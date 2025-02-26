في تاريخ نماذج الاستنتاج القصير نسبيًا، أعطت العديد من النُهج البارزة الأولوية لتحقيق مكاسب الأداء فقط في وضع ذي نطاق تركيز ضيق للمجالات التي تعتمد على المنطق، مثل الرياضيات أو التعليمات البرمجية. فقد أسفر العمل الجاري في IBM باستخدام تقنيات قياس الاستدلال عن تحسينات أداء كبيرة لا سيما في المعايير التقنية المرتبطة تقليديًا "بالاستنتاج" مثل AIME وMATH-500، فقد كان تركيزنا في Granite 3.2 Instruct منصبًا على إثراء العمليات الفكرية في نماذجنا لتحسين قدرتها على اتباع التعليمات المعقدة على نطاق أوسع.

قد ينصبّ التركيز ذي النطاق الضيق على المهام التقنية المستهدفة صراحةً من مطوري النماذج في بعض الأحيان على حساب المجالات الأخرى - بما في ذلك الأداء العام والسلامة - التي يمكن "نسيان" معرفتها باستخدام النموذج إذا لم يتم تناولها بشكل كافٍ في مجموعات البيانات التي تُستخدم لتحسين أداء الاستنتاج. لتجنب ذلك، طورت IBM نموذج Granite 3.2 Instruct من خلال تطبيق إطار التعلم التعزيزي القائم على تحسين تفضيلات التفكير (TPO) على Granite 3.1 Instruct مباشرةً.

على عكس العديد من المناهج الشائعة في قدرات الاستنتاج، فإن الاعتماد الأقل على التعلم التعزيزي القائم على تحسين تفضيلات التفكير (TPO) على عوامل التشغيل أو الدوال المنطقية لتقييم نواتج النموذج وتقديرها يجعل من السهل التوسع في المهام العامة. وقد مكن ذلك نموذج Granite 3.2 Instruct من تحسين الأداء في المهام التي تتطلب الاستنتاج المعقد من دون المساس بالأداء في أي مكان آخر.

تظهر فوائد هذا النهج بوضوح في المقارنات مع نماذج DeepSeek-R1-Distill التي تُعد في الواقع (على الرغم من أسمائها) إصدارات نماذج Llama وQwen التي أُجري تعديلها لتناسب عملية الاستنتاج في DeepSeek-R1. جدير بالذكر هنا أيضًا، أنه على عكس نماذج R1-Distill، لم يتم تدريب نماذج IBM Granite 3.2 Instruct باستخدام أي بيانات تم إنشاؤها بواسطة DeepSeek، ما يبسط من آثارها التنظيمية بشكل كبير.

خذ في حسبانك أداء نماذج Llama وQwen وGranite ذات الحجم المماثل على ArenaHard وAlpaca-Eval-2 قبل الاستنتاج وبعده وهي معايير شائعة تقيس قدرة النموذج على التفكير في طريقه من خلال التعليمات الصعبة. في حين أن تقنية DeepSeek تُقلل من الأداء في هذه المهام غير المستهدفة، فإن تقنيات CoT المستخدمة لتطوير Granite 3.1 Instruct إلى Granite 3.2 Instruct أدت إلى تحسين كبير في متابعة التعليمات.