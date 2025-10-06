توفِّر مستودعات بحيرات البيانات مرونة بحيرات البيانات وأداء المستودعات. ولكن بالنسبة إلى الكثير من المطوِّرين، قد تكون إدارة هذه البيئات واستعلامها أمرًا شاقًا. تتطلب الإعدادات التقليدية خبرة تقنية متعمقة وتكوينات معقدة وبنية تحتية مكلِّفة.

من خلال إصدار المطورين من watsonx.data، تُزيل IBM هذه العوائق. يمكن للمطورين ومهندسي البيانات وعلماء البيانات الآن إعداد بيئة مستودع بحيرة كاملة الميزات في دقائق - دون القلق بشأن الاعتماد على السحابة أو تعقيد البنية التحتية أو النسخ التجريبية محدودة الوقت.