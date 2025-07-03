3 يوليو 2025
تم تصنيف IBM Envizi ESG Suite مرة أخرى كمنتج رائد في السوق من قِبَل شركة الأبحاث المستقلة Verdantix في تقريرها Green Quadrant: ESG & Sustainability Reporting Software 2025 الصادر في 27 يونيو 2025.
تتميز IBM بخبرتها في إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي ضمن عروضها البرمجية. وقد حصلت المجموعة على أعلى التقييمات في مجالات الحصول على البيانات، وإدارتها، ومراقبة الجودة، وإدارة أداء الاستدامة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وفقًا لمؤشرات "Capabilities" من Verdantix. بالإضافة إلى ذلك، حققت الحزمة درجات قوية في مؤشرات "Momentum"، التي تقيِّم عوامل النجاح الاستراتيجية مثل رؤية السوق والاستراتيجية.
أجرت شركة Verdantix تقييمًا شاملًا من خلال المقارنة بين 21 مزودًا للحلول. وشملت هذه العملية استبيانًا شاملًا وعروضًا توضيحية من المورِّدين ومقابلات مع المستخدمين الحاليين لبرامج إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستدامة.
كما أشار Luke Gowland من Verdantix في التقرير قائلًا: "مع تزايد عدم اليقين التنظيمي وتصاعد رقابة الأطراف المعنية، لم تَعُد المؤسسات تستطيع الاعتماد على أنظمة مجزأة أو عمليات يدوية لإدارة الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة". أدى الطلب على بيانات استدامة دقيقة وقابلة للتدقيق وفي زمن شبه فعلي إلى رفع مستوى برمجيات إعداد التقارير من أداة داعمة إلى مطلب استراتيجي. يسلِّط تقرير Green Quadrant لعام 2025 الضوء على المورِّدين الذين يتمتعون بأفضل وضع لمساعدة الشركات على التعامل مع المتطلبات المتطورة وتلبية توقعات الضمان ودمج أداء الاستدامة في عملية صناعة قرارات الأعمال الأساسية.
يمتلك IBM Envizi مكانة قوية لدعم العملاء الذين يواجهون هذا التحول في السوق. تساعد مجموعة البرمجيات المؤسسات على إعداد التقارير التنظيمية والطوعية، مع توفير أدوات مستهدفة لإزالة الكربون. يتم تقديم كل ذلك بطريقة معيارية لتتماشى مع متطلبات العملاء المتطورة.
أظهرت IBM قدرات قوية في إدارة أداء الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس خبرتها الواسعة في إدارة بيانات المؤسسات، وممارسات أمن البيانات والخصوصية، وأدوات إدارة الأداء الخاصة بها.
يعزز هذا التقدير الأخير مكانة IBM Envizi كمنتج رائد وفقًا لتقرير شركة الأبحاث والاستشارات المستقلة Verdantix بعنوان "Green Quadrant: ESG Reporting and Data Management Software"، الصادر في 17 يوليو 2023. تعكس هذه الجائزة التزام IBM المستمر بالاستدامة وتاريخها في تقديم حلول مبتكرة تضع معايير قياسية في الصناعات.
اقرأ التقرير وتعرَّف على كيفية مساعدة مؤسستك على إدارة بيانات الاستدامة وإعداد التقارير باستخدام Envizi.
نبذة عن Verdantix
تُعَد Verdantix المرجع الأساسي للقيادة الفكرية في الابتكار الذي يعزز العالم. نحن ندعم صانعي التغيير من خلال بياناتنا الخاصة وخبرتنا الفريدة وشبكاتنا التنفيذية. نقدِّم تحليلاتنا المؤثِّرة من خلال منصة رقمية ومشاركات استشارية وفعاليات شخصية للآلاف من صنّاع القرار في أكثر من 100 دولة. من مكاتبها في لندن ونيويورك وبوسطن، يطبِّق فريق البحث في Verdantix مبادئ الصرامة والدقة والفضول لمساعدة عملائنا الموزعين عالميًا على حل التحديات الأكثر تعقيدًا. verdantix.com