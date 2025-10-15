في 14 أكتوبر 2025، أعلنت IBM عن الإصدار 1.5 من Rhapsody Systems Engineering (SE)، وهو تحديث رئيسي يهدف إلى تسريع اعتماد SysML v2 لدى المؤسسات التي تطوِّر أنظمة معقدة في مجالات الطيران والدفاع والسيارات وغيرها من الصناعات ذات المهام الحساسة.

يعالج الإصدار الجديد تحديين أساسيين تواجههما فِرَق هندسة النظم: المساعدة على تقليل منحنى التعلم المرتبط بتبني لغة SysML v2، وتمكين التعاون متعدد المستخدمين في المشاريع الكبيرة.