اختيرت IBM ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2025 الخاص بمنصّات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ترى IBM أن تصنيفها ضمن فئة القادة يعكس الزخم المستمر لمحفظة watsonx لدينا، وهي مجموعة متكاملة تشمل watsonx.ai، وwatsonx.data، وwatsonx.governance، وwatsonx Orchestrate. تتوفّر watsonx كخدمة مُدارة بالكامل على IBM Cloud أو عبر AWS Marketplace، وقابلة للنشر في أي مكان يختاره العملاء، لتساعد المطوّرين على بناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة وأمان وبشكل مسؤول.

في الآونة الأخيرة ، قدّمت IBM ابتكارات رئيسية من بينها:

نماذج الأساس Granite 4.0 ، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أي نماذج مفتوحة من أطراف ثالثة عبر بوابة AI Gateway، بما في ذلك Llama 3.3 70B Instruct وMistral Medium 3 (25.05) وغيرها.

توسيع قابليّة الملاحظة وعمليات إرساء السياق (grounding) وإدارة حالة الوكيل، لمساعدة المؤسسات على مراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتصحيحها وتحسينها.

توفّر مجموعة تطوير الوكلاء (Agent Development Kit (ADK)) والتكامل مع Langflow للمطوّرين البنية التحتية ومهام سير العمل التي يحتاجونها لنقل مشاريعهم من نموذج أوّلي إلى نشر على مستوى المؤسسات دون تنازلات.

مهام سير عمل قائمة على الوكلاء تمكِّن العملاء من تحديد مستوى الاستقلالية أو الحتمية الذي يرغبون به لوكلاء الذكاء الاصطناعي لديهم.

بالإضافة إلى ذلك، ومع دعم OpenTelemetry (OTel)، تعزِّز IBM watsonx المقاييس وقابليّة الملاحظة، وتوفِّر قدرات قوية لإدارة الموجِّهات، تتيح للفرق إدارة الموجِّهات القابلة لإعادة الاستخدام ومشاركتها بكفاءة عبر مهام سير العمل.