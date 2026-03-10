مخطط مسار البيانات يوضح المراحل والمقاييس المختلفة، بما في ذلك مرحلتي التقييم والاتصال
الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تُعد IBM شركة رائدة في سبعة تقارير من Gartner Magic Quadrant المتعلقة بالذكاء الاصطناعي لعامي 2025 و2026

نلنا التقدير بفضل "قدرتنا على التنفيذ" و"رؤيتنا" ضمن منصة watsonx.

تاريخ النشر 10 مارس 2026

تحتاج المؤسسات إلى أساس متكامل يجمع بين الوكلاء وتطوير الذكاء الاصطناعي والحوكمة والبيانات. ومع ذلك، في ظل سوق الذكاء الاصطناعي المزدحم بالمتخصصين في مجالات دقيقة، تجد المؤسسات نفسها مضطرة للربط بين عدة موردين، وإدارة ما يترتب على ذلك من تعقيدات. 

يقضي IBM watsonx على هذا التعقيد. بدلاً من إدارة حلول من موردين متعددين، تحصل المؤسسات على محفظة موحدة ومتكاملة تغطي كافة طبقات الذكاء الاصطناعي. بصفتها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر جميع طبقات المؤسسة، توفر watsonx مساراً مرناً وقابلاً للتوسع يحقق قيمة تجارية ملموسة.

رسم تخطيطي يوضح تطبيقات IBM watsonx

في عامي 2025 و2026، صنفت Gartner شركة IBM كرائدة ضمن سبعة تقارير لـ Gartner Magic Quadrant تتعلق بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي. نؤمن بأن هذا يعكس قدرة IBM watsonx على التنفيذ المتسق عبر جميع مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي، وليس في مجال واحد فقط.

تقارير Magic Quadrant المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي التي صنفت IBM كشركة رائدة:

  1. تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول علوم البيانات والتعلم الآلي
  2. تقرير Magic Quadrant لعام 2025 لمنصات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  3. تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول أنظمة إدارة قواعد البيانات السحابية
  4. تقرير Magic Quadrant لعام 2026 حول حوكمة البيانات والتحليلات.
  5. تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول أدوات تكامل البيانات
  6. تقرير Magic Quadrant لعام 2025 لحلول إدارة البيانات الوصفية
  7. تقرير Magic Quadrant لعام 2026 حول جودة البيانات المعززة

بالإضافة إلى ذلك، حصلت IBM watsonx على العديد من الجوائز والتقديرات من RedDot و G2 و TrustRadius في عام 2025 في مجال تطوير تطبيقات المؤسسات. 

مزايا watsonx

تقوم مؤسسة Gartner بتقييم الموردين بناءً على شمولية الرؤية والقدرة على التنفيذ في جميع تقارير Magic Quadrant الخاصة بها. بالنسبة لنا، يعكس تصدرنا لهذه التقارير قدرة IBM على تحويل رؤية السوق إلى نتائج ملموسة لعملائنا. ونحن نؤمن بأن نقاط القوة الست هذه هي السبب وراء نيلنا لهذا التقدير:

