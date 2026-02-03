IBM MQ 9.4.5: تقديم نشر أسهل على Amazon EKS مع تحسين سهولة الاستخدام وتعزيز الأمن

مع اعتماد المزيد من المؤسسات على Kubernetes كأساس لتسليم التطبيقات، يجب أن تتكامل بنية الرسائل بسلاسة ضمن هذه البيئات. يقدِّم IBM MQ 9.4.5 دعمًا محسَّنًا لنشر وإدارة IBM MQ على خدمة Amazon Elastic Kubernetes (EKS) باستخدام IBM MQ Operator.

من خلال التكوين الإعلاني وأتمتة دورة الحياة، يمكن للفِرق نشر مديري قوائم الانتظار بشكل متسق عبر البيئات، ودمج MQ في مهام سير عمل GitOps، وتقليل التكوين اليدوي الذي غالبًا ما يؤدي إلى مخاطر تشغيلية. تساعد القدرات المدمجة في Kubernetes -مثل الاسترداد والتوسع التلقائي- على تحسين التوافر والمرونة، مع الاستمرار في مواءمة MQ مع ممارسات عمليات التطوير الحديثة.

من خلال تقريب MQ من التطبيقات التي تعمل على EKS، يمكن للعملاء أيضًا تقليل التأخير وتحسين أداء التطبيقات من النهاية إلى النهاية، خاصةً للبيئات القائمة على الأحداث والهياكل القائمة على الخدمات المصغرة.