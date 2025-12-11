شركة IBM رائدة في مجال شفافية الذكاء الاصطناعي
تنكس ريادة IBM في مؤشر FMTI فلسفتنا القائمة على حاجة المجموعات إلى ذكاء اصطناعي مفتوح وآمن وخاضع للحوكمة.
نالت IBM لقب المطور الأكثر شفافية للنماذج في مؤشر شفافية نماذج الأساس (FMTI) لعام 2025، وهو تقرير تنشره جامعة Stanford من خلال مركز أبحاث نماذج الأساس الخاص بها.
يقيم التقرير 13 نموذجا من كبار المطورين، بما في ذلك IBM Granite، وعائلتنا من النماذج اللغوية الصغيرة المفتوحة والموثوقة (SLMs).
هذا المستوى من الشفافية يمكن الشركات من نشر الذكاء الاصطناعي بموثوقية ودقة وتحكم أكبر. عندما تفهم الشركات كيفية بناء النماذج وإدارتها، يمكنها الوثوق بالمخرجات وتقليل المخاطر وتوليد المزيد من القيمة من بياناتها وتطبيقاتها وفرقها الحالية.
حصلت IBM على تقييم 95% في مؤشر FMTI لهذا العام، وهو أعلى درجة في تاريخ المؤشر الذي يمتد لثلاث سنوات وأكبر تحسين سنوي لأي مطور نماذج تم تقييمه. تحرك معظم المطورين الآخرين في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى انخفاض حاد في متوسط درجة الشفافية إلى 41، بانخفاض 17 نقطة عن العام الماضي.
ومع تراجع الشفافية في جميع أنحاء الصناعة، تسرع IBM من استثمارها في الانفتاح حتى تتمكن المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بأمان ومسؤولية.
تتبنى المنظمات بسرعة الذكاء الاصطناعي التوليدي كنموذج أساس حيث تزداد قوة نماذج الأساس. ونظراً لأن هذه النماذج تؤثر على مزيد من القرارات، تحتاج المجموعات إلى رؤية واضحة لكيفية بنائها وإدارتها للثقة في النتائج التي تنتجها.
ومن دون الإفصاح الواضح، تواجه المؤسسات مخاطر كبيرة مثل التحيزات غير المدروسة والسلوكيات غير المتوقعة وعدم القدرة على تفسير القرارات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو الدفاع عنها.
شفافية النموذج توفر الوضوح اللازم لإدارة تلك المخاطر. يتيح للفرق تدقيق ممارسات البيانات، وإعادة إنتاج التقييمات، واتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان وكيفية دمج الذكاء الاصطناعي في الأعمال الأساسية.
يسلط التقرير الضوء على اتجاه عام نحو تراجع الشفافية بين العديد من مطوري النماذج، لكن "تبرز IBM كحالة استثنائية إيجابية." في حين أن العديد من الشركات تفصح عن تقييمات لقدرات النموذج ومخاطره، إلا أن محدودية التفاصيل وقابلية التكرار تجعل من الصعب الاعتماد على العديد من هذه الإفصاحات.
قام FMTI هذا العام بتقييم Granite 3.3، الذي كان الطراز الرئيسي لشركة IBM في ذلك الوقت. منذ التقييم، أصدرت IBM الجيل التالي من العائلة، Granite 4.0، الذي يقدم أداء عاليا وسرعات أسرع وتكاليف تشغيل أقل مقارنة بالنماذج المشابهة والأكبر من Frontier.
وتعتمد هذه التطورات على الزخم القوي عبر النظام البنائي، حيث أدت نماذج Granite إلى ما يقرب من 20 مليون عملية تنزيل خلال العام الماضي.
يتميز Granite 4.0 بميزة بنية هجينة جديدة، ما يوفر مكاسب هائلة في الكفاءة مع سرعة استنتاج أسرع بما يصل إلى ضعفين ومتطلبات ذاكرة أقل بنسبة 70% مقارنةً بالنماذج المماثلة للمهام الطويلة والمعقدة.
تظل نماذج Granite مفتوحة المصدر بموجب رخصة Apache 2.0، وهي الأولى من نوعها التي تحصل على شهادة ISO 42001. كما أنها موقعة رقمياً لتأكيد التزامها بأفضل الممارسات الدولية المعترف بها في مجالات الأمن وحوكمة الذكاء الاصطناعي والشفافية.
كما هو الحال مع الأجيال السابقة من Granite، توسع IBM الوثائق والإفصاحات التي تدعم تطوير النماذج المفتوحة والمسؤولة، وسيستمر Granite 4.0 في عكس نفس مبادئ الشفافية المعترف بها في FMTI لهذا العام.
تعزز قيادة IBM في FMTI مهمتنا في جعل الذكاء الاصطناعي أكثر أمانا وقابلية للتفسير والتشغيل عبر أي سحابة أو نموذج أو بيئة بيانات.
نحن نعتقد أنه يجب أن يكون لدى الشركات وضوح في كيفية بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي وكيفية تصرفها وكيفية التحكم فيها.
تم تصميم محفظة برمجياتنا لتوفير المرونة، مع معايير مفتوحة تتيح للمؤسسات بناء ونشر الذكاء الاصطناعي في أي بيئة. حيث تتكامل مع أي نموذج أو وكيل أو تطبيق أو تنسيق بيانات؛ ما يتيح للفرق البناء على استثماراتها الحالية بدلاً من الانقياد وراء مجموعات برمجية احتكارية. بالإضافة إلى Granite، نعمل مع نماذج رائدة مثل Llama، Mistral وClaude، ما يوفر مرونة لاستخدام النموذج المناسب لكل حمل من أحمال التشغيل. نحن ندمج الحوكمة والأمن وقابلية الملاحظة في أساس حلولنا لإدارة المخاطر بشكل استباقي.
مع watsonx، تحصل المجموعات على رؤية لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، ومن يستخدمه، والضمانات الموجودة. في مشهد الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة، توفر IBM الأساس الذي يساعد المؤسسات على نشر الذكاء الاصطناعي بثقة. يبرز Granite التزامنا بالانفتاح والمسؤولية، وتتيح برمجياتنا للمؤسسات إمكانية توسيع النطاق لتشمل كل طبقة من طبقات أعمالها.