  1. المرونة في السحابة الهجينة والمتعددة: يسلط المحللون الضوء بشكل متكرر على قدرة watsonx على الانتشار عبر البيئات المحلية، والسحابية، والهجينة—وهو معيار بالغ الأهمية عند إدارة البيانات الحساسة أو العمل في قطاعات تخضع لضوابط تنظيمية. مع watsonx، يمكن للعملاء تخصيص خيار النشر الخاص بهم ليتناسب بشكل أفضل مع بنيتهم التحتية واحتياجات أعمالهم.
  2. نهجنا المتكامل: تعيد منصة Watsonx ربط كافة الطبقات بدءاً من تطوير الذكاء الاصطناعي والوكلاء وصولاً إلى الحوكمة والبيانات ضمن منظومة موحدة، مما يساهم في تقليل التجزئة والتعقيد. مع تعدد الأسواق الفرعية في مشهد الذكاء الاصطناعي والأهمية المتزايدة لتوحيد المنصات، تسهل منصة watsonx توحيد كل خطوة في دورة حياة الذكاء الاصطناعي ضمن محفظة واحدة. 
  3. التكامل عبر كامل مجموعة الذكاء الاصطناعي: بدءاً من إدارة البيانات الوصفية وصولاً إلى تكامل البيانات وحوكمتها، تم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في التنفيذ عبر الوظائف الأساسية داخل watsonx. إنها تساعد العملاء على استغلال بياناتهم بذكاء أكبر لا بجهد أكبر، مما يقلل من العمل اليدوي ويسرّع الوصول إلى الرؤى والنتائج. 
  4. تركيزنا على حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي: تزداد مطالب السوق بضرورة وجود حوكمة لنماذج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. تعالج منصة watsonx هذا الأمر من خلال أتمتة الحوكمة عبر دورة حياة البيانات والذكاء الاصطناعي، مما يقلل المخاطر على نطاق واسع، ونحن نؤمن بأن تكريمنا في تقارير Magic Quadrant — لأدوات تكامل البيانات، وحلول إدارة قواعد البيانات السحابية، وحلول إدارة البيانات الوصفية، ومنصة تحليلات وحوكمة البيانات — يرجع إلى القوة الأفقية لمنصة watsonx في توفير الرقابة طوال مراحل العملية.  
  5. منفتحة باختيارنا، ومرنة بتصميمنا: من خلال تبني المعايير المفتوحة (مثل OpenLineage و ODCS و MCP) والشراكة مع مزودي السحابة فائقة النطاق (مثل AWS و Azure و Google)، تندمج منصة watsonx بسهولة مع بيئات العملاء الحالية. داخل منصة watsonx نفسها، يمكن للعملاء الاختيار والتخصيص من بين مجموعة من أطر العمل مفتوحة المصدر والخاصة، ونماذج الأساس، وخيارات وحدات معالجة الرسومات (GPU) التي تناسب احتياجات مؤسساتهم بأفضل شكل ممكن. 
  6. قيادة الابتكار من الأبحاث إلى الإنتاج: تمثل IBM Research شريان الابتكار لمنتجات IBM. ونتيجة لذلك، غالباً ما تُضاف تقنيات جديدة إلى قدراتنا الأساسية، مما يوفر نقطة متجددة للتميز. تشمل الأمثلة نماذج عائلة Granite الخاصة بنا، وتقنية AutoRAG، وإنشاء إطار عمل BeeAI مفتوح المصدر، وواجهة سطر أوامر مصممة لأطر عمل عملاء الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، وعروض InstructLab.

من إشادة المحللين إلى النتائج الواقعية

نحن نؤمن بأن تصنيف Gartner لشركة IBM كشركة رائدة يعكس التزامنا بمساعدة المؤسسات على بناء أسس مسؤولة للبيانات والذكاء الاصطناعي. هذا الالتزام مدعوم بزخم حقيقي في السوق؛ حيث أعلنت IBM عن أعمال بقيمة 12.5 مليار دولار أمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي مدعومة بمنصة watsonx، منها 4.5 مليار دولار أمريكي تم تحقيقها من خلال عمليات النشر الداخلية. بفضل ثقة آلاف الشركات، نجحت منصة watsonx في تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي تحويلية؛ بدءاً من تعزيز التجارب الرقمية المخصصة لشركة Ferrari، وصولاً إلى إحداث ثورة في تحليلات الرياضات المباشرة لبطولة UFC. نحن نؤمن بأن إشادة المحللين والنتائج الواقعية يبرهنان على مدى قدرة watsonx على تقديم القيمة في كل طبقة من مجموعة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

تعرف على كيف يمكن لشركة IBM مساعدة مؤسستك في نشر منصة watsonx على نطاق واسع:

Annika Lee

Product Manager

إخلاء المسؤولية

إنَّ Gartner و Magic Quadrant هما علامتان تجاريتان لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها.

لا تصادق Gartner على أي شركة أو مورد أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التقنيات باختيار الموردين الحاصلين على أعلى التقييمات أو غيرها من التصنيفات فقط. تضم منشورات Gartner آراء مجموعة Gartner للأعمال والتقنيات، وينبغي عدم تفسيرها على أنها حقائق مؤكدة. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.