانات واقعية. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.