توسع IBM اتفاقية OEM مع قدرات إدارة الهوية والوصول المتميزة من Delinea

توسع IBM اتفاقية OEM الخاصة بها مع Delinea، الرائدة في أمن الهوية الذكي، لتقديم قدرات متقدمة لإدارة الهوية والوصول المميزة من خلال منصة IBM Verify Privileged Identity Platform.

تعمل هذه الاتفاقية الجديدة على تعميق التعاون الاستراتيجي الذي بدأ بين الشركتين في عام 2018، وتوفر منصة Delinea الكاملة لعملاء IBM، ما يمنحهم رؤية أكبر، وتفويضًا ذكيًا، وتحكمًا موحدًا عبر جميع الهويات، البشرية والآلية. وتوفر منصة Delinea نظامًا أصليًا كاملاً من حلول أمن الهوية التي تمكن المؤسسات من بناء وتطبيق السياق عبر جميع الهويات بتفويض ذكي.